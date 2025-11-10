Le malaise grandit au Real Madrid. Rodrygo, longtemps présenté comme l’un des visages de l’avenir merengue, semble aujourd’hui résigné. Relégué dans la hiérarchie offensive et lassé d’un temps de jeu famélique, le Brésilien de 24 ans envisage sérieusement de tourner la page dès cet hiver. L’ailier, sous contrat jusqu’en 2028, n’entre plus dans les plans de Xabi Alonso et semble s’être résigné à quitter la capitale espagnole.
Real Madrid, Rodrygo jette les armes
Rodrygo, de l’espoir doré au banc de touche
L’histoire de Rodrygo au Real Madrid ressemblait à un conte promis à briller dans la durée. Recruté en 2019 à seulement 18 ans, l’attaquant brésilien s’était rapidement illustré par son sens du but et sa polyvalence. Mais depuis deux saisons, la dynamique s’est inversée. Déjà mis en retrait sous Carlo Ancelotti, Rodrygo vit désormais une situation encore plus compliquée sous Xabi Alonso, nommé à la tête des Merengues à l’été 2024. En treize apparitions toutes compétitions confondues, le joueur formé à Santos ne compte que deux passes décisives, un bilan bien loin de ses ambitions.
Sa place dans la hiérarchie offensive est aujourd’hui menacée par la montée en puissance de jeunes talents comme Arda Güler et Franco Mastantuono. Dans un effectif où la concurrence fait rage, Rodrygo ne trouve plus l’espace pour s’exprimer. « Tant que Madrid me veut, je serai là », déclarait-il encore en début de saison. Mais la patience du joueur semble désormais atteindre ses limites.
Rodrygo et le Real Madrid, le divorce est acté
D’après les informations d’ESPN Brasil, Rodrygo aurait confié à son entourage son profond malaise et son envie de changement. Le joueur, lassé de son statut de remplaçant, songerait à un départ dès le mercato hivernal. Une situation que le Real Madrid ne chercherait plus à empêcher : le club, conscient de la frustration de son ailier, se montrerait ouvert à une vente en cas d’offre jugée raisonnable. En interne, la direction n’écarte pas un transfert si l’opération permet de rééquilibrer un secteur offensif devenu saturé.
Sous contrat jusqu’en 2028, Rodrygo garde une belle cote sur le marché. L’été dernier, sa valeur oscillait entre 80 et 100 millions d’euros, selon les estimations du Real. Ce montant pourrait toutefois être revu à la baisse, les dirigeants madrilènes sachant que la situation sportive du joueur pèse sur sa valorisation. L’objectif serait de trouver une issue bénéfique pour toutes les parties avant que la frustration ne se transforme en rupture définitive.
Rodrygo a choisi sa prochaine destination
Parmi les options qui s’offrent à lui, Rodrygo privilégierait un départ vers la Premier League, un championnat qu’il admire depuis toujours. Déjà évoqué du côté de Chelsea et Arsenal l’été dernier, l’international brésilien (34 sélections, 9 buts) verrait dans le football anglais une nouvelle chance de relancer sa carrière avant la Coupe du monde 2026. L’idée d’évoluer dans un environnement où la vitesse et l’intensité sont reines correspond pleinement à son profil.
Pour le moment, aucune offre concrète n’a été transmise, mais les prochains mois pourraient être décisifs. Si un club anglais venait à manifester un réel intérêt, le Real Madrid serait disposé à étudier l’offre aux côtés de l’entourage du joueur. Après six saisons en Espagne, Rodrygo semble prêt à entamer un nouveau chapitre, conscient qu’un départ pourrait lui offrir l’exposition nécessaire pour regagner sa place au sein de la Seleção.
Vers une fin d’aventure tragique pour Rodrygo au Real Madrid
La trajectoire de Rodrygo au Real Madrid incarne la cruauté du football moderne : entre promesses étincelantes et réalités implacables. À seulement 24 ans, celui qui devait incarner l’avenir de l’attaque merengue pourrait déjà tirer sa révérence. Ni conflit ni scandale, simplement la lassitude d’un joueur qui aspire à redevenir un acteur majeur.
Si la décision n’est pas encore officielle, tout laisse à penser que Rodrygo vit ses derniers mois sous le maillot blanc. Le Real Madrid, conscient de la portée de ce départ, se prépare à tourner la page d’un talent qui n’aura jamais pleinement trouvé sa place dans le système de Xabi Alonso. Dans cette lutte silencieuse entre ambition personnelle et contraintes collectives, Rodrygo a fait son choix : celui de ne plus subir.