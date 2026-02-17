Révélation : Manchester United s'apprête à rejeter le projet de transfert de Marcus Rashford à Barcelone

Manchester United a complètement raté la saison européenne dernière, après avoir terminé dans la moitié inférieure du classement de la Premier League et perdu en finale de la Ligue Europa contre Tottenham, perdant ainsi sa place en Ligue des champions. Avec la publication prévue la semaine prochaine des résultats financiers du club pour le deuxième trimestre, l'importance de la perte de 100 millions de livres sterling (136 millions de dollars) de revenus liés à la Ligue des champions devrait être mise en évidence pour les fans.

La dette totale du club s'élève à environ 1,29 milliard de livres sterling (1,7 milliard de dollars), les Red Devils ayant dû payer des pénalités de sponsoring ces derniers mois, ainsi qu'une indemnité de 10 millions de livres sterling (14 millions de dollars) à l'ancien entraîneur Ruben Amorim. Le manager par intérim Michael Carrick ne semble pas toucher un salaire mirobolant, mais son contrat prévoit une clause de prime s'il parvient à ramener United au sommet du football européen à la fin de la saison.