Les derbys madrilènes ne déçoivent jamais, et celui-ci restera comme l'un des plus intenses et spectaculaires de ces dernières années. Dans un Santiago Bernabéu en fusion, le Real Madrid a remporté un combat de haute volée face à l'Atlético de Madrid (3-2). Un succès vital qui permet aux hommes d'Alvaro Arbeloa de rester en vie dans la course au titre. Face à des Colchoneros décomplexés et joueurs, le Real a dû puiser dans ses ressources, remonter un handicap et survivre à une fin de match en infériorité numérique pour s'offrir une victoire au goût particulier. La Liga a encore de beaux jours devant elle.
Real Madrid - Atlético (3-2) : Vinicius et Valverde font plier les Colchoneros
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Un début électrique et l'ouverture du score colchonera
Le match a démarré sur les chapeaux de roues. D'entrée, Fede Valverde touchait le poteau (12e) tandis que Lunin s'employait devant Marcos Llorente. Une action suivie d'un choc rugueux avec Carvajal qui aurait pu valoir un penalty pour l'Atlético. Passée cette tempête initiale, le Real Madrid prenait le contrôle du ballon, mais ce sont les visiteurs qui frappaient les premiers. À la 33e minute, sur une action limpide, une talonnade géniale de Giuliano Simeone ouvrait le chemin du but à Ademola Lookman. Le Nigérian fusillait Lunin (0-1), plongeant le Bernabéu dans le doute à la pause.
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Le Real renverse la table en trois minutes
Mais ce Real a de la ressource, surtout quand Vinicius et Valverde s'en mêlent. Au retour des vestiaires, la physionomie du match basculait en un clin d'œil. À la 52e minute, Brahim Diaz provoquait un penalty face à un Hancko naïf. Vinicius Junior ne tremblait pas pour égaliser (1-1). Trois minutes plus tard, profitant d'une erreur de relance grossière du nouvel entrant Giménez, Valverde surgissait pour chiper le ballon et conclure d'un subtil extérieur du pied (2-1, 55e). Le Real pensait avoir fait le plus dur.
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Nahuel nettoie la lucarne, Vinicius répond
C'était mal connaître l'abnégation des hommes de Diego Simeone. Le "Cholo" lançait ses forces vives (Sorloth, Nahuel) et la récompense ne se faisait pas attendre. À la 66e minute, Nahuel Molina déclenchait un missile de 20 mètres qui venait se loger dans la lucarne droite de Lunin (2-2). Un "golazo" monumental. Mais la joie rojiblanca fut de courte durée. Porté par son instinct de tueur, Vinicius s'infiltrait aux abords de la surface et décochait une frappe enroulée imparable pour redonner l'avantage aux siens (3-2, 72e).
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Valverde voit rouge, le Real tient bon
La fin de match fut irrespirable. Fede Valverde, héros jusqu'alors, dégoupillait et écopait d'un carton rouge direct pour un mauvais geste sur Baena (77e). Réduit à dix, le Real a serré les dents, Arbeloa sacrifiant même Vinicius pour blinder sa défense. L'Atlético a poussé, Julian Alvarez trouvant même le poteau, mais le Real n'a pas rompu. Une victoire à l'arraché, acquise au bout de l'effort, qui confirme que la Maison Blanche ne lâchera rien jusqu'au bout. "Vinicius décide qu'il y a une Liga", et le suspense reste entier.