Révélation : le montant choquant que Manchester United s'apprête à verser à Ruben Amorim après son licenciement

Outre leurs difficultés à trouver un entraîneur inspirant, les Red Devils ont également eu du mal à trouver des joueurs intéressants sur le marché des transferts. Le rapport de l'UEFA révèle que Manchester United est le club qui a dépensé le plus en transferts au cours des cinq dernières années.

Cela met en évidence les résultats décevants obtenus à Old Trafford entre 2021 et 2025, les transferts ayant coûté 794 millions d'euros (696 millions de livres sterling/937 millions de dollars) à United. Chelsea (656 millions de livres sterling/883 millions de dollars) occupe la deuxième place de ce classement, suivi d'Arsenal (587 millions de livres sterling/790 millions de dollars) en troisième position.

Le rapport souligne que « le niveau élevé des dépenses par rapport aux clubs non anglais est évident, la Premier League comptant sept des dix équipes les plus chères en termes de frais de transfert à la fin de l'exercice 2025.

À la fin de l'exercice financier 2025 du club, l'équipe du Chelsea FC était officiellement la plus chère jamais constituée, avec un coût de transfert total de 1 746 millions d'euros, soit 90 millions d'euros de plus que le record établi par le club l'année dernière. »

Les revenus commerciaux générés par les équipes anglaises éclipsent également ceux de leurs rivaux européens et mondiaux. La meilleure équipe de Premier League a gagné environ neuf fois plus que le club moyen de la division, alors qu'en Espagne, cette différence était de 36 fois plus.

Le document de référence sur les licences des clubs ajoute : « La capacité des organisateurs de compétitions et des instances dirigeantes à réduire les déséquilibres financiers grâce à des paiements de solidarité et à la distribution de primes doit donc être considérée dans ce contexte. »

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, estime que les conclusions du rapport sont « encourageantes », car elles prouvent que le football européen est en bonne voie de redressement après avoir subi de sérieux revers pendant la pandémie de Covid-19.

Il a déclaré : « Après une décennie qui a connu l'une des périodes les plus difficiles auxquelles notre sport et notre société ont été confrontés, le football européen s'en est sorti en position de force. Les revenus des clubs ont augmenté de manière constante dans tous les domaines, et les revenus de la première division devraient dépasser les 30 milliards d'euros au cours de l'exercice 2025. »