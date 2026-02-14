Révélation : Chelsea a échoué dans sa tentative surprise de recruter la star de Tottenham lors du mercato de janvier

Bergvall n'a rejoint Tottenham qu'en 2024, mais il a signé l'année dernière une prolongation de contrat à long terme qui court jusqu'en 2031. Il a déclaré apprécier énormément son séjour au sein du club.

« Je suis vraiment enthousiaste et reconnaissant envers tous ceux qui m'ont aidé, et je suis impatient de poursuivre cette aventure », a-t-il déclaré. « C'est un club qui a de grandes ambitions, j'apprécie vraiment d'être ici et de jouer pour ce club de football exceptionnel. J'ai beaucoup appris. En arrivant dans un nouveau pays, une nouvelle culture, j'ai bien sûr pu compter sur l'aide de Deki (Dejan Kulusevski) au début, mais quand même, vivre seul, préparer à manger et tout le reste... Ce n'est pas seulement être footballeur et s'entraîner tous les jours, c'est tout ce qui va autour. Il faut s'occuper de la voiture, de la maison ou de l'appartement... de tout, en fait. Je pense donc avoir beaucoup évolué en tant que personne et en tant que joueur.

Je pense avoir travaillé très dur pour cela et, avec l'aide de mes coéquipiers et du staff, j'ai beaucoup progressé cette saison. Si on compare avec le début de la saison, je venais du championnat suédois, j'avais beaucoup à apprendre et j'avais besoin de m'adapter un peu, mais je pense qu'à Noël et avant cela, j'ai commencé à avoir plus de temps (sur le terrain) et j'ai commencé à progresser et à apprendre davantage avec l'aide de mes coéquipiers et du staff. »