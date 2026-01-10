Raphinha Barcelona GFX GOAL
Real Madrid, attention : Raphinha est de retour et il a des comptes à régler

Les cérémonies de récompenses sont souvent des concours de popularité, mais l'absence de Raphinha dans le "FIFA The Best Men's 11" 2025 ressemble à une provocation. Auteur de 56 buts et passes décisives la saison passée (seul Salah a fait mieux), et grand artisan du triplé historique du Barça, le Brésilien a été ignoré au profit de noms plus "marketables". De retour de blessure juste à temps pour la Supercoupe d'Espagne contre le Real Madrid ce dimanche à Djeddah, Raphinha est en mission. Analyse d'un joueur passé proche de la sortie, retenu par Hansi Flick, et devenu l'âme guerrière d'un Barça qui ne sait plus perdre quand il est sur le terrain.

Hansi Flick n'a pas mâché ses mots : l'absence de Raphinha dans l'équipe de l'année de la FIFA est « une blague ». Et les chiffres lui donnent raison. Meilleur joueur de la Liga 2024-2025, co-meilleur buteur de la Ligue des champions, le Brésilien a porté le Barça vers le triplé. Voir Jude Bellingham ou Cole Palmer lui être préférés relève de l'aberration statistique et sportive.

Mais si le grand public continue de sous-estimer l'ancien Rennais, Barcelone connaît sa valeur. Son retour de blessure coïncide avec une série dévastatrice de neuf victoires consécutives. Mercredi, lors de la demi-finale de Coupe contre l'Athletic Bilbao (5-0), il a encore été étincelant (un but, deux passes décisives). Dimanche, face au Real Madrid, il n'aura pas besoin de trophée individuel pour prouver qu'il est le danger numéro un. Il aura sa rage.

    De la liste des transferts au statut d'intouchable

    Il est fascinant de rappeler qu'à l'été 2024, le Barça a failli vendre Raphinha pour financer la venue de Nico Williams. Le joueur lui-même, affecté par une adaptation difficile et des rumeurs incessantes, a failli craquer. « J'ai pensé à partir, ça m'a trotté dans la tête », a-t-il avoué. L'Arabie saoudite lui tendait les bras avec une offre qui aurait mis sa famille à l'abri pour plusieurs générations.

    C'est un coup de fil d'Hansi Flick qui a tout changé. Là où Xavi voyait un ailier utile mais sacrifiable, l'Allemand a vu un pilier. Il a convaincu le Brésilien de rester, lui promettant un rôle central. Aujourd'hui, cette conversation vaut de l'or. Raphinha n'est plus le joueur qui subit la pression du Camp Nou ; il est celui qui l'absorbe et la transforme en énergie pour ses coéquipiers.

    La libération tactique : merci Hansi

    Sous Xavi, Raphinha se plaignait, à demi-mot, d'être utilisé trop bas et trop large, loin de la zone de vérité. « Je sais que plus je suis près du but, plus j'ai d'opportunités », expliquait-il. Flick l'a écouté. Dans le système du technicien allemand, Raphinha est libéré des tâches de "pistonnage" pur pour se concentrer sur le pressing haut et la finition.

    Le résultat est une métamorphose. Il n'est plus l'ailier qui déborde pour centrer, mais un attaquant complet qui harcèle, marque et passe. Son intelligence de jeu, souvent sous-estimée, brille dans ce système vertical. Il est devenu le déclencheur du pressing catalan, ce "premier défenseur" que Guardiola adorait, mais avec la lucidité d'un numéro 10 dans les trente derniers mètres.

    Le leader "pénible" qui manquait au Barça

    L'impact de Raphinha dépasse le terrain tactique. Il est devenu le leader vocal d'un vestiaire rajeuni. Il l'admet lui-même : il est « pushy » (insistant), parfois « pénible ». « Je demande beaucoup à ceux qui peuvent donner plus », justifie-t-il. Cette exigence a comblé le vide laissé par les anciens cadres.

    Les statistiques sans lui sont effrayantes : sur les quatre défaites du Barça cette saison, Raphinha en a manqué trois sur blessure. Depuis son retour d'une lésion aux ischio-jambiers, le Barça a gagné sept matchs sur sept, et il a été impliqué dans huit buts. Quand Flick semblait inquiet lors d'une victoire laborieuse contre Alavés, c'est Raphinha qui est allé rassurer son coach : « On va s'améliorer ». Une prophétie réalisée.

    Le duel des ailiers brésiliens

    Ce dimanche à Djeddah, le match dans le match opposera Raphinha à Vinícius Jr. Mais les dynamiques sont inversées. Alors que la star du Real Madrid traîne encore son spleen après avoir raté le Ballon d'Or 2024, Raphinha semble avoir transformé sa déception (le snobisme de la FIFA) en carburant.

    Là où Vinícius cherche encore son rythme de croisière, Raphinha est en pleine ascension. Il a fait du triomphe en Ligue des champions un « défi personnel ». Le Real Madrid est prévenu : le joueur qu'ils vont affronter n'est plus l'ailier inconstant des années Xavi. C'est un monstre de régularité, vexé par le manque de reconnaissance, et prêt à prouver au monde entier que le véritable roi du football brésilien joue actuellement en Catalogne.

