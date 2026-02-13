Révélation : quand Luka Modric, 40 ans, prendra-t-il une décision concernant la prolongation de son contrat avec l'AC Milan, alors que les Rossoneri attendent également avec impatience la décision de la star américaine Christian Pulisic ?

Modric a rejoint Milan à l'été 2025, mettant ainsi fin à 13 ans passés au Real Madrid. Son contrat comprend une option de 12 mois, et le milieu de terrain, toujours en pleine forme, devrait continuer à jouer pendant encore quelque temps.

Son coéquipier Christopher Nkunku a déclaré à propos de Modric, qui suit les traces de son ancien coéquipier des Blancos Cristiano Ronaldo en jouant jusqu'à la quarantaine : « Luka est incroyable : il a un talent unique et effectue des passes exceptionnelles sur tout le terrain. Si j'essayais de faire ça, je me luxerais probablement la hanche... C'est incroyable qu'il ait 40 ans, mais il pourrait jouer jusqu'à 45 ou même 46 ans. »

Milan espère que ce sera le cas, la Gazzetta dello Sport affirmant que Modric « prendra sa décision à la fin de la saison actuelle, en fonction de sa motivation et de sa condition physique ».

Modric a expliqué les raisons qui l'ont poussé à rejoindre Milan, à la recherche d'un nouveau défi après avoir tout gagné à Madrid : « Cela n'a pas été facile. J'ai passé presque la moitié de ma vie là-bas. Je suis arrivé à 27 ans et je suis parti à presque 40 ans. Dans un club qui ne tolère pas la médiocrité, rester aussi longtemps est incroyable.

Je pense avoir rejoint un club très proche de Madrid en termes de réputation et d'histoire. C'était la situation idéale pour moi. Lorsque l'opportunité de rejoindre Milan s'est présentée, j'ai su que c'était la bonne. Les gens m'ont accueilli de manière phénoménale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du club. À chaque instant, on sent que Milan est un géant historique. »