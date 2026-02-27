Getty/GOAL
Traduit par
Révélation : la vérité derrière les contacts entre Barcelone et Harry Kane au sujet d'un éventuel transfert cet été depuis le Bayern Munich
Ce qu'a dit le candidat à la présidence du FC Barcelone au sujet du transfert de Kane
Kane envisageait un transfert en 2026 lorsque les clauses de sortie de son contrat avec le Bayern étaient actives, laissant entendre qu'il pourrait quitter l'Allianz Arena pour 57 millions de livres sterling (77 millions de dollars). Ces clausesauraient expiré.
Cela n'a toutefois pas empêché Xavi Vilajoana, qui espère ravir le pouvoir à Joan Laporta au Barça, de déclarer : « Nous avons déjà pris contact, et je pense que c'est un joueur qui conviendrait parfaitement, en attendant que sa situation contractuelle soit réglée : il s'agit de Harry Kane.
Kane est un avant-centre qui s'intégrerait parfaitement à notre style de jeu. C'est un attaquant capable de redescendre pour faire le lien avec ses coéquipiers. Il est également capable de jouer en tant que pur numéro 9, un finisseur, un buteur. C'est un joueur qui apporte de la mobilité. Il est également performant lorsque les équipes jouent en retrait. Il apporterait beaucoup au jeu de Barcelone. »
- Getty
Comment Kane a réagi aux rumeurs concernant Barcelone
Kane est sorti de sa zone de confort à Tottenham lorsqu'il a rejoint l'Allemagne en 2023. Il a maintenu un niveau individuel remarquable tout en remportant le titre de champion de Bundesliga, avec 128 buts marqués pour le Bayern en 132 apparitions.
Ces chiffres sont évidemment très attractifs pour des équipes comme le Barça, mais l'attaquant de 32 ans a déclaré à propos des regards admiratifs qui seraient portés sur lui : « Je n'en ai pas entendu parler. Mon père et mon frère s'occupent de tout, mais ils ne m'ont rien dit. Comme je l'ai déjà dit, je suis très heureux ici au Bayern. Je me concentre sur cette saison et mon temps au Bayern. Je prends cela comme un compliment. »
Les rumeurs concernant Kane et Barcelone sont-elles fondées ?
Alors que Kane élude les questions concernant son avenir, CFBayernInsider affirme que les rumeurs suggérant que le redoutable numéro 9 serait sur le point de rejoindre le Camp Nou cet été sont sans fondement.
Le site déclare : « Ce n'est PAS VRAI : Barcelone a pris contact avec Harry Kane au sujet de son avenir. Ces rumeurs circulent depuis des semaines. Peut-être que la personne qui les a lancées a dit avoir pris contact, et bien sûr, cela semble intéressant quand on essaie de devenir le prochain président de Barcelone et qu'on dit vouloir faire venir Kane au club.
« Cependant, Harry Kane n'est au courant d'aucun contact avec le Barça. Son frère Charlie, qui est son agent, n'a pas non plus été contacté par Barcelone. De même, son père, qui fait également partie de l'équipe de direction, n'a rien entendu à ce sujet. Je ne pense donc pas que ce soit vraiment vrai. Mais je comprends que cela semble très intéressant du point de vue du Barça !
« En fin de compte, si c'est aussi la première fois que Hansi Flick, l'entraîneur principal de Barcelone, en entend parler, alors vous pouvez probablement ignorer cette rumeur ! Je dois ajouter qu'ils sont intéressés par le recrutement d'un attaquant, mais ils s'intéressent actuellement à Julian Alvarez, de l'Atlético Madrid. Harry Kane semble être une excellente idée, mais ce transfert n'aura jamais lieu. »
- Getty/GOAL
Barcelone voudra un attaquant si Lewandowski part en tant qu'agent libre.
Kane a été invité à envisager un transfert à Barcelone si l'intérêt officiel se concrétise, après avoir remporté son premier trophée en Allemagne. L'ancienne star des Spurs, Gus Poyet, a récemment déclaré à GOAL : « S'il veut quelque chose de différent pour sa famille, je choisirais sans hésiter Barcelone, si [Robert] Lewandowski part. Ce sera complètement différent de tout ce qu'il a connu auparavant. De plus, avec le style de jeu actuel de Barcelone, un joueur comme lui en attaque marquera des buts, et pas qu'un peu ! »
Lewandowski, l'un des prédécesseurs de Kane au Bayern, voit son contrat au Camp Nou arriver à son terme et devenir agent libre. S'il venait à partir, les efforts pour recruter un autre attaquant seraient intensifiés. Alvarez figure peut-être en bonne place sur la liste des souhaits du Barça, mais l'ancienne star de Manchester City, vainqueur de la Coupe du monde, pourrait également faire son retour en Premier League.
Publicité