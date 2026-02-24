« Ridicule ! » - Chelsea a commis « une grave erreur » en licenciant Enzo Maresca alors que « quelque chose ne tournait pas rond » sous Liam Rosenior, insiste Jon Obi Mikel

Le départ de Maresca a été un choc pour beaucoup, après un bref passage couronné de succès qui lui a permis de ramener des trophées et un pedigree européen dans l'ouest de Londres, avant qu'une rupture de communication avec la direction du club n'entraîne son licenciement.

Le tacticien italien a connu une période fructueuse à la tête de l'équipe, remportant la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs, tout en assurant aux Blues une place en Ligue des champions. Cependant, une période difficile avec une seule victoire lors de ses sept derniers matchs en Premier League a poussé la direction à prendre cette décision.

Liam Rosenior a rapidement été nommé pour lui succéder, et si l'ancien entraîneur de Strasbourg a initialement supervisé une amélioration des résultats, les récents revers contre Leeds et Burnley ont incité des icônes du club comme Mikel à se demander si le bon chemin était suivi à Stamford Bridge.