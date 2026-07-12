Rester ou partir ? Le sextuple champion du Real attend la décision de Mourinho

Son talent a impressionné les dirigeants du Real Madrid, qui n'ont pas hésité à investir 63,5 millions d'euros pour recruter un joueur considéré comme l'un des plus grands espoirs du moment, même s'il reste encore un projet d'avenir.
Mais sa première saison n’a pas répondu aux attentes, et il doit désormais enchaîner les matchs pour continuer à progresser et prouver qu’il peut devenir le joueur capable de faire la différence.
Le Real Madrid privilégie donc un prêt dans un club ambitieux, qualifié en Ligue des champions, afin de lui garantir un temps de jeu régulier.
Mastantono sera évalué lors de la préparation estivale sous la houlette de Mourinho, mais, sauf surprise, il quittera le club en prêt, car ses chances de jouer avec le Real Madrid la saison prochaine seront limitées.
Quant à Petarich, AS rapporte que José Mourinho a été impressionné par ses prestations lors des dernières semaines de l’exercice précédent.
C’est Álvaro Arbeloa qui lui a offert ses premières minutes avec l’équipe première.
D’ici la fin de la saison, il a été titulaire à 11 reprises, dont 10 matchs joués dans leur intégralité, devançant clairement Eduardo Camavinga dans la hiérarchie, et il est également entré en jeu à cinq occasions en tant que remplaçant.
Pitarch a également remporté le Championnat d’Europe des moins de 19 ans avec l’Espagne et entend désormais convaincre Mourinho de le conserver dans le groupe pro.