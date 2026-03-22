Il s'est passé de tout lors du derby madrilène : le Real d'Arbeloa s'impose dans un match marqué par cinq buts et un carton rouge. La rencontre s'achève sur un score de 3-2 en faveur des Merengues, qui réagissent ainsi à la victoire de Barcelone dans l'après-midi (1-0 contre le Rayo Vallecano) et reviennent à quatre points du leader. L'équipe de Cholo Simeone reste quatrième ; les Colchoneros quittent le Bernabeu la tête basse et glissent à la quatrième place, ne parvenant pas à dépasser Villarreal qui s'était imposé face à la Real Sociedad lors du match avancé de vendredi.
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Real Madrid - Atlético Madrid 3-2 : doublé de Vinicius, but et expulsion de Valverde
REAL MADRID - ATLÉTICO MADRID, LE RÉCIT
C'est un ancien joueur de Serie A qui a ouvert le score dans le match Real-Atlético : peu après la demi-heure de jeu, Ademola Lookman a battu Lunin (Courtois étant indisponible pour cause de blessure) et a donné l'avantage à l'équipe de Simeone. Les Blancos ont renversé la situation en seconde période grâce à des buts de Vinicius Junior sur penalty et de Valverde, qui, après son triplé en Ligue des champions contre Manchester City et son but contre Elche, porte son total à cinq buts lors des quatre derniers matchs. Nahuel Molina – autre ancien joueur de Serie A, qui a évolué à l'Udinese de 2020 à 2022 – a rétabli l'équilibre à une demi-heure de la fin grâce à un superbe but, mais quelques minutes plus tard, Vinicius Junior a inscrit son doublé pour porter le score final à 3-2. Dernières minutes de souffrance pour le Real Madrid, qui a joué le dernier quart d'heure à dix suite à l'expulsion de Valverde.