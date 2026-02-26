Révélation : la clause pénale secrète qui empêche Victor Osimhen de revenir en Serie A depuis Galatasaray, Naples s'assurant ainsi que l'attaquant ne puisse rejoindre ses rivaux nationaux après un transfert de 75 millions d'euros

Malgré ces complications juridiques et financières, Osimhen n'a pas caché son admiration pour le grand club turinois et son entraîneur actuel, Luciano Spalletti. S'exprimant avant un récent match de Ligue des champions à l'Allianz Stadium, l'attaquant a admis que jouer à la Juve serait « un privilège », notamment pour retrouver l'entraîneur qui a su tirer le meilleur de lui-même lors de la campagne historique du Napoli qui a remporté le Scudetto. Décrivant l'intensité de leur lien, Osimhen a souligné que Spalletti « se souciait tellement de lui qu'il dormait au centre d'entraînement », avant de déclarer qu'il se sentait redevable envers l'entraîneur. Ce profond respect était évident lorsque Osimhen a refusé de célébrer son but contre la Juventus au stade, en signe de respect envers son ancien et potentiel futur entraîneur. De plus, le joueur de 26 ans a récemment déclenché un engouement sur les réseaux sociaux en publiant une photo avec la légende de la Juventus Alessandro Del Piero, écrivant qu'il se sentait « chanceux d'avoir vu l'un des meilleurs joueurs de tous les temps ».