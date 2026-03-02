AFP
Révélation : Nicolas Jover, l'entraîneur des coups de pied arrêtés d'Arsenal, reçoit une prime chaque fois que les Gunners marquent sur une situation de jeu arrêtée
Arsenal récompense le travail de Jover
Cet accord s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large de renouvellement du staff technique mené par le directeur général Richard Garlick et le directeur sportif par intérim Jason Ayto, comme le rapporte The Athletic. Lorsque Arteta a signé sa propre prolongation en 2024, le club a pris des mesures pour s'assurer les services de ses fidèles lieutenants, Jover, l'assistant Albert Stuivenberg et l'entraîneur des gardiens Inaki Cana, qui ont tous signé des contrats allant jusqu'en 2027. Jover, arrivé de Manchester City en juillet 2021, aurait occupé une position de force lors des négociations en raison de l'intérêt croissant des clubs rivaux. Au final, l'accord a permis de garantir que son expertise se reflète directement dans son salaire, créant ainsi une situation gagnant-gagnant pour l'entraîneur et le club.
Les rois du corner égalent les records de la Premier League
Les incitations financières portent certainement leurs fruits cette saison, alors que les Gunners continuent de terroriser les défenses à travers le pays. Après leur victoire 2-1 âprement disputée contre Chelsea dimanche, Arsenal a désormais atteint 16 buts sur corner en Premier League cette saison. Ce total impressionnant égale le record du plus grand nombre de buts marqués sur corner par une équipe en une seule saison, à égalité avec Oldham Athletic en 1992-93, West Brom en 2016-17 et Arsenal lui-même lors de la saison 2023-24, selon Opta. Avec neuf matchs encore à jouer, Jover semble certain de déclencher plusieurs autres primes lucratives avant le mois de mai.
L'équipe d'Arteta a également perfectionné l'art de débloquer la situation à partir de coups de pied arrêtés, ayant ouvert le score à partir d'un corner à neuf reprises cette saison, égalant ainsi le record de Premier League établi par Southampton en 1994-95. Cette efficacité clinique a transformé les Gunners en l'une des unités offensives les plus redoutées d'Europe dès que le ballon est à l'arrêt. De plus, la victoire contre Chelsea a marqué la neuvième fois cette saison qu'Arsenal a marqué le but de la victoire sur un corner, dépassant officiellement le précédent record de huit établi par Manchester United lors de sa campagne victorieuse de 2012-13 sous la houlette de Sir Alex Ferguson.
Arteta salue son génie des coups de pied arrêtés
Mikel Arteta n'a jamais caché son admiration pour Jover, le décrivant souvent comme l'un des meilleurs dans son domaine. S'exprimant précédemment sur sa décision de faire venir l'entraîneur dans le nord de Londres, Arteta a souligné que sa valeur dépassait le cadre du terrain d'entraînement. « Dans son domaine, dans d'autres domaines et en tant que personne. Et la relation que nous avons - c'est pourquoi j'ai pris la décision de le faire venir à City quand j'étais là-bas, puis à Arsenal », a expliqué l'Espagnol. Même si l'équipe a trouvé plus facile de marquer des buts en jeu ces dernières semaines, Arteta savait que le travail de Jover était important et qu'il finirait par porter ses fruits contre les Blues.
Lors de sa conférence de presse d'après-match dimanche, Arteta a admis son soulagement de voir le travail acharné sur le terrain d'entraînement se traduire une fois de plus en points. « Nous n'avons pas marqué sur des coups de pied arrêtés depuis quelques semaines, mais nous en avons marqué beaucoup en jeu ouvert. Aujourd'hui, nous avions la possibilité de marquer dans ce genre de situation ; nous l'avons très bien fait, mais nous avons également encaissé un but », a fait remarquer le manager. Les buts de William Saliba et Jurrien Timber ont permis à la préparation tactique d'Arsenal de venir à bout d'une équipe de Chelsea tenace, qui a eu du mal à faire face aux différents blocs et mouvements orchestrés par Jover depuis la ligne de touche.
Les adversaires admettent que les tactiques de Jover sont « difficiles à contrer ».
L'impact des combinaisons gagnantes de Jover n'est pas passé inaperçu auprès de ceux qui sont chargés de les contrer. Le capitaine de Chelsea, Reece James, était frustré après que son équipe ait été victime de deux combinaisons sur coups de pied arrêtés à l'Emirates Stadium. Le défenseur droit anglais a reconnu que le football moderne se joue de plus en plus sur ces petits détails, admettant que même la meilleure préparation n'est parfois pas suffisante. S'adressant à Sky Sports, James a réagi avec honnêteté : « C'est le football d'aujourd'hui, en 2026, 90 % des buts sont probablement marqués sur des coups de pied arrêtés. Ils (Arsenal) sont l'une des meilleures équipes au monde [sur les coups de pied arrêtés]. Ils sont difficiles à arrêter, ils en ont marqué deux aujourd'hui. Je suis déçu. Mais nous en avons marqué un, nous avons eu une autre occasion d'en marquer un autre, mais ce n'était pas notre jour. »
Alors que la course au titre entre dans sa phase finale, l'avance de cinq points d'Arsenal sur Manchester City reste intacte grâce à la contribution spécialisée de Jover. Avec des matchs cruciaux contre Brighton et Nottingham Forest à l'horizon, les Gunners vont probablement s'appuyer une fois de plus sur leurs talents sur coups de pied arrêtés. Pour le club, le coût des primes de Jover est un petit prix à payer si cela permet de ramener le trophée de la Premier League à l'Emirates pour la première fois depuis plus de deux décennies.
