Robert Lewandowski n'en croyait pas ses yeux ! Pau Cubarsi raconte que l'attaquant du FC Barcelone a remis en question son âge après ses débuts impressionnants et révèle que Lamine Yamal « l'a taquiné toute la semaine » après un incident humiliant à l'entraînement

La transition entre espoir de La Masia et titulaire en équipe première s'est faite si rapidement pour Cubarsí que Lewandowski en est resté perplexe. Le jeune prodige a fait ses débuts officiels en janvier 2024 lors d'un match de Copa del Rey contre l'Unionistas de Salamanca, quelques jours avant son 17e anniversaire.

Trois jours plus tard, il a fait ses débuts en Liga contre le Real Betis et a fait une telle impression qu'il a donné lieu à un échange hilarant avec l'ancien joueur du Bayern Munich.

Le défenseur a déclaré à L'Équipe: « Le lendemain de mes débuts en tant que titulaire, Xavi m'a félicité et m'a souhaité un joyeux anniversaire devant tout le monde. Robert Lewandowski s'est approché de moi et m'a demandé : « Tu as vraiment 17 ans ? ». Il n'en croyait pas ses yeux. Peut-être que j'avais encore un visage d'enfant. »