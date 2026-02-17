(C)GettyImages
Révélation : Manchester United s'apprête à rejeter le projet de transfert de Marcus Rashford à Barcelone
Rashford chez lui en Espagne
L'équipe de Hansi Flick prendrait en charge l'intégralité du salaire hebdomadaire de Rashford, qui s'élève à 315 000 livres sterling, et le joueur de 28 ans a jusqu'à présent prouvé sa valeur au sein du club catalan. Il a marqué 10 buts et réalisé 13 passes décisives en 34 apparitions cette saison, et tout porte à croire que le Barça exercera son option pour le recruter, même s'il doit payer le prix demandé dans son intégralité.
Les Red Devils souhaitent réduire leur masse salariale cet été
Manchester United serait déconcerté par les informations selon lesquelles il serait prêt à négocier le montant du transfert de Rashford, mais le géant anglais souhaite se séparer du joueur issu de son centre de formation et supprimer son salaire de ses comptes. Les Red Devils économiseront plus de 600 000 livres sterling par semaine lorsque Casemiro et Jadon Sancho quitteront le club à l'expiration de leur contrat en juin, tandis que l'avenir du capitaine Bruno Fernandes est également incertain. Harry Maguire reste au club, mais devrait se voir proposer un salaire inférieur aux 180 000 livres sterling par semaine qu'il touche actuellement s'il signe une prolongation au lieu de partir en tant qu'agent libre.
Le football européen, essentiel à la stabilité financière d'Old Trafford
Manchester United a complètement raté la saison européenne dernière, après avoir terminé dans la moitié inférieure du classement de la Premier League et perdu en finale de la Ligue Europa contre Tottenham, perdant ainsi sa place en Ligue des champions. Avec la publication prévue la semaine prochaine des résultats financiers du club pour le deuxième trimestre, l'importance de la perte de 100 millions de livres sterling (136 millions de dollars) de revenus liés à la Ligue des champions devrait être mise en évidence pour les fans.
La dette totale du club s'élève à environ 1,29 milliard de livres sterling (1,7 milliard de dollars), les Red Devils ayant dû payer des pénalités de sponsoring ces derniers mois, ainsi qu'une indemnité de 10 millions de livres sterling (14 millions de dollars) à l'ancien entraîneur Ruben Amorim. Le manager par intérim Michael Carrick ne semble pas toucher un salaire mirobolant, mais son contrat prévoit une clause de prime s'il parvient à ramener United au sommet du football européen à la fin de la saison.
Quelle est la prochaine étape pour Manchester United ?
À l'heure actuelle, Manchester United occupe la quatrième place, avec un point d'avance sur Chelsea en Premier League. Le club ne reprendra la compétition que lundi soir, lorsqu'il affrontera Everton au Hill Dickinson Stadium.
