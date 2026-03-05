Robert Lewandowski rompt enfin le silence sur sa situation contractuelle à Barcelone alors que les rumeurs d'un transfert en MLS vont bon train

Malgré sa satisfaction en Liga, le vétéran a été fortement associé à un transfert vers la Major League Soccer. Selon certaines informations, le Chicago Fire serait en tête de la course pour le recruter gratuitement. Revenant sur ses transferts manqués, notamment celui à Blackburn ruiné par un nuage de cendres volcaniques et l'intérêt du légendaire entraîneur de Manchester United, Sir Alex Ferguson, Lewandowski a ajouté : « À l'époque, quand j'étais à Dortmund, ils ne voulaient pas me laisser partir... mais finalement, je suis très heureux de ma carrière ! »