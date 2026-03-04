Getty Images Sport
Traduit par
Révélation : Rodrygo jouait pour le Real Madrid et le Brésil avec une déchirure partielle du ligament croisé antérieur depuis 2023
Un pari médical calculé
Lors de la défaite frustrante 1-0 contre Getafe lundi dernier en Liga, le désastre a frappé lorsque l'ailier vedette s'est effondré de douleur. Les examens médicaux ont ensuite confirmé que le joueur de 25 ans s'était rompu le ligament croisé antérieur et le ménisque latéral du genou droit. Le plus grave, c'est que la blessure avait déjà compromis l'articulation. Selon The Athletic, Rodrygo avait initialement subi une déchirure partielle du même ligament lors d'un match international en 2023. À l'époque, les médecins du club avaient décidé de ne pas intervenir chirurgicalement. Ils lui avaient prescrit une physiothérapie rigoureuse et des séances de gymnastique préventives, estimant qu'ils pouvaient atténuer le risque d'une rupture complète. Malheureusement, l'articulation a finalement cédé lors de sa première apparition depuis début février, alors qu'il venait de se remettre d'une tendinose du tendon droit.
Chagrin d'amour et justification médicale
Après le diagnostic, l'attaquant bouleversé s'est confié à ses supporters sur les réseaux sociaux. « L'un des pires jours de ma vie, j'ai toujours redouté cette blessure », a-t-il écrit sur Instagram. Déplorant son malheur, il a ajouté : « Peut-être que la vie a été un peu cruelle avec moi ces derniers temps. Je ne sais pas si je mérite cela, mais de quoi puis-je me plaindre ? J'ai déjà vécu tant de choses merveilleuses, que je ne méritais pas non plus. » Malgré ce résultat catastrophique, ses représentants ont vigoureusement défendu la stratégie médicale initiale. Le porte-parole Fernando Torres a insisté sur le fait que chaque problème physique avait reçu « les solutions les plus appropriées ». Des sources anonymes ont également souligné à The Athletic qu'éviter une intervention chirurgicale pour une déchirure partielle était une pratique courante, plutôt qu'une négligence imprudente.
La crise des blessures s'aggrave à Madrid
La perte d'un autre joueur clé jette une ombre sur le Santiago Bernabeu, soulignant une tendance alarmante aux blessures graves au genou. Il est remarquable de constater que le Brésilien est devenu le cinquième joueur madrilène à succomber à un problème de ligament croisé antérieur depuis l'été 2023. Cette malédiction dévastatrice avait déjà frappé le gardien Thibaut Courtois, le défenseur David Alaba et l'arrière droit Dani Carvajal. Le compatriote de Rodrygo, Eder Militao, a subi exactement la même blessure à deux reprises au cours des dernières saisons, d'abord en août 2023, puis à nouveau en novembre 2024.
- Getty Images Sport
Le long chemin vers la reprise
La priorité immédiate est de faciliter le succès de l'opération, mais le calendrier de rééducation qui suivra s'annonce sombre. L'ailier devrait être écarté des terrains pendant douze mois, une interruption brutale qui anéantit complètement ses rêves de représenter le Brésil lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Remplacer sa créativité représente un casse-tête tactique énorme pour l'équipe nationale. Pendant ce temps, les Merengues doivent immédiatement s'adapter à la vie sans leur attaquant dynamique. Sous le choc de la défaite contre Getafe, les hommes d'Arbeloa doivent rapidement se ressaisir pour aborder la fin de la saison de Liga et les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City.
Publicité