Riccardo Calafiori révèle son rêve de revenir à la Roma alors que la star d'Arsenal explique comment ses difficultés sous José Mourinho ont provoqué son départ du club de Serie A
Arsenal en difficulté et la Roma rêve
Le polyvalent international italien a quitté Bologne pour l'Emirates Stadium lors d'un transfert très médiatisé en 2025 et reste très apprécié par l'entraîneur Mikel Arteta, mais une combinaison de blessures à la hanche et aux muscles a fortement limité son temps de jeu lors de sa première saison. En conséquence, le joueur de 23 ans n'a disputé que 1 600 minutes sur le terrain toutes compétitions confondues cette saison. Cette période difficile l'a amené à réfléchir au chemin qui l'a éloigné du Stadio Olimpico. S'exprimant avec franchise dans le podcast Supernova, Calafiori a avoué : « Oui, j'aimerais retourner à Rome. Évidemment, je ne peux pas planifier toute ma carrière dès maintenant, mais j'aimerais y retourner parce que je suis parti en cours de route. »
Le tournant décisif du Bodo Glimt
Le départ de Calafiori de la Roma reste un sujet de controverse pour de nombreux supporters, qui ont vu un talent local leur filer entre les doigts. Le défenseur a révélé que sa relation avec l'entraîneur de l'époque, José Mourinho, avait radicalement changé après une humiliante défaite 6-1 contre Bodo Glimt en Ligue Europa Conférence. Cette soirée a mis fin à ses chances d'intégrer définitivement le onze de départ, ce qui l'a conduit à un prêt frustrant à Gênes.
Se remémorant cette période difficile, Calafiori explique : « J'ai commencé les six premiers mois avec Mourinho, au début tout se passait plutôt bien et je jouais comme titulaire. Après le 6-1 contre Bodo Glimt, je n'ai plus joué et je voulais avoir plus d'espace. » Il ajoute : « Je suis parti en prêt à Gênes, la situation était compliquée. Au fond de moi, je ne me suis jamais résigné, mais cette idée restait dans ma tête. À ce moment-là, j'étais vraiment déprimé. »
Du rejet de Bâle à la célébrité à Bologne
Alors que la Roma a finalement remporté le trophée de la Ligue Europa Conférence en 2022, Calafiori s'est rapidement retrouvé sur la touche. Il a admis que quitter l'Italie pour rejoindre le club suisse de Bâle avait été difficile à accepter au début. Cependant, cela s'est finalement avéré être le catalyseur d'une transformation de carrière qui l'a vu devenir l'un des défenseurs les plus convoités d'Europe à Bologne, gagnant sa place en équipe nationale.
Revenant sur son départ, le défenseur a admis : « La Roma a remporté la Ligue Europa Conférence et les joueurs qui ont pris ma place ont très bien joué, il n'y avait donc plus de place pour moi. La Roma m'a alors vendu à Bâle et au début, je n'étais pas content. » Il a poursuivi : « Mais quand j'ai accepté le fait que je devais prendre du recul, j'ai compris que ce serait le bon endroit pour moi. Pour un jeune joueur, c'était parfait de trouver une continuité là-bas. »
Naviguer dans la vie à l'Emirates Stadium
Si l'attrait de Rome reste incroyablement fort, Calafiori se concentre actuellement sur la compétition très intense qui règne à Arsenal. Alors que les Gunners se battent contre Manchester City pour le titre de Premier League, l'Italien se retrouve en concurrence directe avec des joueurs tels que Piero Hincapie pour une place de titulaire dans la défense d'Arteta. Malgré les difficultés persistantes pour s'adapter au football anglais et faire face à divers problèmes physiques, le défenseur reste positif.
Il reconnaît que l'opportunité de jouer en Angleterre était tout simplement trop importante pour la refuser, même si son cœur reste profondément ancré en Italie. À propos de son ascension fulgurante, il a déclaré : « Ce que j'ai vécu et ce que nous avons vécu à Bologne est incroyable, mais comment refuser la Premier League ? » Il a toutefois ajouté avec espoir à propos de la Roma : « J'aimerais revenir pour célébrer sous la Curva Sud devant les fans. »
