Richard Ledezma, Brian Gutiérrez et Armando González en tête de liste de l'équipe nationale mexicaine qui affrontera l'Islande

Parmi les joueurs sélectionnés figurent les Mexicains-Américains Brian Gutiérrez, ancien joueur du Chicago Fire qui évolue désormais au Chivas, qui a décidé de représenter le Mexique dans l'espoir de décrocher une place dans la sélection finale pour la Coupe du monde 2026, et Richard Ledezma, qui avait précédemment joué pour l'USMNT mais qui a récemment choisi de représenter le Mexique. Efraín Álvarez, également du Chivas et anciennement du LA Galaxy, a également été sélectionné par Javier Aguirre.