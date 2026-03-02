Révélation : les stars de Tottenham verraient leur salaire réduit de 50 % en cas de relégation en Premier League

Ces clauses jouent également un rôle important dans la manière dont Tottenham aborde le marché des transferts et les renouvellements de contrats. Lorsqu'un nouveau joueur signe pour le club, ces conditions ne sont pas négociables, rapporte The Athletic. Cette transparence garantit que chaque membre de l'équipe est pleinement conscient des risques financiers liés à de mauvaises performances sur le terrain. Elle aide également le club dans ses négociations avec la Premier League concernant les règles de rentabilité et de viabilité (PSR), car elle démontre un plan clair de réduction des coûts en cas de baisse des revenus. La cohérence de ces clauses au sein de l'équipe évite les tensions dans les vestiaires liées à des « pénalités de relégation » disparates.

De plus, l'existence d'une clause de réduction salariale de 50 % permet au club de conserver plus facilement ses atouts clés ou de les vendre à leur juste valeur marchande après une relégation. Dans de nombreux cas, les clubs sont contraints de procéder à des « ventes au rabais » car ils n'ont pas les moyens de conserver des joueurs touchant des salaires de haut niveau. En réduisant automatiquement les salaires de moitié, Tottenham serait moins soumis à la pression immédiate de vendre, ce qui lui permettrait potentiellement de rebondir en Premier League dès la première tentative. Cela protège essentiellement la valeur des joueurs du club, en garantissant qu'il ne perdra pas du jour au lendemain des centaines de millions de livres sterling en valeur d'actifs en raison d'un besoin désespéré de réduire la masse salariale.