Révélation : la vérité derrière les contacts entre Barcelone et Harry Kane au sujet d'un éventuel transfert cet été depuis le Bayern Munich

Kane envisageait un transfert en 2026 lorsque les clauses de sortie de son contrat avec le Bayern étaient actives, laissant entendre qu'il pourrait quitter l'Allianz Arena pour 57 millions de livres sterling (77 millions de dollars). Ces clausesauraient expiré.

Cela n'a toutefois pas empêché Xavi Vilajoana, qui espère ravir le pouvoir à Joan Laporta au Barça, de déclarer : « Nous avons déjà pris contact, et je pense que c'est un joueur qui conviendrait parfaitement, en attendant que sa situation contractuelle soit réglée : il s'agit de Harry Kane.

Kane est un avant-centre qui s'intégrerait parfaitement à notre style de jeu. C'est un attaquant capable de redescendre pour faire le lien avec ses coéquipiers. Il est également capable de jouer en tant que pur numéro 9, un finisseur, un buteur. C'est un joueur qui apporte de la mobilité. Il est également performant lorsque les équipes jouent en retrait. Il apporterait beaucoup au jeu de Barcelone. »