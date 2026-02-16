Getty/GOAL
Traduit par
Robert Lewandowski n'en croyait pas ses yeux ! Pau Cubarsi raconte que l'attaquant du FC Barcelone a remis en question son âge après ses débuts impressionnants et révèle que Lamine Yamal « l'a taquiné toute la semaine » après un incident humiliant à l'entraînement
L'incrédulité du vétéran polonais
La transition entre espoir de La Masia et titulaire en équipe première s'est faite si rapidement pour Cubarsí que Lewandowski en est resté perplexe. Le jeune prodige a fait ses débuts officiels en janvier 2024 lors d'un match de Copa del Rey contre l'Unionistas de Salamanca, quelques jours avant son 17e anniversaire.
Trois jours plus tard, il a fait ses débuts en Liga contre le Real Betis et a fait une telle impression qu'il a donné lieu à un échange hilarant avec l'ancien joueur du Bayern Munich.
Le défenseur a déclaré à L'Équipe: « Le lendemain de mes débuts en tant que titulaire, Xavi m'a félicité et m'a souhaité un joyeux anniversaire devant tout le monde. Robert Lewandowski s'est approché de moi et m'a demandé : « Tu as vraiment 17 ans ? ». Il n'en croyait pas ses yeux. Peut-être que j'avais encore un visage d'enfant. »
- AFP
L'« humiliation » de Lamine Yamal à l'entraînement
Le parcours de Cubarsi vers les sommets a été suivi de près par son ami proche et autre prodige, Lamine Yamal. Les deux joueurs ont gravi les échelons ensemble, même si Cubarsi admet que jouer contre l'ailier, même à l'entraînement, peut être une expérience douloureuse pour l'ego. Il a révélé un moment précis où les feintes de Yamal l'ont laissé rouge de honte pendant une séance, ce qui lui a valu une semaine de moqueries incessantes de la part du vainqueur de l'Euro 2024.
« Lamine et moi avons pratiquement le même parcours professionnel. Il a progressé encore plus vite. Il est très facile de jouer avec lui. Vous lui donnez le ballon et il décide du match. Depuis son enfance, il a ce don pour décider des matchs. Une fois, lors d'une séance d'entraînement, pendant un un contre un, il m'a dribblé, j'ai glissé et je me suis retrouvé par terre. Il m'a taquiné toute la semaine après ça. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a tiré... droit sur moi ! Tant que ça ne se termine pas par un but, pour un défenseur, ça va », explique Cubarsi.
L'incident du casque « McDonald's Waiter »
La vie dans un club comme Barcelone ne se résume pas à des réunions tactiques sérieuses et à des matchs à enjeux élevés ; la culture des vestiaires implique souvent des plaisanteries un peu lourdes, comme Cubarsi l'a découvert à la suite d'une blessure grave. Après avoir subi une importante coupure au visage lors d'un match de Ligue des champions contre l'Étoile rouge de Belgrade fin 2024, le défenseur a été contraint d'adopter un look plutôt unique pour ses matchs suivants afin d'assurer sa sécurité sur le terrain.
En repensant à l'équipement de protection qui a fait parler ses coéquipiers, le défenseur a plaisanté en disant que ses choix vestimentaires n'avaient pas été très bien accueillis par le reste de l'équipe. « Pour pouvoir jouer contre la Real Sociedad quelques jours plus tard, j'ai dû porter un casque de protection qui me donnait l'air d'un employé de McDonald's. Mes coéquipiers m'ont surnommé le serveur de McDonald's », a-t-il conclu, soulignant l'atmosphère détendue qui règne au sein de l'une des équipes de jeunes les plus talentueuses au monde.
- Getty Images Sport
Cubarsi mène une vie simple malgré sa célébrité
Aujourd'hui âgé de 19 ans et avec plus de 110 matchs à son actif, Cubarsi est devenu une célébrité dans son pays natal. Il compte actuellement 10 sélections avec l'Espagne et a été titulaire lors de trois des quatre derniers matchs de l'équipe nationale. Malgré sa notoriété croissante, il affirme mener une vie relativement simple en dehors du terrain.
« Chez mes parents, il y a des moutons, deux chiens, des poules et des canards », ajoute-t-il. « Les moutons paissent sur la pelouse et nous mangeons les délicieux œufs frais que pondent nos poules. Quand je rentre chez moi, je déconnecte complètement. »
Publicité