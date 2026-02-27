Getty Images Sport
Révélation : la vérité derrière la « demande de transfert » de Marc Guiu, alors que la star de Chelsea peine à trouver du temps de jeu à Stamford Bridge
Le parcours de Guiu a été loin d'être simple.
Arrivé en 2024 en provenance de Barcelone avec de grandes attentes pour un montant d'environ 5 millions de livres sterling, l'adolescent s'est retrouvé en marge de l'équipe première. Le parcours de Guiu cette saison a été loin d'être simple. Initialement prêté à Sunderland pour acquérir l'expérience dont il avait tant besoin dans le championnat anglais, son séjour au Stadium of Light a été écourté de manière inattendue. Les Blues ont activé une clause de rappel après une série de changements de personnel à Londres, notamment le transfert très médiatisé de Nicolas Jackson au Bayern Munich et la blessure récurrente de Liam Delap. Le club s'est alors retrouvé à court d'attaquants de pointe, ce qui a contraint Guiu à revenir dans un environnement très stressant où il a eu du mal à trouver son rythme, n'accumulant que 235 minutes de jeu en Premier League depuis son retour.
Clarification concernant les rumeurs sur l'attaquant
Guiu est sous contrat jusqu'en 2029, un engagement à long terme qui illustre la confiance initiale du club en son potentiel, mais la réalité du football professionnel veut souvent que le manque de temps de jeu entraîne des discussions difficiles lorsque le mercato rouvrira en juin.
Cependant, l'entourage du joueur de 20 ans a rapidement réagi pour mettre fin à ces rumeurs. Selon Sport, des sources proches du joueur ont précisé qu'aucune demande officielle de transfert n'avait été adressée à la direction de Chelsea. S'il est indéniable que l'ancien joueur formé à La Masia a traversé une période difficile en termes de sélection, son entourage proche affirme qu'il reste engagé dans le projet du nouvel entraîneur Liam Rosenior.
La position tactique de Rosenior
Malgré le manque de temps de jeu, l'entraîneur principal Rosenior a ouvertement soutenu l'attaquant, soulignant que sa valeur pour l'équipe allait au-delà de sa simple capacité à marquer des buts. Rosenior, qui a récemment pris les rênes à Stamford Bridge, a mis en place un système de pressing haut qui exige un effort physique considérable de la part de ses attaquants. S'exprimant au début du mois au sujet de ses options en attaque, le manager a expliqué les qualités qu'il privilégie lorsqu'il sélectionne son onze de départ, soulignant qu'il était satisfait des contributions apportées par ses joueurs remplaçants pendant une période chargée de la saison.
« C'est la première chose que je recherche chez mes attaquants : des joueurs qui contribuent à nos victoires. Tous les attaquants veulent marquer des buts, c'est pour cela qu'ils jouent, mais Liam défend incroyablement bien depuis l'avant, tout comme Joao. Si vous regardez la plupart des joueurs et leur carrière, c'est généralement lors de leur deuxième saison qu'ils prennent leur envol. Il a eu quelques blessures. Je suis vraiment satisfait de Joao [Pedro] et Liam. Marc Guiu a été très bon et il doit continuer ainsi pour que nous réussissions », a déclaré Rosenior.
Considérations pour l'avenir et projets pour l'été
Si les rumeurs immédiates concernant une demande de transfert ont été étouffées, l'avenir à long terme du talentueux attaquant reste sujet à débat. L'effectif pléthorique de Chelsea et la nécessité constante d'équilibrer les comptes grâce à la vente de joueurs font que chaque membre de l'équipe est soumis à une surveillance constante. Le prochain mercato estival sera probablement un moment décisif pour le joueur et le club. Si l'entourage du joueur insiste sur le fait qu'il est satisfait pour l'instant, il n'exclut pas un transfert si la situation ne s'améliore pas d'ici la fin de la saison. Il semble que le joueur, qui a une grande confiance en ses capacités, n'exclut pas la possibilité qu'une fois l'été arrivé et le mercato ouvert en Europe, il puisse évaluer différentes options pour son avenir. Pour l'instant, il reste concentré sur l'entraînement et sur la nécessité de convaincre Rosenior qu'il mérite une place de titulaire chez les Blues.
