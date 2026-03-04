Révélation : Rodrygo jouait pour le Real Madrid et le Brésil avec une déchirure partielle du ligament croisé antérieur depuis 2023

Après le diagnostic, l'attaquant bouleversé s'est confié à ses supporters sur les réseaux sociaux. « L'un des pires jours de ma vie, j'ai toujours redouté cette blessure », a-t-il écrit sur Instagram. Déplorant son malheur, il a ajouté : « Peut-être que la vie a été un peu cruelle avec moi ces derniers temps. Je ne sais pas si je mérite cela, mais de quoi puis-je me plaindre ? J'ai déjà vécu tant de choses merveilleuses, que je ne méritais pas non plus. » Malgré ce résultat catastrophique, ses représentants ont vigoureusement défendu la stratégie médicale initiale. Le porte-parole Fernando Torres a insisté sur le fait que chaque problème physique avait reçu « les solutions les plus appropriées ». Des sources anonymes ont également souligné à The Athletic qu'éviter une intervention chirurgicale pour une déchirure partielle était une pratique courante, plutôt qu'une négligence imprudente.