Révélation : pourquoi des interruptions « absurdes » ont perturbé la victoire écrasante d'Arsenal sur Tottenham lors du derby du nord de Londres

Ces retards ont peut-être été frustrants pour Arteta, mais le manager d'Arsenal s'est réjoui de la victoire de son équipe et estime que cela pourrait marquer un tournant dans leur saison.

Après le match, il a déclaré : « Je suis très, très fier et très heureux, non pas pour aujourd'hui, mais pour ce qui s'est passé ces trois derniers jours, car nous nous sommes dit : OK, aimons les joueurs quand ils en ont le plus besoin. Mais parfois, les entraîneurs et le personnel ont aussi besoin d'amour. Nous avons besoin de personnes positives, motivées et qui nous soutiennent lorsque nous en avons besoin. Et cela a été vraiment très agréable de travailler avec eux ces derniers jours.

J'ai l'impression que nous avons montré de quoi nous sommes capables, mais il faut le montrer encore et encore, car si vous devez analyser vos sentiments après chaque match, c'est comme des montagnes russes et ce n'est pas tenable. Nous avons donc fait un excellent travail aujourd'hui, je pense que nous sommes tous très fiers de la manière dont nous avons remporté le match, pas seulement de notre performance, et nous savons ce que cela signifie pour nous. Nous allons recommencer. »