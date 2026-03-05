AFP
Robert Lewandowski rompt enfin le silence sur sa situation contractuelle à Barcelone alors que les rumeurs d'un transfert en MLS vont bon train
La patience plutôt que la pression
« Ce qui est bien, c'est que je ne subis aucune pression », a expliqué Lewandowski dans une nouvelle interview accordée à Sky Sports. « À 30 ans ou quelques années de moins, ce genre de sentiment sera différent... Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin de savoir. Je suis patient. Je vais me donner environ trois mois pour décider ce que je veux faire. Moi, juste moi. »
Un nouveau défi en MLS en perspective ?
Malgré sa satisfaction en Liga, le vétéran a été fortement associé à un transfert vers la Major League Soccer. Selon certaines informations, le Chicago Fire serait en tête de la course pour le recruter gratuitement. Revenant sur ses transferts manqués, notamment celui à Blackburn ruiné par un nuage de cendres volcaniques et l'intérêt du légendaire entraîneur de Manchester United, Sir Alex Ferguson, Lewandowski a ajouté : « À l'époque, quand j'étais à Dortmund, ils ne voulaient pas me laisser partir... mais finalement, je suis très heureux de ma carrière ! »
Une saison difficile pour Lewandowski
Lewandowski a marqué 42 buts toutes compétitions confondues pour Barcelone la saison dernière, mais n'en compte que 14 à son actif jusqu'à présent cette saison. Ferran Torres s'est imposé comme le choix numéro un de Flick au milieu de terrain, Lewandowski n'ayant disputé que 10 matches comme titulaire en Liga, ce qui laisse penser qu'il montre des signes de déclin.
Et ensuite ?
Lewandowski espère jouer davantage lorsque le Barça affrontera l'Athletic Club lors de son prochain match de Liga ce week-end. L'attention se portera ensuite sur le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Newcastle, l'équipe de Flick étant toujours en lice pour remporter le doublé national et européen, ce qui pourrait être un parfait adieu pour Lewandowski s'il décide de partir cet été.
