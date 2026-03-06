Robert Sanchez « très déçu » par la décision controversée de Liam Rosenior, le patron de Chelsea affirmant qu'il n'a pas de numéro 1

À la question de savoir s'il est contre-productif de faire tourner les gardiens de but, où la continuité est souvent reine, Rosenior a répondu : « Oui, la continuité est nécessaire, mais il faut aussi gagner des matchs de football. Il existe différentes approches, modernes ou traditionnelles. Je choisirai l'équipe qui me semble la mieux à même de gagner chaque match. Je ne pense pas avoir conservé le même onze de départ depuis que je suis ici. Les gens peuvent dire qu'il faut de la continuité, mais si nous perdons, c'est parce que nous n'en avons pas eu assez ; si nous gagnons, c'est que c'était la bonne décision.

J'ai pris une décision pour le match contre Aston Villa qui, je pense, s'est avérée correcte. J'espère que je prendrai d'autres décisions correctes à l'avenir. »