Panama v Mexico - International FriendlyGetty Images Sport



Richard Ledezma, Brian Gutiérrez et Armando González en tête de liste de l'équipe nationale mexicaine qui affrontera l'Islande

L'équipe nationale du Mexique a annoncé la composition officielle de son effectif pour le match amical contre l'Islande, qui se déroulera le mercredi 25 février à l'Estadio Corregidora, dans la ville de Querétaro. Une fois de plus, Chivas est le club qui fournit le plus de joueurs à l'équipe, avec sept représentants. Les joueurs sélectionnés par l'entraîneur Javier Aguirre doivent se présenter à partir de dimanche.

  • Panama v Mexico - International FriendlyGetty Images Sport

    Anciens joueurs de l'équipe nationale américaine figurant dans la liste

    Parmi les joueurs sélectionnés figurent les Mexicains-Américains Brian Gutiérrez, ancien joueur du Chicago Fire qui évolue désormais au Chivas, qui a décidé de représenter le Mexique dans l'espoir de décrocher une place dans la sélection finale pour la Coupe du monde 2026, et Richard Ledezma, qui avait précédemment joué pour l'USMNT mais qui a récemment choisi de représenter le Mexique. Efraín Álvarez, également du Chivas et anciennement du LA Galaxy, a également été sélectionné par Javier Aguirre.

  • Panama v Mexico - International FriendlyGetty Images Sport

    « Vasco » continue d'évaluer les joueurs

    Le match contre l'Islande fait partie du programme de préparation de l'équipe nationale et permettra au staff technique d'évaluer les joueurs de différents clubs de la Liga MX. Comme il ne s'agit pas d'une fenêtre internationale officielle de la FIFA, le staff technique n'a pas pu convoquer de joueurs évoluant hors du Mexique. La sélection est donc composée exclusivement de joueurs de la Liga MX.

  • Chivas v America - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    Chivas en tête des sélections

    Chivas a fourni le plus grand nombre de joueurs à cette sélection, avec sept joueurs : Raúl Rangel, Richard Ledezma, Diego Campillo, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado et Armando González. América et Toluca ont chacun sélectionné quatre joueurs.

  • Chivas v America - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    Composition de l'équipe du Mexique

    Gardiens de but
    Luis Ángel Malagón (América)
    Raúl Rangel (Chivas)
    Carlos Acevedo (Santos)

    Défenseurs
    Richard Ledezma (Chivas)
    Jesús Garza (Tigres)
    Víctor Guzmán (Rayados)
    Israel Reyes (América)
    Everardo López (Toluca)
    Jesús Gallardo (Toluca)
    Diego Campillo (Chivas)

    Milieux de terrain
    Erik Lira (Cruz Azul)
    Erick Sánchez (América)
    Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
    Denzell García (FC Juárez)
    Marcel Ruiz (Toluca)
    Brian Gutiérrez (Chivas)
    Alexis Gutiérrez (América)

    Attaquants
    Efraín Álvarez (Chivas)
    Roberto Alvarado (Chivas)
    Guillermo Martínez (Pumas)
    Armando González (Chivas)

