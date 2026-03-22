Real Madrid - Atlético Madrid 3-2 : doublé de Vinicius, but et expulsion de Valverde

C'est un ancien joueur de Serie A qui a ouvert le score dans le match Real-Atlético : peu après la demi-heure de jeu, Ademola Lookman a battu Lunin (Courtois étant indisponible pour cause de blessure) et a donné l'avantage à l'équipe de Simeone. Les Blancos ont renversé la situation en seconde période grâce à des buts de Vinicius Junior sur penalty et de Valverde, qui, après son triplé en Ligue des champions contre Manchester City et son but contre Elche, porte son total à cinq buts lors des quatre derniers matchs. Nahuel Molina – autre ancien joueur de Serie A, qui a évolué à l'Udinese de 2020 à 2022 – a rétabli l'équilibre à une demi-heure de la fin grâce à un superbe but, mais quelques minutes plus tard, Vinicius Junior a inscrit son doublé pour porter le score final à 3-2. Dernières minutes de souffrance pour le Real Madrid, qui a joué le dernier quart d'heure à dix suite à l'expulsion de Valverde.