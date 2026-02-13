« Ridicule » - Sir Jim Ratcliffe critiqué par le capitaine de l'équipe d'Angleterre de rugby alors que les critiques sur ses propos concernant l'immigration continuent

Ratcliffe a suscité une vive réaction au sein du monde du sport après avoir fait des commentaires totalement inappropriés sur l'immigration lors d'une interview accordée à Sky News. Le fondateur d'INEOS a déclaré que le Royaume-Uni avait été « colonisé par les immigrants ». Ses propos ont suscité l'indignation, et Itoje, le capitaine de l'équipe d'Angleterre de rugby à XV, a également réagi.

Itoje a manqué le début du stage d'entraînement du Tournoi des Six Nations pour assister aux funérailles de sa mère au Nigeria.

Il a déclaré au Guardian: « Évidemment, je ne cautionne pas les propos qu'il a tenus.

Je suis né dans ce pays, je suis d'origine nigériane, et je trouve ridicule de dire que la Grande-Bretagne a été colonisée par les immigrants, car c'est très loin de la vérité. Je pense que c'est faux. »

Il a également révélé sa fierté de représenter son pays, ajoutant : « C'est formidable d'être de retour avec l'Angleterre ; c'est l'une des choses que ma mère aimait. Je ne viens pas d'une famille traditionnellement liée au rugby, mais mes parents sont devenus des passionnés de rugby. Elle a toujours aimé le fait que je sois un représentant de cette équipe. »