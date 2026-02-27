Révélation : la vérité derrière la « demande de transfert » de Marc Guiu, alors que la star de Chelsea peine à trouver du temps de jeu à Stamford Bridge

Malgré le manque de temps de jeu, l'entraîneur principal Rosenior a ouvertement soutenu l'attaquant, soulignant que sa valeur pour l'équipe allait au-delà de sa simple capacité à marquer des buts. Rosenior, qui a récemment pris les rênes à Stamford Bridge, a mis en place un système de pressing haut qui exige un effort physique considérable de la part de ses attaquants. S'exprimant au début du mois au sujet de ses options en attaque, le manager a expliqué les qualités qu'il privilégie lorsqu'il sélectionne son onze de départ, soulignant qu'il était satisfait des contributions apportées par ses joueurs remplaçants pendant une période chargée de la saison.

« C'est la première chose que je recherche chez mes attaquants : des joueurs qui contribuent à nos victoires. Tous les attaquants veulent marquer des buts, c'est pour cela qu'ils jouent, mais Liam défend incroyablement bien depuis l'avant, tout comme Joao. Si vous regardez la plupart des joueurs et leur carrière, c'est généralement lors de leur deuxième saison qu'ils prennent leur envol. Il a eu quelques blessures. Je suis vraiment satisfait de Joao [Pedro] et Liam. Marc Guiu a été très bon et il doit continuer ainsi pour que nous réussissions », a déclaré Rosenior.