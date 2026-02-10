Getty Images Entertainment
Richard Keys rompt le silence alors que lui et Andy Gray s'apprêtent à quitter beIN Sports après 13 ans.
Un remaniement majeur dans le domaine technique de beIN
Le réseau beIN Sports, basé à Doha, se prépare à une transition importante, ses deux principaux présentateurs de la Premier League, Keys et Gray, s'apprêtant à quitter leurs fonctions à la fin de la saison 2025-2026. Le duo, qui incarne la couverture du football anglais par la chaîne depuis 2013, quittera officiellement ses fonctions en mai, à l'issue de la saison nationale actuelle. Cela marque la fin d'un chapitre de 13 ans au cours duquel le duo de vétérans a transformé beIN en une puissance mondiale de la diffusion.
Selon le Daily Mail, la décision de Keys, 68 ans, et Gray, 70 ans, de passer à autre chose a été prise d'un commun accord avec le diffuseur. Ils devraient partir en excellents termes, après avoir été les visages de la couverture phare de la chaîne à travers de multiples prolongations de contrat et plusieurs tournois internationaux majeurs. Cette décision marque un changement majeur pour une chaîne qui s'est appuyée sur l'expérience du duo pour animer ses programmes de football les plus regardés.
« Je ne prends pas ma retraite » – Keys clarifie son avenir
Malgré les spéculations inévitables qui entourent un commentateur de son âge, Keys s'est empressé de démentir toute rumeur concernant une retraite loin des caméras. « Il n'y a eu aucun désaccord entre moi et beINSPORTS », a-t-il écrit sur son blog. « J'ai adoré chaque minute passée au Qatar, un pays qui compte énormément pour moi. J'ai une profonde affection pour ce pays, mais il est temps pour moi de passer à autre chose. Je ne prends pas ma retraite, je change simplement de cap. Il y a encore beaucoup à venir. »
Reconstruire un héritage après le scandale Sky Sports
Pour comprendre l'importance de cette décision, il faut revenir sur les événements marquants de 2011. Keys et Gray étaient les rois incontestés de la couverture de la Premier League par Sky Sports avant qu'un scandale sexiste très médiatisé ne conduise à leur départ acrimonieux de la chaîne britannique. Après une brève période dans le désert, ils ont vu leur carrière relancée par beIN Sports en 2013, déménageant leurs activités au Qatar pour diriger l'ambitieuse programmation sportive de la chaîne.
Au cours des 13 années qui ont suivi, ils ont réussi à reconstruire leur image de marque et sont devenus la principale source d'analyse pour des millions de téléspectateurs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Leur complicité, forgée au fil des années dans les studios de Sky, est restée la pierre angulaire de leur attrait auprès du public international. Ils n'ont pas seulement survécu à la transition vers un nouveau territoire, ils ont prospéré, en assurant la couverture du football de classe mondiale et en conservant leur statut de voix parmi les plus reconnaissables, voire controversées, du football mondial.
Le visage changeant de la diffusion du football
Il est intéressant de noter que le moment choisi pour leur départ signifie que le duo ne participera pas à la couverture de la Coupe du monde 2026 par beIN cet été. Alors que la chaîne cherche à s'orienter vers de « nouvelles tendances », notamment en mettant davantage l'accent sur l'intégration des réseaux sociaux et les contenus proposés par les fans, le départ de deux présentateurs traditionnels et old school suggère un changement de stratégie pour le diffuseur. Le paysage médiatique du football évolue rapidement, et même des piliers tels que Gray et Keys ne sont pas à l'abri de l'évolution de la façon dont les fans consomment ce sport.
Pour Keys, le retour au Royaume-Uni soulève une question intéressante : où un homme de 68 ans avec son histoire peut-il trouver sa place dans le paysage médiatique britannique moderne ? Avec l'essor des plateformes numériques et des podcasts indépendants, les voix chevronnées ont plus que jamais la possibilité de trouver un public en dehors de la télévision traditionnelle. Reste à voir s'il reviendra à la télévision grand public ou s'il embrassera la voie numérique. Ce qui est certain, c'est qu'après 13 ans dans le désert, l'un des partenariats les plus durables du football revient enfin à la maison.
Traduit automatiquement par GOAL-e
