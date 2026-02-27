Raúl Asencio, joueur du Real Madrid, forfait en raison d'une blessure au cou après une collision avec Eduardo Camavinga, tandis qu'Álvaro Arbeloa pose un casse-tête défensif

L'incident s'est produit lors du match européen tendu entre le Real Madrid et Benfica, laissant les supporters en haleine. Le jeune défenseur Asencio a été impliqué dans un violent duel aérien avec son propre coéquipier. Comme le rapporte Marca, la collision violente a été comparée à un accident de voiture par les spectateurs, le jeune Espagnol ayant subi le plus gros choc, son cou ayant été violemment projeté en arrière. L'impact physique de la collision a immédiatement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une blessure de football classique.

Le personnel médical du club n'a pas perdu de temps pour réagir à cette situation alarmante sur le terrain. Conscient de la gravité potentielle du traumatisme cervical, le personnel médical a soigneusement immobilisé Asencio à l'aide d'une minerve avant de le transporter sur une civière hors du terrain. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital local pour y subir des examens, sous la surveillance attentive du médecin-chef du Real Madrid, Niko Mihic, afin d'écarter tout risque de lésion grave de la colonne vertébrale.