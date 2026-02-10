Richard Keys rompt le silence alors que lui et Andy Gray s'apprêtent à quitter beIN Sports après 13 ans.

Le réseau beIN Sports, basé à Doha, se prépare à une transition importante, ses deux principaux présentateurs de la Premier League, Keys et Gray, s'apprêtant à quitter leurs fonctions à la fin de la saison 2025-2026. Le duo, qui incarne la couverture du football anglais par la chaîne depuis 2013, quittera officiellement ses fonctions en mai, à l'issue de la saison nationale actuelle. Cela marque la fin d'un chapitre de 13 ans au cours duquel le duo de vétérans a transformé beIN en une puissance mondiale de la diffusion.

Selon le Daily Mail, la décision de Keys, 68 ans, et Gray, 70 ans, de passer à autre chose a été prise d'un commun accord avec le diffuseur. Ils devraient partir en excellents termes, après avoir été les visages de la couverture phare de la chaîne à travers de multiples prolongations de contrat et plusieurs tournois internationaux majeurs. Cette décision marque un changement majeur pour une chaîne qui s'est appuyée sur l'expérience du duo pour animer ses programmes de football les plus regardés.