Getty Images Sport
Traduit par
Révélation : pourquoi des interruptions « absurdes » ont perturbé la victoire écrasante d'Arsenal sur Tottenham lors du derby du nord de Londres
Arsenal écrase les Spurs dans le derby du nord de Londres
Arsenal a enfoncé un peu plus son voisin Tottenham dans la misère avec une victoire qui redonne espoir aux Gunners de mettre fin à leur longue attente pour être à nouveau sacrés champions d'Angleterre. Eberechi Eze et Viktor Gyokeres ont tous deux marqué deux buts pour l'équipe de Mikel Arteta, permettant aux Gunners de rebondir après leur décevante défaite face à la lanterne rouge, les Wolves, lors du dernier match. Ce résultat signifie que l'entraîneur intérimaire de Tottenham, Igor Tudor, a connu la défaite pour son premier match à la tête de l'équipe, laissant les Spurs toujours menacés de relégation. Tottenham n'a que quatre points d'avance sur la zone de relégation, alors qu'il reste 11 matchs à jouer dans la saison de Premier League.
- Getty Images Sport
Les retards sont source de frustration à Tottenham
Le match de dimanche n'a pas été sans incident, les arbitres ayant été sous les feux de la rampe, le match ayant été interrompu à deux reprises en raison de problèmes techniques. Selon le Daily Mail, ces problèmes étaient dus à « des interférences de fréquence et des problèmes d'équipement ». Le premier retard a duré six minutes et a vu l'arbitre assistant Blake Antrobus aux prises avec des interférences de fréquence. Ce problème a empêché l'arbitre du match et ses assistants de communiquer avec l'équipe VAR.
Le deuxième retard s'est produit au début de la deuxième mi-temps et a vu l'autre arbitre assistant, Eddie Smart, confronté à un autre problème technique. Le fournisseur de technologie Hawkeye s'apprête désormais à envoyer un rapport complet au PGMOL sur les problèmes survenus pendant le match.
« Un véritable chaos » : les interruptions critiquées
Ces interruptions ont suscité de nombreuses critiques de la part des spectateurs. Gary Neville, consultant pour Sky Sports, a déclaré : « Le match ne peut pas être interrompu pendant deux minutes parce qu'un juge de touche ne parvient pas à communiquer avec l'arbitre. Nous avons joué pendant 100 ans sans cela, nous pouvons donc jouer ici. Tout le public attend maintenant à cause d'un problème informatique. C'est complètement absurde. C'est l'un des matchs les plus importants de la saison, il a très bien commencé, il est rapide, et maintenant, nous sommes arrêtés pendant deux ou trois minutes et les joueurs vont devoir se réchauffer à nouveau, se remettre en place, c'est un véritable chaos. »
Arteta a également fait part de son opinion sur la situation : « Chaque fois que nous sortons en retard des vestiaires, nous recevons des amendes énormes, alors je leur ai dit : qui va payer cette amende, car cela fait six, sept, huit, neuf minutes, donc quelqu'un va recevoir une grosse amende. Je suis sûr que tout le monde va se tourner vers Sky, Sky probablement vers la Premier League, la Premier League vers Sky, donc, oui, nous en avons une dans le sac maintenant. »
Un tournant pour Arsenal ?
Ces retards ont peut-être été frustrants pour Arteta, mais le manager d'Arsenal s'est réjoui de la victoire de son équipe et estime que cela pourrait marquer un tournant dans leur saison.
Après le match, il a déclaré : « Je suis très, très fier et très heureux, non pas pour aujourd'hui, mais pour ce qui s'est passé ces trois derniers jours, car nous nous sommes dit : OK, aimons les joueurs quand ils en ont le plus besoin. Mais parfois, les entraîneurs et le personnel ont aussi besoin d'amour. Nous avons besoin de personnes positives, motivées et qui nous soutiennent lorsque nous en avons besoin. Et cela a été vraiment très agréable de travailler avec eux ces derniers jours.
J'ai l'impression que nous avons montré de quoi nous sommes capables, mais il faut le montrer encore et encore, car si vous devez analyser vos sentiments après chaque match, c'est comme des montagnes russes et ce n'est pas tenable. Nous avons donc fait un excellent travail aujourd'hui, je pense que nous sommes tous très fiers de la manière dont nous avons remporté le match, pas seulement de notre performance, et nous savons ce que cela signifie pour nous. Nous allons recommencer. »
- AFP
Et ensuite ?
Arsenal reprendra sa course au titre dimanche à domicile contre Chelsea, tandis que son rival Manchester City se rendra à Leeds United. De son côté, Tudor tentera de décrocher ses premiers points en tant qu'entraîneur de Tottenham lors du déplacement à Fulham.
Publicité