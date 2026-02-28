AFP
Traduit par
Révélation : combien cela coûtera-t-il à Manchester United, Liverpool et Manchester City pour débaucher des cibles de transfert telles qu'Anthony Gordon, Sandro Tonali et Tino Livramento de Newcastle ?
- Getty Images Sport
Les stars de Newcastle sont très demandées
Plusieurs grands clubs de Premier League seraient intéressés par St. James' Park, cherchant à débaucher les Magpies cet été. Le transfert record d'Alexander Isak à Liverpool le jour de la clôture du mercato en septembre a déstabilisé le club, et ses rivaux pensent pouvoir attirer les stars de Newcastle loin de la Tyne.
Anthony Gordon est fortement pressenti pour quitter le club, avec un retour à Merseyside envisagé. Liverpool suit de près l'international anglais afin de remédier à ses problèmes sur le flanc gauche, suite au départ de Luis Diaz pour le Bayern Munich.
Arsenal et Manchester United auraient également manifesté leur intérêt pour Gordon, tandis que les Gunners avaient envisagé de recruter le milieu de terrain central Sandro Tonali lors du dernier jour du mercato au début du mois, suite à la blessure de Mikel Merino. L'Italien est resté au club, mais devrait partir vers de nouveaux horizons à la fin de la saison.
Gordon et Tonali ne sont pas les seules stars de Newcastle convoitées par les poids lourds de la Premier League cet été. Tino Livramento est dans le viseur de Manchester City, qui cherche à renforcer son arrière droit. Bruno Guimaraes est un autre joueur suivi par City, mais il sera plus facile à dire qu'à faire de convaincre le capitaine de Newcastle de quitter le club.
Malick Thiaw, Nick Woltemade, Joe Willock et Lewis Miley sont également pressentis pour quitter le club cet été.
Gordon, Guimaraes et Tonali : leur prix demandé révélé
Et The Telegraph a révélé le prix probable demandé pour chaque joueur si Newcastle envisageait de tirer profit de ses stars très convoitées. Gordon est l'un des deux joueurs pour lesquels Newcastle demanderait probablement 100 millions de livres sterling (135 millions de dollars). Gordon a connu des difficultés cette saison, n'ayant marqué que trois buts en championnat, mais il a toujours ses admirateurs.
De plus, l'ancien joueur d'Everton a signé un contrat à long terme en octobre 2024, et Newcastle n'est pas pressé de vendre le joueur de 25 ans. Le milieu de terrain Guimaraes est un autre joueur qui pourrait rapporter 100 millions de livres sterling, mais comme Gordon, le club n'est pas poussé à vendre le Brésilien, qui est sous contrat avec St. James' Park jusqu'en 2029.
Guimaraes ne devrait pas insister pour partir, mais on ne peut pas en dire autant de Tonali, qui pourrait rapporter entre 90 millions de livres sterling (121 millions de dollars) et 100 millions de livres sterling. L'agent de l'Italien a alimenté les rumeurs d'un éventuel départ cet été en déclarant au début du mois que l'Italien évaluerait toutes ses options à la fin de la saison.
Thiaw est l'une des deux nouvelles recrues dont l'avenir fait l'objet de spéculations. L'Allemand a quitté l'AC Milan pour Newcastle l'année dernière et s'est révélé être une révélation pour l'équipe d'Eddie Howe. Manchester United serait intéressé par le défenseur central, qui coûterait 80 millions de livres sterling (108 millions de dollars).
Son compatriote Woltemade pourrait faire son retour en Allemagne après une seule saison en Angleterre. Le Bayern Munich s'intéressait déjà au joueur de 24 ans avant son transfert aux Magpies et serait toujours intéressé par l'imposant attaquant, mais devrait débourser 69 millions de livres sterling (93 millions de dollars) pour le faire revenir en Bundesliga.
- Getty Images Sport
Livramento et Willock sur le départ
Deux joueurs qui devraient quitter le club cet été sont Livramento et Willock. Le premier est convoité par Manchester City, l'équipe de Pep Guardiola évaluant ses options au poste d'arrière droit avant le mercato estival, Michael Kayode, de Brentford, étant également une option potentielle pour le géant de Manchester.
Le refus de l'international anglais de signer un nouveau contrat avec l'équipe de Howe place le club de Tyne dans une position périlleuse. Malgré tout, Newcastle demanderait toujours entre 60 et 70 millions de livres sterling (94 millions de dollars) pour Livramento. La position des Magpies concernant Willock est plus souple, le milieu de terrain ayant eu du mal à s'imposer cette saison. Le joueur de 26 ans était pressenti pour quitter le club le mois dernier, Crystal Palace ayant envisagé de recruter l'ancien joueur d'Arsenal, mais il est finalement resté au club et a marqué un but décisif de la tête lors du match nul 1-1 contre le PSG en janvier.
Newcastle accepterait probablement une offre d'environ 15 millions de livres sterling (20 millions de dollars) pour Willock, le milieu de terrain ayant perdu sa place dans la hiérarchie sous Howe. Un milieu de terrain qui ne partira pas de sitôt est Miley, le produit du centre de formation n'étant pas à vendre. Peut-être piqués au vif par l'ascension fulgurante d'Elliot Anderson à Nottingham Forest, les Magpies tiennent à éviter que cela ne se reproduise avec Miley, qui ne devrait pas partir.
Les Magpies en difficulté dans le championnat
Newcastle espère que les rumeurs de transfert ne perturberont pas les joueurs alors qu'ils cherchent à renouer avec la victoire. Si les Magpies ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs officiels après leur victoire 3-2 contre Qarabag en milieu de semaine, ils ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs de championnat.
Ils espèrent remettre leur campagne nationale sur les rails lorsqu'ils accueilleront Everton samedi après-midi, les Toffees ayant perdu leurs deux derniers matchs de première division.
Publicité