Richard Ledezma, Brian Gutiérrez et Armando González en tête de liste de l'équipe nationale mexicaine qui affrontera l'Islande
Anciens joueurs de l'équipe nationale américaine figurant dans la liste
Parmi les joueurs sélectionnés figurent les Mexicains-Américains Brian Gutiérrez, ancien joueur du Chicago Fire qui évolue désormais au Chivas, qui a décidé de représenter le Mexique dans l'espoir de décrocher une place dans la sélection finale pour la Coupe du monde 2026, et Richard Ledezma, qui avait précédemment joué pour l'USMNT mais qui a récemment choisi de représenter le Mexique. Efraín Álvarez, également du Chivas et anciennement du LA Galaxy, a également été sélectionné par Javier Aguirre.
« Vasco » continue d'évaluer les joueurs
Le match contre l'Islande fait partie du programme de préparation de l'équipe nationale et permettra au staff technique d'évaluer les joueurs de différents clubs de la Liga MX. Comme il ne s'agit pas d'une fenêtre internationale officielle de la FIFA, le staff technique n'a pas pu convoquer de joueurs évoluant hors du Mexique. La sélection est donc composée exclusivement de joueurs de la Liga MX.
Chivas en tête des sélections
Chivas a fourni le plus grand nombre de joueurs à cette sélection, avec sept joueurs : Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado et Armando González. América et Toluca ont chacun sélectionné quatre joueurs.
Composition de l'équipe du Mexique
Gardiens de but
Luis Ángel Malagón (América)
Raúl Rangel (Chivas)
Carlos Acevedo (Santos)
Défenseurs
Richard Ledezma (Chivas)
Jesús Garza (Tigres)
Víctor Guzmán (Rayados)
Israel Reyes (América)
Everardo López (Toluca)
Jesús Gallardo (Toluca)
Diego Campillo (Chivas)
Milieux de terrain
Erik Lira (Cruz Azul)
Erick Sánchez (América)
Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
Denzell García (FC Juárez)
Marcel Ruiz (Toluca)
Brian Gutiérrez (Chivas)
Alexis Gutiérrez (América)
Attaquants
Efraín Álvarez (Chivas)
Roberto Alvarado (Chivas)
Guillermo Martínez (Pumas)
Armando González (Chivas)
