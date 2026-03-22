Real Madrid - Atlético (3-2) : Vinicius et Valverde font plier les Colchoneros

Les derbys madrilènes ne déçoivent jamais, et celui-ci restera comme l'un des plus intenses et spectaculaires de ces dernières années. Dans un Santiago Bernabéu en fusion, le Real Madrid a remporté un combat de haute volée face à l'Atlético de Madrid (3-2). Un succès vital qui permet aux hommes d'Alvaro Arbeloa de rester en vie dans la course au titre. Face à des Colchoneros décomplexés et joueurs, le Real a dû puiser dans ses ressources, remonter un handicap et survivre à une fin de match en infériorité numérique pour s'offrir une victoire au goût particulier. La Liga a encore de beaux jours devant elle.