Rio Ferdinand, icône de Manchester United, est régulièrement hospitalisé et se déplace en fauteuil roulant en raison de blessures au dos.
Ferdinand révèle ses problèmes de mal de dos
Ferdinand a révélé l'étendue choquante de ses difficultés physiques depuis qu'il a pris sa retraite du football professionnel en 2015, après avoir remporté six fois la Premier League et la Ligue des champions. Bien que l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre reste une figure importante dans les médias, il a révélé que son image publique masquait une lutte privée contre des douleurs dorsales invalidantes qui peuvent survenir sans prévenir. Dans une interview accordée au magazine Men's Health UK, Ferdinand a détaillé la gravité de ces crises, qui le laissent complètement immobilisé et dépendant de soins médicaux d'urgence.
« J'ai mal au dos depuis longtemps », a-t-il déclaré à Men's Health. « J'ai des blessures qui datent de ma carrière... J'ai pris des comprimés et des injections pendant six ans pour pouvoir jouer. Cela m'a affecté. J'ai parfois de violentes douleurs au dos qui m'obligent à rester à l'hôpital ou en fauteuil roulant pendant plusieurs jours. C'est fou, mais ça arrive sans crier gare. Depuis que je suis à Dubaï, je consulte un kinésithérapeute pour la première fois depuis que j'ai pris ma retraite. Il me fait beaucoup de manipulations et autres, et dans son bâtiment, il y a aussi mon entraîneur personnel, donc il lui donne des informations sur mon entraînement. J'adopte une approche holistique dans ce que je fais actuellement, et j'espère que cela me sera bénéfique. Plutôt que de réparer quand quelque chose est cassé, il vaut mieux prévenir [les blessures]. »
Inculquer une mentalité de « battant » à ses enfants
Malgré les séquelles physiques laissées par sa carrière, Ferdinand refuse de rester sédentaire. L'ancien défenseur insiste sur le fait que son engagement envers la salle de sport et son travail ne concerne plus seulement sa forme physique, mais aussi le fait de montrer l'exemple à sa famille. Pour Ferdinand, maintenir un rythme de travail visiblement élevé est essentiel pour élever ses enfants, afin qu'ils comprennent que le succès et la santé nécessitent des efforts.
« J'ai des enfants qui ont besoin de voir une éthique de travail », dit-il. « Mes enfants ont besoin de me voir me lever et aller travailler. Ils ont besoin de me voir, moi et [ma femme] Kate, aller à la salle de sport. Je veux qu'ils aient un mode de vie sain et qu'ils considèrent qu'aller à la salle de sport ou simplement bouger est la norme. Et je ne veux pas simplement le leur dire, ils doivent le voir. Mais aussi, pour être honnête, je dois aller travailler pour ma santé mentale. J'aime travailler ; ma mère et mon père travaillaient. C'étaient des bosseurs. C'est tout ce que j'ai connu. Quand mes enfants parlent de moi, ils disent certes « papa m'aime » et « papa a tout fait pour moi », mais ils disent aussi « papa a travaillé dur. C'était un battant ». Vous voyez ce que je veux dire ? »
Échapper au calendrier des matchs pour une nouvelle aventure
Ce nouveau régime physique s'inscrit dans le contexte du récent déménagement de Ferdinand au Moyen-Orient. Ce déménagement représente un changement de mode de vie important pour la famille, qui a quitté le Royaume-Uni pour Dubaï. Ferdinand explique qu'après avoir passé des décennies à voir son emploi du temps dicté par le calendrier footballistique, d'abord en tant que joueur puis en tant que commentateur, il a saisi l'occasion de se libérer de cette routine et de découvrir une culture différente.
« Je considère cela comme une aventure », explique l'homme de 47 ans. « Ma vie a été régie par le calendrier des matchs lorsque je jouais au football, puis, après ma carrière, en tant que commentateur. Il n'y a pas beaucoup d'occasions dans la vie où l'on a le temps de faire un grand changement, de vivre une aventure, de sortir de sa zone de confort et d'explorer quelque chose de nouveau. C'est donc ça. C'est ce que nous voulions faire. »
La raison pour laquelle j'ai quitté TNT Sports
Les changements dans la vie de Ferdinand se sont également répercutés sur sa carrière professionnelle, le commentateur ayant récemment confirmé son départ de TNT Sports. Alors qu'il aurait pu facilement prolonger son contrat, Ferdinand a révélé qu'il avait décidé de partir parce que la chaîne n'était pas réceptive à ses idées pour faire évoluer la couverture médiatique. Il se concentre désormais sur sa propre plateforme numérique, qui lui permet d'explorer le « monde au-delà des 90 minutes » que la télévision linéaire ignore souvent.
« J'aime être mis à l'épreuve. J'aime la pression », dit-il. « Tout allait bien chez TNT. J'aurais pu signer un nouveau contrat chez TNT. Facilement. Mais ce n'est pas vraiment moi. Il est temps de passer à autre chose. Et avec tout le respect que je leur dois, j'ai essayé de promouvoir une [nouvelle] approche au sein de l'équipe et du groupe chez TNT, mais ils n'étaient pas aussi réceptifs que je l'aurais souhaité. C'est donc une autre raison importante pour laquelle je me suis dit : « D'accord, si vous ne vous lancez pas à fond avec moi et ne me tenez pas la main, alors je passe à autre chose. Nous verrons comment je m'en sors quand je me lancerai seul. » Parce que j'ai vu que le nouveau monde, c'est que la télévision linéaire et le football en direct seront toujours là, mais qu'il existe aussi un autre monde en dehors des 90 minutes qui m'intrigue, que je regarde comme un fan. Je veux donc savoir ce que ces gars mangent, comment ils dorment, comment ils récupèrent. Je veux rapprocher le public de cela et je veux être à l'avant-garde de ce mouvement. Mais en même temps, c'est simplement qui je suis. Je n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, je suis moi-même. Je fais mes propres choix. J'ai toujours suivi ma propre voie. »
