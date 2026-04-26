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Robert Lewandowski devrait quitter Barcelone cet été, son remplaçant idéal ayant déjà été identifié
La fin d’une époque se profile pour une icône du football polonais.
Selon Guillem Ballague, dans une nouvelle chronique pour BBC Sport, Robert Lewandowski quittera le FC Barcelone en fin de saison, mettant ainsi un terme à un passage de quatre ans couronné de succès en Catalogne. Arrivé en 2022, l’avant-centre polonais s’est rapidement imposé comme une véritable révélation, inscrivant environ 120 buts toutes compétitions confondues. Malgré une efficacité toujours intacte, l’attaquant aura 38 ans au début de l’exercice suivant. Le club s’est dit prêt à prolonger son contrat d’une saison, mais les conditions proposées comprenaient une baisse de salaire significative et un rôle sportivement moins central, une perspective qui n’a pas séduit l’attaquant.
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Les grands clubs italiens sont en pole position dans la course aux transferts.
Selon les dernières informations, la Juventus et l’AC Milan seraient en pourparlers avancés pour recruter Robert Lewandowski, libre de tout contrat cet été. Les deux cadors italiens lui promettent un rôle de premier plan, conforme à ses ambitions au plus haut niveau. La Major League Soccer et notamment le Chicago Fire avaient aussi manifesté leur intérêt, mais ces pistes se sont refroidies : l’avant-centre polonais privilégie un maintien en Europe. L’attrait de porter l’attaque d’un autre grand d’Europe demeure sa principale motivation alors qu’il s’apprête à quitter le Barça.
La quête de Julian Álvarez
Son départ étant désormais acquis, le FC Barcelone cherche un successeur de premier plan. Selon Ballague, le club a fait de Julián Álvarez sa cible numéro un pour le prochain mercato estival. Recruter l’Argentin s’annonce toutefois complexe, en raison des contraintes financières du Barça. L’Atlético de Madrid estimerait l’attaquant à environ 120 millions d’euros, un montant qui constitue un sacré obstacle.
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Quelle est la prochaine étape pour le club ?
À l’approche du mercato estival, le FC Barcelone doit rapidement assainir ses finances pour pouvoir recruter un remplaçant de premier plan. De son côté, Robert Lewandowski espère conclure son passage au Barça en apothéose, tandis que l’équipe de Hansi Flick vise un deuxième titre consécutif en Liga. Les Blaugranas retrouveront la compétition face à Osasuna le 2 mai.