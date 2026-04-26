Robert Lewandowski devrait quitter Barcelone cet été, son remplaçant idéal ayant déjà été identifié

Selon les dernières informations, la Juventus et l’AC Milan seraient en pourparlers avancés pour recruter Robert Lewandowski, libre de tout contrat cet été. Les deux cadors italiens lui promettent un rôle de premier plan, conforme à ses ambitions au plus haut niveau. La Major League Soccer et notamment le Chicago Fire avaient aussi manifesté leur intérêt, mais ces pistes se sont refroidies : l’avant-centre polonais privilégie un maintien en Europe. L’attrait de porter l’attaque d’un autre grand d’Europe demeure sa principale motivation alors qu’il s’apprête à quitter le Barça.