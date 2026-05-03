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Robert Lewandowski fixe un objectif de « 100 points » pour Barcelone, afin de rééditer les exploits de Tito Vilanova et José Mourinho, champions de Liga
Fin de match haletante à Pampelune
Barcelone a fait un pas de plus vers le titre de Liga grâce à une victoire spectaculaire 2-1 sur Osasuna samedi. Lewandowski a ouvert le score à la 81^e minute, avant que Ferran Torres ne double la mise cinq minutes plus tard, permettant à l’équipe de Hansi Flick de prendre les commandes du match. Bien que Raúl García ait réduit l’écart pour les locaux à la 88^e minute, le géant catalan a tenu bon et compte désormais 14 points d’avance en tête du classement.
- AFP
L'ambition du siècle
Au micro de DAZNaprès le coup de sifflet final, Lewandowski a fixé le cap : l’équipe doit maintenir son niveau d’intensité, quel que soit le moment où le titre sera officiellement acquis. « Notre objectif est de remporter chaque match pour atteindre les 100 points. Même si nous sommes déjà couronnés champions de Liga, nous devons continuer à gagner. Remporter la Liga est un moment merveilleux, et les célébrations dans la ville sont magnifiques. Mais tant que nous ne l’avons pas mathématiquement conquise, mieux vaut éviter d’en parler. »
L’entraîneur a tenu à rendre hommage au prestataire pour son professionnalisme et son impact positif sur le groupe.
Au-delà de l'objectif de points, l'international polonais a tenu à remercier Marcus Rashford pour sa passe décisive, dont le centre en profondeur a permis d'ouvrir le score. Revenant sur son 18e but de la saison et sur le changement tactique de l'équipe, Lewandowski a déclaré : « J'ai vu que Rashford pouvait centrer. C'était un très bon ballon pour un attaquant. Pour moi, c'est très important de recevoir des ballons dans la surface.
Je suis très heureux d’avoir gagné aujourd’hui et d’avoir marqué un but important, l’ouverture du score. Nous avons dû nous battre jusqu’à la fin et, avant le match, nous savions qu’il ne serait pas facile de s’imposer ici. En première mi-temps, nous avons joué trop lentement avec le ballon, mais nous avons nettement amélioré notre rythme en seconde période. »
- AFP
Les derniers obstacles
En tête de la Liga avec 88 points, le FC Barcelone doit gagner ses quatre dernières rencontres face au Real Madrid, à Deportivo Alavés, au Real Betis puis à Valence pour atteindre la barre symbolique des 100 unités. Les hommes de Flick veulent ainsi imiter les exploits historiques de l’équipe de Vilanova lors de la saison 2012-2013 et de celle du Real Madrid de Mourinho, qui y était parvenue l’année précédente. Une série d’ici la fin de saison, ponctuée par un El Clásico toujours redoutable, qui mettra à l’épreuve la profondeur du groupe et exigera de trouver le juste milieu entre la gestion des éventuelles célébrations du titre et la quête d’un parcours parfait.