À bientôt 39 ans, Lionel Messi continue d’écrire l’histoire du football mondial tout en alimentant les fantasmes autour de sa future destination. Alors que Lionel Messi brille toujours sous les couleurs de l’Inter Miami, une question agite déjà les passionnés : l’icône argentine pourrait-elle finir sa carrière là où tout a commencé ? Derrière cette hypothèse, un club historique s’active en coulisses pour offrir à Lionel Messi un retour chargé d’émotions, mêlant ambition sportive, héritage sentimental et projet structurant susceptible de bouleverser le football argentin.
Retour au bercail pour Lionel Messi ? Un club argentin lui déroule le tapis rouge
- AFP
Lionel Messi toujours au sommet malgré les années
Lionel Messi continue d’impressionner sur les pelouses nord-américaines et confirme que le temps n’altère en rien son influence sportive. Lors de sa dernière saison avec l’Inter Miami, Lionel Messi a affiché des statistiques remarquables avec 29 buts et 19 passes décisives en 28 rencontres de Major League Soccer. Ces performances ont permis à Lionel Messi de s’imposer comme l’élément central du sacre de la franchise floridienne, consolidant encore davantage son statut de référence mondiale.
Malgré son âge avancé, Lionel Messi reste au cœur de nombreux projets sportifs et marketing. Plusieurs clubs suivent attentivement la situation contractuelle de Lionel Messi, attirés par son rendement sportif et son impact économique. Récemment, le président d’Al-Ittihad a tenté de convaincre Lionel Messi de rejoindre la Saudi Pro League avec une proposition financière colossale. Toutefois, Lionel Messi a décliné cette approche, laissant planer le doute sur ses motivations futures et alimentant les spéculations autour d’un éventuel retour en Argentine.
- AFP
Newell’s Old Boys veut rapatrier Lionel Messi
Dans ce contexte, Newell’s Old Boys apparaît comme un prétendant inattendu mais crédible pour Lionel Messi. Le club de Rosario, où Lionel Messi a effectué ses premiers pas dans le football, souhaite bâtir un projet capable de séduire la star argentine. Selon le média argentin TN, les dirigeants de Newell’s Old Boys multiplient les initiatives pour convaincre Lionel Messi de revenir dans son club de cœur, misant sur l’attachement émotionnel du joueur à sa ville natale.
Le vice-président du club, Juan Manuel Medina, a confirmé publiquement l’ambition de Newell’s Old Boys concernant Lionel Messi. Il a ainsi déclaré : « Nous travaillons pour que Leo joue à Newell’s dès le premier semestre de 2027 ». Cette déclaration illustre la détermination du club argentin à construire une stratégie globale destinée à accueillir Lionel Messi dans des conditions sportives et institutionnelles favorables.
- AFP
Le projet ambitieux de Newell’s Old Boys pour Lionel Messi
Pour concrétiser cette ambition, Newell’s Old Boys envisage un projet dépassant le cadre purement sportif autour de Lionel Messi. D’après le média, repris par Foot Mercato, les autorités locales, régionales et les instances du football argentin seraient impliquées afin de moderniser les infrastructures et proposer à Lionel Messi un environnement compétitif capable de rivaliser avec les standards internationaux. Cette mobilisation générale souligne l’impact que représenterait le retour de Lionel Messi pour le football sud-américain.
Cependant, le principal obstacle demeure financier. Lionel Messi perçoit actuellement un salaire estimé à 12 millions d’euros annuels hors primes avec l’Inter Miami, où son contrat court jusqu’en 2028. Newell’s Old Boys ne peut rivaliser avec de telles ressources économiques. Néanmoins, Lionel Messi a déjà évoqué par le passé son souhait de porter un jour les couleurs du club qu’il soutenait enfant, laissant penser que le facteur émotionnel pourrait peser dans sa décision. Si Lionel Messi envisage réellement ce retour, il s’agirait d’un dénouement symbolique pour une carrière exceptionnelle et d’un événement majeur pour le football argentin.