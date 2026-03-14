La soirée devait être celle de la rotation et des jeunes du centre de formation. Elle s'est transformée en un moment d'histoire. Lors de la victoire probante du Real Madrid face à Elche (4-1), les supporters du Santiago Bernabéu ont assisté à l'une des réalisations les plus spectaculaires de la saison, voire de la décennie. Si Federico Valverde avait déjà brillé en première période, c'est bien Arda Güler, entré en jeu en fin de match, qui a définitivement fait basculer l'enceinte madrilène dans l'irrationnel avec une inspiration que seul le talent pur peut dicter.
Real Madrid : l'incroyable lob de 70 mètres d'Arda Güler
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Une lecture du jeu fulgurante
L'action démarre par un travail défensif. Le milieu turc anticipe parfaitement pour gratter un ballon précieux. Ce qui suit appartient à la magie. En une fraction de seconde, alors qu'il est encore dans sa propre moitié de terrain, Güler lève la tête et repère la position beaucoup trop avancée du gardien adverse, Matías Dituro. Trois touches de balle pour s'ajuster, et le joueur de 21 ans déclenche un missile téléguidé depuis près de 70 mètres. Le vol du ballon est parfait, la course désespérée du portier d'Elche n'y changera rien : le cuir termine sa course au fond des filets.
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Le Bernabéu en état de choc
La réaction du stade et de ses coéquipiers en dit long sur la rareté de l'exploit. Sur le banc madrilène, c'est l'incrédulité. Les joueurs sautent sur la pelouse, se prenant la tête à deux mains, pour célébrer avec leur prodige. Álvaro Arbeloa, l'entraîneur madrilène, peinait lui-même à trouver les mots après la rencontre : "Voir tout le monde se prendre la tête à deux mains... payer sa place vaut le coup rien que pour voir ce but". Une célébration collective qui témoigne de l'intégration réussie du Turc au sein d'un groupe en pleine confiance.
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Un geste prémédité
Si l'improvisation semble totale, ce coup de génie n'est pourtant pas le fruit du hasard. Ses partenaires, à l'image de Brahim Díaz, ont confirmé que Güler travaillait régulièrement cette frappe millimétrée à l'entraînement. Il avait d'ailleurs déjà touché la barre transversale sur une tentative similaire face à Osasuna par le passé. Cette réussite face à Elche vient récompenser son audace et son exceptionnelle qualité de frappe, affirmant son statut de joueur capable de débloquer ou d'embellir n'importe quelle situation.
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En route vers le prix Puskás ?
Avec cette merveille, Arda Güler ne s'est pas seulement offert le quatrième but de son équipe, il a probablement validé sa candidature pour le prochain prix Puskás, récompensant le plus beau but de l'année. Alors que le Real Madrid, largement remanié avec la présence de cinq joueurs issus du Castilla au coup d'envoi, préparait sereinement son choc européen face à Manchester City, le Turc s'est chargé d'écrire sa propre légende. Une pièce de musée qui sera visionnée et commentée pendant de longues années.