« Ridicule ! » - Chelsea a commis « une grave erreur » en licenciant Enzo Maresca alors que « quelque chose ne tournait pas rond » sous Liam Rosenior, insiste Jon Obi Mikel
Le départ surprise de Maresca de Chelsea
Le départ de Maresca a été un choc pour beaucoup, après un bref passage couronné de succès qui lui a permis de ramener des trophées et un pedigree européen dans l'ouest de Londres, avant qu'une rupture de communication avec la direction du club n'entraîne son licenciement.
Le tacticien italien a connu une période fructueuse à la tête de l'équipe, remportant la Ligue Europa Conférence et la Coupe du monde des clubs, tout en assurant aux Blues une place en Ligue des champions. Cependant, une période difficile avec une seule victoire lors de ses sept derniers matchs en Premier League a poussé la direction à prendre cette décision.
Liam Rosenior a rapidement été nommé pour lui succéder, et si l'ancien entraîneur de Strasbourg a initialement supervisé une amélioration des résultats, les récents revers contre Leeds et Burnley ont incité des icônes du club comme Mikel à se demander si le bon chemin était suivi à Stamford Bridge.
Mikel dénonce « l'énorme erreur » commise par la direction des Blues
S'exprimant dans le podcast Obi One, Mikel n'a pas mâché ses mots pour évaluer la situation actuelle de son ancien club. Le Nigérian, qui a passé plus de dix ans dans l'ouest de Londres, a exprimé son incrédulité face à la décision de se séparer d'un entraîneur qui avait modernisé le style de jeu de l'équipe. Il a suggéré que les fondations établies sous le régime précédent avaient été abandonnées trop précipitamment, laissant l'équipe dans un état de transition qui a entravé son élan dans la course au top 4.
« Nous avions Enzo Maresca. Je l'ai déjà dit, je pense que le licencier était une énorme erreur. Je veux dire, c'est ridicule », a déclaré Mikel dans le podcast Obi One. « Oui, un entraîneur qui nous a fait gagner la Coupe du monde des clubs, qui nous a fait gagner la Ligue Europa Conférence, nous avions une certaine identité dans notre façon de jouer. Nous avons fait un pas en avant, puis cinq pas en arrière. Liam est arrivé et il a remporté des matchs, mais il manque clairement quelque chose. Quelque chose ne va pas. »
Des erreurs coûteuses jettent le doute sur Rosenior
La lune de miel de Rosenior semble avoir pris fin brutalement après les résultats décevants contre Burnley et Leeds. Chelsea a été tenu en échec 1-1 par Burnley, un match qui a vu Wesley Fofana être expulsé, et a gaspillé une avance de deux buts pour finalement faire match nul 2-2 avec Leeds. Ces points perdus se sont avérés coûteux dans une lutte acharnée pour la Ligue des champions, permettant à ses rivaux de réduire l'écart et renforçant la pression sur l'approche tactique de Rosenior à l'approche de la fin de la saison.
Malgré les critiques d'anciens joueurs comme Mikel, Rosenior a maintenu un solide bilan de points par match depuis son arrivée à Londres. Cependant, l'absence d'une « identité » claire, thème récurrent dans les critiques de Mikel, a laissé les supporters dans l'inquiétude. L'insistance de l'ancien milieu de terrain sur le fait que le club a fait « cinq pas en arrière » reflète une inquiétude croissante quant au fait que les progrès tactiques réalisés sous le mandat de Maresca ont été sacrifiés au profit d'un pragmatisme à court terme qui commence aujourd'hui à montrer ses limites.
Quelle est la prochaine étape pour Chelsea ?
La pression sur Rosenior devrait s'intensifier alors que Chelsea se prépare à une série de matchs difficiles qui pourraient déterminer le sort de sa saison. Les Blues occupent actuellement la cinquième place du classement de la Premier League, à égalité de points avec Liverpool, sixième, après leurs récents matchs nuls. La course aux places européennes s'intensifiant, chaque point est crucial, mais le calendrier à venir n'offre guère de répit à une équipe qui, selon Mikel, manque actuellement des ingrédients nécessaires pour connaître un succès durable au plus haut niveau.
Chelsea doit se rendre à Arsenal et Aston Villa lors de ses deux prochains déplacements, avant une série de matchs difficiles qui comprend la réception de Newcastle United et Manchester City, ponctuée par un déplacement à Everton. Avec la course à la Ligue des champions qui se joue à couteaux tirés et les légendes du club qui expriment publiquement leur mécontentement, Rosenior est confronté à son plus grand défi à ce jour : prouver que la décision « ridicule » du conseil d'administration de changer d'entraîneur en cours de saison était en fait la bonne pour l'avenir du club.
