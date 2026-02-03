Retour au bercail pour Lionel Messi ? Un club argentin lui déroule le tapis rouge

Lionel Messi continue d’impressionner sur les pelouses nord-américaines et confirme que le temps n’altère en rien son influence sportive. Lors de sa dernière saison avec l’Inter Miami, Lionel Messi a affiché des statistiques remarquables avec 29 buts et 19 passes décisives en 28 rencontres de Major League Soccer. Ces performances ont permis à Lionel Messi de s’imposer comme l’élément central du sacre de la franchise floridienne, consolidant encore davantage son statut de référence mondiale.

Malgré son âge avancé, Lionel Messi reste au cœur de nombreux projets sportifs et marketing. Plusieurs clubs suivent attentivement la situation contractuelle de Lionel Messi, attirés par son rendement sportif et son impact économique. Récemment, le président d’Al-Ittihad a tenté de convaincre Lionel Messi de rejoindre la Saudi Pro League avec une proposition financière colossale. Toutefois, Lionel Messi a décliné cette approche, laissant planer le doute sur ses motivations futures et alimentant les spéculations autour d’un éventuel retour en Argentine.