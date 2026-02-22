L’occasion était trop belle pour être vendangée. Vingt-quatre heures après le trébuchement inattendu du Real Madrid dans l’enfer de Pampelune, le FC Barcelone a saisi l’offrande avec la gloutonnerie des grands fauves. Dans un Spotify Camp Nou bouillonnant, porté par une affluence record et l’effervescence des coulisses politiques, les hommes de Hansi Flick ont dicté leur loi face à un Levante courageux mais limité (3-0). Ce succès, empreint d'une sérénité retrouvée, permet aux Blaugrana de s'emparer à nouveau du fauteuil de leader, effaçant d'un trait de plume les doutes nés des récentes déconvenues en Coupe et en championnat.
Retour gagnant pour Pedri dans un Barça souverain
L’insolence de la jeunesse
Le rideau s'est levé sur un frisson qui a parcouru les travées : après seulement dix-huit secondes, Carlos Álvarez, seul face au destin, butait sur un Joan Garcia impérial. Ce fut le chant du cygne pour les Granotes. Car dès la quatrième minute, la foudre s'abattait. Sur un service millimétré d'Eric Garcia, le jeune Marc Bernal surgissait pour débloquer la situation d'un plat du pied plein de sang-froid. Porté par un Joao Cancelo transfiguré dans son couloir gauche, le Barça installait un siège méthodique, alternant séquences de possession soyeuses et accélérations verticales dévastatrices.
L'estocade de la seconde ligne
Le tournant de la rencontre s'est dessiné sous les crampons de Frenkie de Jong. Alors que Levante tentait de colmater les brèches, l'omniprésent Cancelo délivrait un centre "banane" dont il a le secret. Le Néerlandais, jaillissant de la seconde ligne avec une lecture de jeu chirurgicale, catapultait le cuir au fond des filets pour son premier but de la saison. Le break était fait, la messe presque dite. Si Robert Lewandowski et Raphinha se montraient parfois maladroits dans le dernier geste, la domination catalane ne souffrait d'aucune contestation, malgré quelques rares incursions adverses annihilées par un Joan Garcia en état de grâce.
Le retour du prodige et le coup de grâce
La seconde période a basculé dans une dimension plus émotionnelle avec l'entrée en jeu du "Magicien de Tegueste". À la 65e minute, l'arène s'est levée comme un seul homme pour saluer le retour de Pedri. Sous l'impulsion du prodige canarien, le rythme, un temps retombé, a retrouvé de sa superbe. C’est finalement Fermín López, d'un "Ferminazo" dont il a le secret, qui venait clore le spectacle. Son missile du gauche, déclenché à l'entrée de la surface après un service de Lamine Yamal, trouvait la lucarne opposée avec une violence poétique, laissant le portier Ryan de marbre.
La Liga change de maître : Barcelone repasse devant
Au coup de sifflet final, le constat est limpide : le FC Barcelone trône à nouveau sur la cime du classement. Cette victoire "reivindicativa" agit comme un baume sur les plaies béantes laissées par le revers face à l'Atlético. Si tout n'est pas encore parfait dans le repli défensif, la force de frappe offensive et le retour des cadres offrent des perspectives radieuses. Pour Levante, englué dans la zone rouge, le chemin de croix continue, tandis que Flick et ses troupes s'envolent vers les sommets de la Liga, le regard déjà tourné vers les prochaines batailles.