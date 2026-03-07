Getty Images Sport
Révélation : la vérité derrière les projets de transfert de Mason Mount à Manchester United alors que les rivaux de la Premier League tournent autour
Mount reste fidèle aux Red Devils
L'international anglais n'a pas l'intention de quitter Old Trafford cet été, malgré une période difficile depuis son arrivée. Football Insider indique que le milieu de terrain souhaite prouver ses qualités techniques à la direction du club et aux supporters après une période marquée davantage par les blessures que par ses performances sur le terrain.
Mount donne actuellement la priorité à sa condition physique, dans le but de rester disponible pour le reste de la saison. Arrivé de Chelsea en 2023 avec de grandes attentes, le meneur de jeu est impatient de justifier l'investissement important réalisé par United en s'imposant enfin comme titulaire régulier.
Les rivaux surveillent la situation du milieu de terrain
La semaine dernière, on a appris qu'Aston Villa et Fulham étaient intéressés par le recrutement de Mount cet été. Cependant, le joueur se sentirait malchanceux en raison de ses blessures et souhaiterait continuer à se battre pour conserver sa place à Old Trafford.
Unai Emery et Marco Silva seraient tous deux désireux d'ajouter la créativité du joueur de 27 ans à leurs équipes respectives. Cependant, la position ferme de Mount suggère que les parties intéressées devront peut-être se tourner vers d'autres options, alors que les plans de transfert estivaux de United commencent à prendre forme.
Un bilan sportif frustrant
Manchester United a investi 55 millions de livres sterling (70 millions de dollars) pour recruter Mount, qui évoluait alors à Chelsea, en 2023, mais ce transfert n'a pas encore donné de résultats constants. Les statistiques montrent un joueur qui peine à trouver son rythme, son développement étant entravé par des problèmes physiques récurrents.
La saison 2025-26 a suivi cette tendance décevante, Mount n'ayant disputé que 17 matches de Premier League. Cela fait suite à une mauvaise saison précédente, au cours de laquelle il n'a disputé que 23 matches toutes compétitions confondues, laissant les fans de United dans l'attente de voir le meilleur du vainqueur de la Ligue des champions.
Se concentrer sur la guérison des blessures
La tâche principale de Mount consiste désormais à se remettre de la blessure qu'il a subie à la fin de l'année dernière. Bien qu'il ait joué au début de l'année 2026, il n'a disputé que 30 minutes au total en deux matchs avant d'être à nouveau écarté des terrains pour la même raison.
Le manager par intérim Carrick a récemment déclaré que l'état de santé de Mount s'était amélioré. S'exprimant avant le match contre Newcastle, qui s'est soldé par une défaite 2-1 pour United, il aurait déclaré : « Mason est également en voie de guérison, mais malheureusement, cela fait partie du jeu.
Il y aura toujours des joueurs absents, il y aura toujours des joueurs qui ne peuvent pas jouer, mais nous continuerons à travailler aussi dur que possible pour les faire revenir. »
