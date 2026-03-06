River Plate boycotte la Fédération argentine de football alors que les géants de Buenos Aires dénoncent des règles « floues » dans le cadre d'une enquête pour évasion fiscale

Dans un communiqué officiel, le grand club de Buenos Aires a exprimé son profond mécontentement quant au fonctionnement interne de l'AFA. « Le fonctionnement actuel du Comité exécutif ne dispose pas des garanties procédurales nécessaires pour assurer un processus décisionnel clair et prévisible », a expliqué le club. « Notre institution estime que les discussions sur l'avenir du football argentin doivent se dérouler selon des procédures claires et prévisibles : les sujets doivent être inscrits à l'ordre du jour bien à l'avance et soumis au vote des membres concernés. À de nombreuses reprises, les procédures opérationnelles observées n'ont pas reflété ces mécanismes, ce qui a donné lieu à des processus moins transparents que ceux auxquels River Plate est habitué dans le fonctionnement de son propre conseil d'administration. »

River a fait valoir que des questions cruciales étaient souvent discutées sans être officiellement présentées pour évaluation ou vote, une pratique qui, selon lui, était bien en deçà des normes professionnelles de son conseil d'administration. En conséquence, le club a confirmé : « Jusqu'à ce que les mécanismes susmentionnés soient corrigés, le club a décidé de ne pas participer aux réunions du comité exécutif de la Fédération argentine de football. »