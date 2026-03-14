Real Madrid : l'incroyable lob de 70 mètres d'Arda Güler

La réaction du stade et de ses coéquipiers en dit long sur la rareté de l'exploit. Sur le banc madrilène, c'est l'incrédulité. Les joueurs sautent sur la pelouse, se prenant la tête à deux mains, pour célébrer avec leur prodige. Álvaro Arbeloa, l'entraîneur madrilène, peinait lui-même à trouver les mots après la rencontre : "Voir tout le monde se prendre la tête à deux mains... payer sa place vaut le coup rien que pour voir ce but". Une célébration collective qui témoigne de l'intégration réussie du Turc au sein d'un groupe en pleine confiance.