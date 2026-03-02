Révélation : Nicolas Jover, l'entraîneur des coups de pied arrêtés d'Arsenal, reçoit une prime chaque fois que les Gunners marquent sur une situation de jeu arrêtée

Mikel Arteta n'a jamais caché son admiration pour Jover, le décrivant souvent comme l'un des meilleurs dans son domaine. S'exprimant précédemment sur sa décision de faire venir l'entraîneur dans le nord de Londres, Arteta a souligné que sa valeur dépassait le cadre du terrain d'entraînement. « Dans son domaine, dans d'autres domaines et en tant que personne. Et la relation que nous avons - c'est pourquoi j'ai pris la décision de le faire venir à City quand j'étais là-bas, puis à Arsenal », a expliqué l'Espagnol. Même si l'équipe a trouvé plus facile de marquer des buts en jeu ces dernières semaines, Arteta savait que le travail de Jover était important et qu'il finirait par porter ses fruits contre les Blues.

Lors de sa conférence de presse d'après-match dimanche, Arteta a admis son soulagement de voir le travail acharné sur le terrain d'entraînement se traduire une fois de plus en points. « Nous n'avons pas marqué sur des coups de pied arrêtés depuis quelques semaines, mais nous en avons marqué beaucoup en jeu ouvert. Aujourd'hui, nous avions la possibilité de marquer dans ce genre de situation ; nous l'avons très bien fait, mais nous avons également encaissé un but », a fait remarquer le manager. Les buts de William Saliba et Jurrien Timber ont permis à la préparation tactique d'Arsenal de venir à bout d'une équipe de Chelsea tenace, qui a eu du mal à faire face aux différents blocs et mouvements orchestrés par Jover depuis la ligne de touche.