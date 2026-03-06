Getty Images Sport
Robert Sanchez « très déçu » par la décision controversée de Liam Rosenior, le patron de Chelsea affirmant qu'il n'a pas de numéro 1
Rosenior soutient Sanchez malgré la perte du gardien de Chelsea
Abordant la pression croissante qui pèse sur son gardien, Rosenior a salué la réaction de Sanchez face à son exclusion. Il a expliqué : « J'ai été très honnête avec Rob. Il était vraiment déçu de ne pas jouer, ce que j'attends de tous les joueurs, qu'ils soient gardiens ou joueurs de champ. Mais la façon dont Rob a réagi à l'entraînement, la façon dont il a soutenu Filip - pendant l'échauffement, dans les vestiaires - était magnifique. »
Pas de numéro 1 établi à Stamford Bridge
Au sujet de la question de savoir s'il dispose d'un gardien numéro 1, Rosenior a ajouté : « Pour moi, sincèrement, je considère le poste de gardien différemment pour chaque match. Je veux qu'il y ait de la concurrence dans toutes les zones du terrain. Je sais que, traditionnellement, lorsqu'il y a un changement de gardien, les gens supposent qu'il est désormais le numéro 1. Ce n'est pas le cas. Nous choisirons - et je choisirai - la meilleure équipe pour chaque match. Filip [Jorgensen, qui a remplacé Sanchez lors de la victoire 4-1 contre Aston Villa] n'a pas attendu, il a travaillé pour avoir sa chance. Je trouve qu'il s'en est très bien sorti. Mais Rob a également réalisé de belles performances. »
La rotation des gardiens pourrait-elle nuire à Chelsea ?
À la question de savoir s'il est contre-productif de faire tourner les gardiens de but, où la continuité est souvent reine, Rosenior a répondu : « Oui, la continuité est nécessaire, mais il faut aussi gagner des matchs de football. Il existe différentes approches, modernes ou traditionnelles. Je choisirai l'équipe qui me semble la mieux à même de gagner chaque match. Je ne pense pas avoir conservé le même onze de départ depuis que je suis ici. Les gens peuvent dire qu'il faut de la continuité, mais si nous perdons, c'est parce que nous n'en avons pas eu assez ; si nous gagnons, c'est que c'était la bonne décision.
J'ai pris une décision pour le match contre Aston Villa qui, je pense, s'est avérée correcte. J'espère que je prendrai d'autres décisions correctes à l'avenir. »
Les Blues affrontent Wrexham en FA Cup
La prochaine rencontre pour l'équipe de Rosenior sera contre Wrexham, l'une des équipes les plus performantes du championnat, lors du cinquième tour de la FA Cup. Les Blues ont affronté l'équipe galloise à deux reprises lors de la pré-saison ces dernières années, les battant 5-0 en 2023 avant de faire match nul 2-2 en 2024, et ils seront largement favoris pour remporter le match de samedi.
