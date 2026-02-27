Getty Images Sport
Raúl Asencio, joueur du Real Madrid, forfait en raison d'une blessure au cou après une collision avec Eduardo Camavinga, tandis qu'Álvaro Arbeloa pose un casse-tête défensif
Collision effrayante avec Camavinga
L'incident s'est produit lors du match européen tendu entre le Real Madrid et Benfica, laissant les supporters en haleine. Le jeune défenseur Asencio a été impliqué dans un violent duel aérien avec son propre coéquipier. Comme le rapporte Marca, la collision violente a été comparée à un accident de voiture par les spectateurs, le jeune Espagnol ayant subi le plus gros choc, son cou ayant été violemment projeté en arrière. L'impact physique de la collision a immédiatement indiqué qu'il ne s'agissait pas d'une blessure de football classique.
Le personnel médical du club n'a pas perdu de temps pour réagir à cette situation alarmante sur le terrain. Conscient de la gravité potentielle du traumatisme cervical, le personnel médical a soigneusement immobilisé Asencio à l'aide d'une minerve avant de le transporter sur une civière hors du terrain. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital local pour y subir des examens, sous la surveillance attentive du médecin-chef du Real Madrid, Niko Mihic, afin d'écarter tout risque de lésion grave de la colonne vertébrale.
Diagnostic officiel et mise à jour d'Asencio
Après une nuit tendue passée en observation médicale et des examens approfondis à l'hôpital, le Real Madrid a publié un communiqué officiel pour clarifier l'état de santé du défenseur. Le rapport médical a permis de pousser un soupir de soulagement, confirmant : « Après les examens effectués sur notre joueur Raúl Asencio par les services médicaux du Real Madrid, celui-ci a été diagnostiqué avec une entorse cervicale. En attente d'évolution. » Si les premières images étaient très inquiétantes, le diagnostic a heureusement indiqué que le joueur de 22 ans avait évité le pire scénario concernant sa colonne vertébrale.
Malgré la douleur évidente et la frustration de manquer les prochains matchs nationaux, Asencio est resté remarquablement positif quant à son retour éventuel sur le terrain. Il s'est rapidement exprimé sur ses comptes personnels sur les réseaux sociaux pour rassurer les supporters madrilènes inquiets, démontrant ainsi sa forte mentalité. Il a écrit : « Merci pour tous vos messages d'encouragement ! Ce n'était qu'une frayeur ! Allons-y pour le prochain tour. Hala Madrid ! » Son message optimiste a immédiatement réconforté les supporters qui suivaient son rétablissement.
Arbeloa confronté à une grave pénurie défensive
Bien que l'optimisme personnel du joueur soit un signe positif, la réalité pratique pour l'entraîneur Alvaro Arbeloa est de plus en plus compliquée. La perte d'Asencio crée un vide énorme dans l'équipe, alors qu'elle se prépare pour un match très physique de la Liga contre Getafe. Le joueur issu du centre de formation était devenu de manière inattendue un pilier fondamental de l'équipe première cette saison, et son absence soudaine met en évidence le manque alarmant de profondeur qui affecte actuellement les rangs défensifs du Santiago Bernabeu.
Alors que le staff médical surveille la phase de repos d'Asencio, Arbeloa se retrouve à devoir gérer un calendrier difficile avec une défense décimée. À l'heure actuelle, Antonio Rudiger et David Alaba sont les seuls défenseurs centraux seniors en pleine forme disponibles pour la sélection. Cette situation précaire ne laisse pratiquement aucune marge d'erreur ou de rotation tactique au staff technique pendant une période où chaque point est vital, ce qui exerce une pression physique et mentale immense sur les défenseurs vétérans restants.
En attendant Huijsen, victime d'une blessure
Au milieu de la morosité actuelle liée à la crise défensive, une lueur d'espoir apparaît à l'horizon concernant d'éventuels renforts. Le jeune défenseur Dean Huijsen approche progressivement de la fin de sa rééducation après avoir soigné une blessure frustrante au mollet au cours de la semaine dernière. Cependant, le service médical fait preuve d'une extrême prudence ; comme il n'a pas encore repris l'entraînement collectif, sa disponibilité pour le match imminent contre Getafe reste très incertaine.
Le club est parfaitement conscient que précipiter le retour de Huijsen pourrait entraîner une rechute à long terme, ce qui ne ferait qu'aggraver les maux de tête d'Arbeloa. Pour l'instant, l'accent reste principalement mis sur le rétablissement quotidien d'Asencio, victime d'une grave blessure au cou. Sans calendrier précis pour son retour à la compétition, le Real Madrid doit s'adapter de manière créative à son absence et espérer que ses autres stars en forme pourront résister aux exigences éprouvantes de la course aux titres sur plusieurs fronts.
