Le départ de Calafiori de la Roma reste un sujet de controverse pour de nombreux supporters, qui ont vu un talent local leur filer entre les doigts. Le défenseur a révélé que sa relation avec l'entraîneur de l'époque, José Mourinho, avait radicalement changé après une humiliante défaite 6-1 contre Bodo Glimt en Ligue Europa Conférence. Cette soirée a mis fin à ses chances d'intégrer définitivement le onze de départ, ce qui l'a conduit à un prêt frustrant à Gênes.

Se remémorant cette période difficile, Calafiori explique : « J'ai commencé les six premiers mois avec Mourinho, au début tout se passait plutôt bien et je jouais comme titulaire. Après le 6-1 contre Bodo Glimt, je n'ai plus joué et je voulais avoir plus d'espace. » Il ajoute : « Je suis parti en prêt à Gênes, la situation était compliquée. Au fond de moi, je ne me suis jamais résigné, mais cette idée restait dans ma tête. À ce moment-là, j'étais vraiment déprimé. »