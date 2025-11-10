Real Madrid, Rodrygo jette les armes

L’histoire de Rodrygo au Real Madrid ressemblait à un conte promis à briller dans la durée. Recruté en 2019 à seulement 18 ans, l’attaquant brésilien s’était rapidement illustré par son sens du but et sa polyvalence. Mais depuis deux saisons, la dynamique s’est inversée. Déjà mis en retrait sous Carlo Ancelotti, Rodrygo vit désormais une situation encore plus compliquée sous Xabi Alonso, nommé à la tête des Merengues à l’été 2024. En treize apparitions toutes compétitions confondues, le joueur formé à Santos ne compte que deux passes décisives, un bilan bien loin de ses ambitions.

Sa place dans la hiérarchie offensive est aujourd’hui menacée par la montée en puissance de jeunes talents comme Arda Güler et Franco Mastantuono. Dans un effectif où la concurrence fait rage, Rodrygo ne trouve plus l’espace pour s’exprimer. « Tant que Madrid me veut, je serai là », déclarait-il encore en début de saison. Mais la patience du joueur semble désormais atteindre ses limites.