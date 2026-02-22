Retour gagnant pour Pedri dans un Barça souverain

Le tournant de la rencontre s'est dessiné sous les crampons de Frenkie de Jong. Alors que Levante tentait de colmater les brèches, l'omniprésent Cancelo délivrait un centre "banane" dont il a le secret. Le Néerlandais, jaillissant de la seconde ligne avec une lecture de jeu chirurgicale, catapultait le cuir au fond des filets pour son premier but de la saison. Le break était fait, la messe presque dite. Si Robert Lewandowski et Raphinha se montraient parfois maladroits dans le dernier geste, la domination catalane ne souffrait d'aucune contestation, malgré quelques rares incursions adverses annihilées par un Joan Garcia en état de grâce.