Au-delà de l'objectif de points, l'international polonais a tenu à remercier Marcus Rashford pour sa passe décisive, dont le centre en profondeur a permis d'ouvrir le score. Revenant sur son 18e but de la saison et sur le changement tactique de l'équipe, Lewandowski a déclaré : « J'ai vu que Rashford pouvait centrer. C'était un très bon ballon pour un attaquant. Pour moi, c'est très important de recevoir des ballons dans la surface.

Je suis très heureux d’avoir gagné aujourd’hui et d’avoir marqué un but important, l’ouverture du score. Nous avons dû nous battre jusqu’à la fin et, avant le match, nous savions qu’il ne serait pas facile de s’imposer ici. En première mi-temps, nous avons joué trop lentement avec le ballon, mais nous avons nettement amélioré notre rythme en seconde période. »