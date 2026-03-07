Révélation : la vérité derrière les projets de transfert de Mason Mount à Manchester United alors que les rivaux de la Premier League tournent autour

L'international anglais n'a pas l'intention de quitter Old Trafford cet été, malgré une période difficile depuis son arrivée. Football Insider indique que le milieu de terrain souhaite prouver ses qualités techniques à la direction du club et aux supporters après une période marquée davantage par les blessures que par ses performances sur le terrain.

Mount donne actuellement la priorité à sa condition physique, dans le but de rester disponible pour le reste de la saison. Arrivé de Chelsea en 2023 avec de grandes attentes, le meneur de jeu est impatient de justifier l'investissement important réalisé par United en s'imposant enfin comme titulaire régulier.