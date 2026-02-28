Révélation : combien cela coûtera-t-il à Manchester United, Liverpool et Manchester City pour débaucher des cibles de transfert telles qu'Anthony Gordon, Sandro Tonali et Tino Livramento de Newcastle ?

Plusieurs grands clubs de Premier League seraient intéressés par St. James' Park, cherchant à débaucher les Magpies cet été. Le transfert record d'Alexander Isak à Liverpool le jour de la clôture du mercato en septembre a déstabilisé le club, et ses rivaux pensent pouvoir attirer les stars de Newcastle loin de la Tyne.

Anthony Gordon est fortement pressenti pour quitter le club, avec un retour à Merseyside envisagé. Liverpool suit de près l'international anglais afin de remédier à ses problèmes sur le flanc gauche, suite au départ de Luis Diaz pour le Bayern Munich.

Arsenal et Manchester United auraient également manifesté leur intérêt pour Gordon, tandis que les Gunners avaient envisagé de recruter le milieu de terrain central Sandro Tonali lors du dernier jour du mercato au début du mois, suite à la blessure de Mikel Merino. L'Italien est resté au club, mais devrait partir vers de nouveaux horizons à la fin de la saison.

Gordon et Tonali ne sont pas les seules stars de Newcastle convoitées par les poids lourds de la Premier League cet été. Tino Livramento est dans le viseur de Manchester City, qui cherche à renforcer son arrière droit. Bruno Guimaraes est un autre joueur suivi par City, mais il sera plus facile à dire qu'à faire de convaincre le capitaine de Newcastle de quitter le club.

Malick Thiaw, Nick Woltemade, Joe Willock et Lewis Miley sont également pressentis pour quitter le club cet été.