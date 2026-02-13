Getty Images
« Ridicule » - Sir Jim Ratcliffe critiqué par le capitaine de l'équipe d'Angleterre de rugby alors que les critiques sur ses propos concernant l'immigration continuent
La réaction négative de Ratcliffe
Ratcliffe a suscité une vive réaction au sein du monde du sport après avoir fait des commentaires totalement inappropriés sur l'immigration lors d'une interview accordée à Sky News. Le fondateur d'INEOS a déclaré que le Royaume-Uni avait été « colonisé par les immigrants ». Ses propos ont suscité l'indignation, et Itoje, le capitaine de l'équipe d'Angleterre de rugby à XV, a également réagi.
Itoje a manqué le début du stage d'entraînement du Tournoi des Six Nations pour assister aux funérailles de sa mère au Nigeria.
Il a déclaré au Guardian: « Évidemment, je ne cautionne pas les propos qu'il a tenus.
Je suis né dans ce pays, je suis d'origine nigériane, et je trouve ridicule de dire que la Grande-Bretagne a été colonisée par les immigrants, car c'est très loin de la vérité. Je pense que c'est faux. »
Il a également révélé sa fierté de représenter son pays, ajoutant : « C'est formidable d'être de retour avec l'Angleterre ; c'est l'une des choses que ma mère aimait. Je ne viens pas d'une famille traditionnellement liée au rugby, mais mes parents sont devenus des passionnés de rugby. Elle a toujours aimé le fait que je sois un représentant de cette équipe. »
Ratcliffe suscite une vive polémique
Les propos de Ratcliffe ont suscité une vague de réactions négatives.
Le milliardaire copropriétaire de Manchester United, qui réside à Monaco, a été invité à présenter ses excuses après avoir déclaré dans une interview accordée à Sky News : « On ne peut pas avoir une économie avec neuf millions de personnes bénéficiant d'allocations sociales et un afflux massif d'immigrants. Je veux dire, le Royaume-Uni a été colonisé. Cela coûte trop cher. Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrants, n'est-ce pas ? Je veux dire, la population du Royaume-Uni était de 58 millions d'habitants en 2020, elle est aujourd'hui de 70 millions. Cela représente 12 millions de personnes. »
Le Premier ministre Keir Starmer a qualifié les propos de Ratcliffe d'« offensants et erronés » et a demandé au copropriétaire de Manchester United de présenter ses excuses. Andy Burnham s'est également exprimé sur les propos de Ratcliffe, les qualifiant d'« inexacts, insultants et incendiaires » et appelant l'homme de 73 ans à retirer ses propos.
La tentative d'excuses de Ratcliffe
Ratcliffe a publié une déclaration dans laquelle il déclare : « Je regrette que mes propos aient offensé certaines personnes au Royaume-Uni et en Europe et suscité des inquiétudes, mais il est important de soulever la question d'une immigration contrôlée et bien gérée qui soutient la croissance économique. Mes commentaires ont été faits en réponse à des questions sur la politique britannique lors du Sommet européen de l'industrie à Anvers, où je discutais de l'importance de la croissance économique, de l'emploi, des compétences et de l'industrie manufacturière au Royaume-Uni. Mon intention était de souligner que les gouvernements doivent gérer les migrations parallèlement aux investissements dans les compétences, l'industrie et l'emploi afin que la prospérité à long terme soit partagée par tous. Il est essentiel que nous maintenions un débat ouvert sur les défis auxquels le Royaume-Uni est confronté. »
Le Manchester United Supporters' Trust (MUST) a également réagi aux propos de Ratcliffe sur les réseaux sociaux, en publiant : « Manchester United appartient à tous ses supporters. Aucun fan ne devrait se sentir exclu du club en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses origines. Les commentaires des dirigeants du club devraient faciliter l'inclusion, et non la rendre plus difficile. Il ne s'agit pas de politique, mais de veiller à ce que les dirigeants de Manchester United agissent de manière à unir les supporters plutôt qu'à marginaliser une partie de notre base de fans. »
Selon The Athletic, la Fédération anglaise de football examine actuellement les propos de Ratcliffe afin de déterminer s'il y a eu violation des règles. Les règles de la FA stipulent que les « participants » - dont Ratcliffe en tant que directeur de Manchester United - doivent agir dans l'intérêt du jeu et éviter tout comportement inapproprié ou discréditant.
Et ensuite ?
La saga Ratcliffe survient à un moment où Manchester United a remplacé Ruben Amorim par Michael Carrick au poste d'entraîneur et reste sur cinq matchs sans défaite, ce qui lui a permis de revenir dans le top 4 de la Premier League. Manchester United affrontera Everton la semaine prochaine, le 23 février, après un week-end de repos suite à son élimination de la FA Cup.
