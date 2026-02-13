Getty
Révélation : quand Luka Modric, 40 ans, prendra-t-il une décision concernant la prolongation de son contrat avec l'AC Milan, alors que les Rossoneri attendent également avec impatience la décision de la star américaine Christian Pulisic ?
Milan s'entretient avec des stars chevronnées
Le grand club de Serie A, le Milan AC, a convaincu son gardien titulaire Mike Maignan de s'engager pour l'avenir immédiat avec le club, dans l'espoir que plusieurs autres stars seniors suivront son exemple.
Le défenseur international anglais Fikayo Tomori devrait être le prochain à signer, son contrat actuel expirant en 2027. Ruben Loftus-Cheek s'est également vu proposer une offre qui permettra à l'ancien meneur de jeu de Chelsea de rester dans le football italien.
Modric acceptera-t-il la prolongation de contrat proposée par Milan ?
Modric a rejoint Milan à l'été 2025, mettant ainsi fin à 13 ans passés au Real Madrid. Son contrat comprend une option de 12 mois, et le milieu de terrain, toujours en pleine forme, devrait continuer à jouer pendant encore quelque temps.
Son coéquipier Christopher Nkunku a déclaré à propos de Modric, qui suit les traces de son ancien coéquipier des Blancos Cristiano Ronaldo en jouant jusqu'à la quarantaine : « Luka est incroyable : il a un talent unique et effectue des passes exceptionnelles sur tout le terrain. Si j'essayais de faire ça, je me luxerais probablement la hanche... C'est incroyable qu'il ait 40 ans, mais il pourrait jouer jusqu'à 45 ou même 46 ans. »
Milan espère que ce sera le cas, la Gazzetta dello Sport affirmant que Modric « prendra sa décision à la fin de la saison actuelle, en fonction de sa motivation et de sa condition physique ».
Modric a expliqué les raisons qui l'ont poussé à rejoindre Milan, à la recherche d'un nouveau défi après avoir tout gagné à Madrid : « Cela n'a pas été facile. J'ai passé presque la moitié de ma vie là-bas. Je suis arrivé à 27 ans et je suis parti à presque 40 ans. Dans un club qui ne tolère pas la médiocrité, rester aussi longtemps est incroyable.
Je pense avoir rejoint un club très proche de Madrid en termes de réputation et d'histoire. C'était la situation idéale pour moi. Lorsque l'opportunité de rejoindre Milan s'est présentée, j'ai su que c'était la bonne. Les gens m'ont accueilli de manière phénoménale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du club. À chaque instant, on sent que Milan est un géant historique. »
Pourquoi Pulisic n'a-t-il pas encore signé son nouveau contrat avec l'AC Milan ?
Pulisic est un autre joueur qui a déclaré avoir ressenti l'histoire de Milan à son arrivée à San Siro. Il a finalisé son transfert à l'été 2023, après avoir rompu ses liens avec le géant de la Premier League, Chelsea.
L'international américain a connu une période fructueuse en Italie, où il a établi ses meilleurs records personnels. Il a marqué 17 buts la saison dernière et est devenu un joueur emblématique des Rossoneri. À 27 ans, il a de nouveau atteint les deux chiffres au niveau des buts cette saison.
Milan a entamé des négociations avec Pulisic l'année dernière, mais attend toujours qu'un accord soit trouvé. L'attaquant américain a suspendu les discussions après avoir raté la qualification européenne pour la saison 2025-26.
Son compatriote Brad Friedel a déclaré à GOAL que l'attaquant, connu pour son travail acharné, semblait envisager un changement de décor. L'ancien gardien de but de l'équipe nationale américaine a déclaré : « Je pense que cela suggère qu'il garde ses options ouvertes. Quand j'étais dans des clubs, j'ai toujours voulu signer mes contrats lorsque j'étais heureux dans ces clubs. Je ne peux que me baser sur mon expérience personnelle, mais j'aimais avoir plusieurs années de contrat, car on ne sait jamais quand une blessure peut survenir. Si j'étais vraiment heureux dans un club, j'appréciais vraiment d'avoir un contrat de deux ou trois ans.
Il n'y a que deux raisons pour ne pas signer. Premièrement, vous n'êtes pas satisfait du contrat. Deuxièmement, vous gardez vos options ouvertes. Peut-être a-t-il donné son accord verbal. Je suppose qu'il garde ses options ouvertes. Si vous êtes heureux quelque part et que vous êtes satisfait des chiffres, vous signez le contrat. »
Rumeurs de transfert : Pulisic lié aux poids lourds de la Premier League
Pulisic pourrait faire son retour en Premier League, Manchester United, Liverpool et Tottenham ayant tous manifesté leur intérêt. Modric connaît bien la vie dans le nord de Londres, ayant passé quatre ans avec les Spurs avant de rejoindre Madrid, et il doit lui aussi décider de son avenir immédiat.
