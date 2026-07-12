Rester ou partir ? Le sextuple champion du Real attend la décision de Mourinho

Le technicien portugais José Mourinho, à la tête du Real Madrid, va lancer la préparation estivale avec un groupe de onze joueurs.

Selon le journal Sport, six d’entre eux ne sont pas assurés de rester au club pour l’exercice à venir.

Il s’agit de Raúl Asensio, Camavinga, Gonzalo García, Endrick, Tiago Petarich et Franco Mastantono.

Asensio, Camavinga, Gonzalo et Endrick débuteront l’entraînement demain, lundi, sous la houlette du technicien portugais, qui devra rapidement décider s’il peut compter sur eux pour l’exercice à venir.

Leur avenir, ainsi que celui de Camavinga, dépendra de la capacité du club à recruter des renforts sur ces postes devenus prioritaires depuis l’arrivée de Mourinho.