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Rester ou partir ? Le sextuple champion du Real attend la décision de Mourinho

FEATURES
LaLiga
Real Madrid
J. Mourinho
F. Mastantuono
E. Camavinga
T. Pitarch
Endrick
G. Garcia
R. Asencio

Le technicien portugais José Mourinho, à la tête du Real Madrid, va lancer la préparation estivale avec un groupe de onze joueurs.

Selon le journal Sport, six d’entre eux ne sont pas assurés de rester au club pour l’exercice à venir.

Il s’agit de Raúl Asensio, Camavinga, Gonzalo García, Endrick, Tiago Petarich et Franco Mastantono.

Asensio, Camavinga, Gonzalo et Endrick débuteront l’entraînement demain, lundi, sous la houlette du technicien portugais, qui devra rapidement décider s’il peut compter sur eux pour l’exercice à venir.

Leur avenir, ainsi que celui de Camavinga, dépendra de la capacité du club à recruter des renforts sur ces postes devenus prioritaires depuis l’arrivée de Mourinho.

  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Gonzalo et Endrick

    Gonzalo et Endrick vont de nouveau rivaliser pour s'adjuger le poste de titulaire à la pointe de l'attaque.

    Le jeune joueur issu du centre de formation avait pris l’avantage sur l’attaquant brésilien la saison dernière, contraignant ce dernier à partir en prêt lors du mercato d’hiver.

    Malgré un temps de jeu limité au Real Madrid, le Brésilien a brillé à Lyon sous forme de prêt, confirmant son potentiel.

    En revanche, Gonzalo aborde cette lutte en position d’outsider : s’il a conservé la confiance de Xabi Alonso en restant au club, Álvaro Arbeloa ne lui a pas offert la même régularité.

    José Mourinho devra trancher, même si la direction du club privilégie un prêt, voire une vente, pour Gonzalo.

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  • Camavinga(C)Getty Images

    Asensio et Camavinga

    Après une saison irrégulière, ni Raúl Asensio ni Eduardo Camavinga ne se sont imposés.

    Le défenseur a certes rendu des copies correctes, mais il demeure le maillon faible de la charnière centrale. Si le Real Madrid parvient à recruter un défenseur plus expérimenté, Asensio devrait probablement quitter le club, que ce soit sous forme de prêt ou via un transfert dans le cadre duquel le club conserverait 50 % de ses droits.

    Quant à Camavinga, il subit les conséquences des doutes et des erreurs qui l’ont accompagné ; en outre, après cinq saisons au club sans avoir trouvé un poste fixe où il puisse s’exprimer pleinement, sa situation ne s’améliore pas.

    Malgré tout, l’international français demeure un atout précieux pour le club, et sa valeur marchande permettrait d’engranger une plus-value substantielle en cas de transfert.

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Mastantuno et Petariš

    Son talent a impressionné les dirigeants du Real Madrid, qui n'ont pas hésité à investir 63,5 millions d'euros pour recruter un joueur considéré comme l'un des plus grands espoirs du moment, même s'il reste encore un projet d'avenir.

    Mais sa première saison n’a pas répondu aux attentes, et il doit désormais enchaîner les matchs pour continuer à progresser et prouver qu’il peut devenir le joueur capable de faire la différence.

    Le Real Madrid privilégie donc un prêt dans un club ambitieux, qualifié en Ligue des champions, afin de lui garantir un temps de jeu régulier.

    Mastantono sera évalué lors de la préparation estivale sous la houlette de Mourinho, mais, sauf surprise, il quittera le club en prêt, car ses chances de jouer avec le Real Madrid la saison prochaine seront limitées.

    Quant à Petarich, AS rapporte que José Mourinho a été impressionné par ses prestations lors des dernières semaines de l’exercice précédent.

    C’est Álvaro Arbeloa qui lui a offert ses premières minutes avec l’équipe première.

    D’ici la fin de la saison, il a été titulaire à 11 reprises, dont 10 matchs joués dans leur intégralité, devançant clairement Eduardo Camavinga dans la hiérarchie, et il est également entré en jeu à cinq occasions en tant que remplaçant.

    Pitarch a également remporté le Championnat d’Europe des moins de 19 ans avec l’Espagne et entend désormais convaincre Mourinho de le conserver dans le groupe pro.

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