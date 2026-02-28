Getty Images Sport
Révélation : pourquoi Erling Haaland n'a pas été retenu dans l'équipe de Manchester City pour le déplacement crucial à Leeds
Haaland n'est pas arrivé avec l'équipe de Man City.
Les joueurs de City sont arrivés à Elland Road quelques heures avant le coup d'envoi prévu à 17h30 (GMT), mais Haaland n'est pas sorti du bus de l'équipe, ce qui a suscité des spéculations sur son absence. Comme l'a rapporté en premier Jan-Aage Fjortoft, Haaland aurait subi une blessure mineure à l'entraînement, notamment au genou.
Pep Guardiola a déclaré aux médias avant le coup d'envoi : « Il y a deux jours, dans les derniers instants de l'entraînement, [Haaland] a eu quelques problèmes, une petite blessure. Ce n'est pas grave, mais il n'est pas prêt pour aujourd'hui. »
Les prétendants au titre continuent leur chemin sans leur attaquant vedette
En l'absence de Haaland, Omar Marmoush devrait mener l'attaque de City à Leeds, avec Rayan Cherki et Antoine Semenyo en soutien sur les ailes. Gianluigi Donnarumma sera dans les buts, avec une défense à quatre composée de Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi et Rayan Ait-Nouri. Rodri, Nico O'Reilly et le capitaine Bernardo Silva débuteront au milieu de terrain.
Le banc de City est solide, avec James Trafford, Abdukodir Khusanov, John Stones, Nathan Ake, Nico Gonzalez, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jeremy Doku et Savinho.
Les hommes de Guardiola poursuivent Arsenal
Si City s'impose à Elland Road, il se rapprochera à deux points du leader de la Premier League, Arsenal, avec le même nombre de matchs disputés. Les Gunners accueillent leurs rivaux londoniens de Chelsea à l'Emirates Stadium dimanche, tandis que le match en retard de City contre Crystal Palace, reprogrammé après la qualification pour la finale de la Carabao Cup, aura lieu plus tard dans la saison.
Guardiola a admis lors de sa conférence de presse d'avant-match en début de semaine que le déplacement à Leeds n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Il a déclaré : « Je ne prends rien pour acquis, c'est tellement difficile [maintenant de jouer depuis l'arrière], avant, ils vous permettaient toujours d'aligner deux défenseurs centraux contre un attaquant, ou trois contre deux. Maintenant, ce n'est plus possible.
Ce sera la même chose à Elland Road, avec un marquage individuel. C'est ce qui s'est passé lorsque nous avons joué à Newcastle. J'ai vu quelques extraits de Nottingham Forest avec le nouveau manager [Vitor Pereira]. C'est toujours ce qui se passe contre Liverpool. C'est la réalité.
La plupart des équipes jouent comme ça. Il faut s'adapter, avoir une alternative quand ça arrive. Une alternative, c'est de jouer plus vite devant, si on récupère le ballon, c'est une occasion. On a eu cinq ou six occasions incroyables contre Newcastle où on a raté la dernière passe, alors qu'on pouvait courir.
Quand l'équipe a le courage de jouer à un contre un, si vous pouvez faire quelques combinaisons pour gagner le ballon, vous pouvez courir. Cela dit, ce n'est pas facile, car il est plus sûr de faire une passe de deux mètres qu'une passe plus difficile de trente mètres.
Nous essayons toujours de trouver un moyen de ne pas utiliser uniquement Erling ou un attaquant à cette position. Nous devons avoir plus de variation et d'imprévisibilité dans notre jeu pour les faire descendre et ensuite créer un autre type de jeu.
C'est comme ça, défendre très haut en marquant individuellement, puis défendre très bas dans la surface. Il n'y a pas de « blocs intermédiaires » et il n'y a pas beaucoup de processus à mettre en place pour de nombreuses équipes. Mais nous y travaillons. »
Leeds cherche à créer la surprise
Leeds reste invaincu lors de ses 25 derniers matchs disputés en soirée à Elland Road, une série qui remonte à 2023. Une victoire de l'équipe de Daniel Farke lui permettrait de rejoindre Brighton & Hove Albion à la 14e place au classement et de creuser un écart de neuf points avec la zone de relégation.
