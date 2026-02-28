Si City s'impose à Elland Road, il se rapprochera à deux points du leader de la Premier League, Arsenal, avec le même nombre de matchs disputés. Les Gunners accueillent leurs rivaux londoniens de Chelsea à l'Emirates Stadium dimanche, tandis que le match en retard de City contre Crystal Palace, reprogrammé après la qualification pour la finale de la Carabao Cup, aura lieu plus tard dans la saison.

Guardiola a admis lors de sa conférence de presse d'avant-match en début de semaine que le déplacement à Leeds n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Il a déclaré : « Je ne prends rien pour acquis, c'est tellement difficile [maintenant de jouer depuis l'arrière], avant, ils vous permettaient toujours d'aligner deux défenseurs centraux contre un attaquant, ou trois contre deux. Maintenant, ce n'est plus possible.

Ce sera la même chose à Elland Road, avec un marquage individuel. C'est ce qui s'est passé lorsque nous avons joué à Newcastle. J'ai vu quelques extraits de Nottingham Forest avec le nouveau manager [Vitor Pereira]. C'est toujours ce qui se passe contre Liverpool. C'est la réalité.

La plupart des équipes jouent comme ça. Il faut s'adapter, avoir une alternative quand ça arrive. Une alternative, c'est de jouer plus vite devant, si on récupère le ballon, c'est une occasion. On a eu cinq ou six occasions incroyables contre Newcastle où on a raté la dernière passe, alors qu'on pouvait courir.

Quand l'équipe a le courage de jouer à un contre un, si vous pouvez faire quelques combinaisons pour gagner le ballon, vous pouvez courir. Cela dit, ce n'est pas facile, car il est plus sûr de faire une passe de deux mètres qu'une passe plus difficile de trente mètres.

Nous essayons toujours de trouver un moyen de ne pas utiliser uniquement Erling ou un attaquant à cette position. Nous devons avoir plus de variation et d'imprévisibilité dans notre jeu pour les faire descendre et ensuite créer un autre type de jeu.

C'est comme ça, défendre très haut en marquant individuellement, puis défendre très bas dans la surface. Il n'y a pas de « blocs intermédiaires » et il n'y a pas beaucoup de processus à mettre en place pour de nombreuses équipes. Mais nous y travaillons. »