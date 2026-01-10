Real Madrid, attention : Raphinha est de retour et il a des comptes à régler

Hansi Flick n'a pas mâché ses mots : l'absence de Raphinha dans l'équipe de l'année de la FIFA est « une blague ». Et les chiffres lui donnent raison. Meilleur joueur de la Liga 2024-2025, co-meilleur buteur de la Ligue des champions, le Brésilien a porté le Barça vers le triplé. Voir Jude Bellingham ou Cole Palmer lui être préférés relève de l'aberration statistique et sportive.

Mais si le grand public continue de sous-estimer l'ancien Rennais, Barcelone connaît sa valeur. Son retour de blessure coïncide avec une série dévastatrice de neuf victoires consécutives. Mercredi, lors de la demi-finale de Coupe contre l'Athletic Bilbao (5-0), il a encore été étincelant (un but, deux passes décisives). Dimanche, face au Real Madrid, il n'aura pas besoin de trophée individuel pour prouver qu'il est le danger numéro un. Il aura sa rage.