Getty
Traduit par
Révélation : Chelsea a échoué dans sa tentative surprise de recruter la star de Tottenham lors du mercato de janvier
Chelsea s'intéresse à Bergvall
Chelsea a tenté de recruter Bergvall cet hiver, mais Tottenham n'était pas disposé à laisser partir son milieu de terrain, selon The Athletic. Les Blues n'étaient pas le seul club de Premier League à s'intéresser au jeune Suédois, Aston Villa ayant également pris contact avec les Spurs. Bergvall a été nommé joueur de l'année de Tottenham la saison dernière, mais il a eu du mal à avoir le même impact dans la campagne actuelle sous Frank. Bergvall n'a disputé que 10 matches en tant que titulaire en Premier League en 2025-26, mais sa situation pourrait changer suite à la nomination de Tudor.
- Getty Images Sport
Bergvall signe un contrat à long terme avec les Spurs
Bergvall n'a rejoint Tottenham qu'en 2024, mais il a signé l'année dernière une prolongation de contrat à long terme qui court jusqu'en 2031. Il a déclaré apprécier énormément son séjour au sein du club.
« Je suis vraiment enthousiaste et reconnaissant envers tous ceux qui m'ont aidé, et je suis impatient de poursuivre cette aventure », a-t-il déclaré. « C'est un club qui a de grandes ambitions, j'apprécie vraiment d'être ici et de jouer pour ce club de football exceptionnel. J'ai beaucoup appris. En arrivant dans un nouveau pays, une nouvelle culture, j'ai bien sûr pu compter sur l'aide de Deki (Dejan Kulusevski) au début, mais quand même, vivre seul, préparer à manger et tout le reste... Ce n'est pas seulement être footballeur et s'entraîner tous les jours, c'est tout ce qui va autour. Il faut s'occuper de la voiture, de la maison ou de l'appartement... de tout, en fait. Je pense donc avoir beaucoup évolué en tant que personne et en tant que joueur.
Je pense avoir travaillé très dur pour cela et, avec l'aide de mes coéquipiers et du staff, j'ai beaucoup progressé cette saison. Si on compare avec le début de la saison, je venais du championnat suédois, j'avais beaucoup à apprendre et j'avais besoin de m'adapter un peu, mais je pense qu'à Noël et avant cela, j'ai commencé à avoir plus de temps (sur le terrain) et j'ai commencé à progresser et à apprendre davantage avec l'aide de mes coéquipiers et du staff. »
Tudor va-t-il redresser Tottenham ?
Après une campagne désastreuse en Premier League sous la houlette de Frank, Tottenham s'est désormais tourné vers Tudor pour tenter de redresser la barre. L'ancien entraîneur de la Juventus se dit conscient du défi qui l'attend dans le nord de Londres. Il a déclaré aux médias du club : « C'est un honneur de rejoindre ce club à un moment aussi important. Je comprends la responsabilité qui m'a été confiée et mon objectif est clair. Apporter plus de régularité à nos performances et jouer chaque match avec conviction. Cette équipe possède de grandes qualités, et mon travail consiste à l'organiser, à la dynamiser et à améliorer rapidement nos résultats. »
- (C)Getty Images
Arsenal est le prochain adversaire...
Le premier match de Tudor à la tête de l'équipe sera le derby du nord de Londres contre Arsenal. Ce sera un baptême du feu pour le nouveau manager, qui accueillera l'équipe de Mikel Arteta, leader de la Premier League, au Tottenham Hotspur Stadium. Les Gunners partiront favoris, mais les Spurs savent que s'ils parviennent à s'imposer dans ce derby, ils pourraient sérieusement compromettre les chances de leur voisin de terminer en tête du classement. Arsenal compte actuellement quatre points d'avance sur Manchester City, mais a été tenu en échec 1-1 par Brentford lors de son dernier match.
Publicité