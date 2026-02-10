Rio Ferdinand, icône de Manchester United, est régulièrement hospitalisé et se déplace en fauteuil roulant en raison de blessures au dos.

Malgré les séquelles physiques laissées par sa carrière, Ferdinand refuse de rester sédentaire. L'ancien défenseur insiste sur le fait que son engagement envers la salle de sport et son travail ne concerne plus seulement sa forme physique, mais aussi le fait de montrer l'exemple à sa famille. Pour Ferdinand, maintenir un rythme de travail visiblement élevé est essentiel pour élever ses enfants, afin qu'ils comprennent que le succès et la santé nécessitent des efforts.

« J'ai des enfants qui ont besoin de voir une éthique de travail », dit-il. « Mes enfants ont besoin de me voir me lever et aller travailler. Ils ont besoin de me voir, moi et [ma femme] Kate, aller à la salle de sport. Je veux qu'ils aient un mode de vie sain et qu'ils considèrent qu'aller à la salle de sport ou simplement bouger est la norme. Et je ne veux pas simplement le leur dire, ils doivent le voir. Mais aussi, pour être honnête, je dois aller travailler pour ma santé mentale. J'aime travailler ; ma mère et mon père travaillaient. C'étaient des bosseurs. C'est tout ce que j'ai connu. Quand mes enfants parlent de moi, ils disent certes « papa m'aime » et « papa a tout fait pour moi », mais ils disent aussi « papa a travaillé dur. C'était un battant ». Vous voyez ce que je veux dire ? »

Vous recherchez des paris footballistiques plus intelligents ? Obtenez des aperçus d'experts, des pronostics basés sur des données et des informations gagnantes avec GOAL Tips sur Telegram. Rejoignez dès maintenant notre communauté en pleine expansion !