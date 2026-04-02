Rashford tient la clé du retour de la star marocaine à Barcelone

ESPN a récemment révélé que Barcelone souhaitait conclure deux transferts dans le cadre d'un remaniement de son attaque en vue de la saison prochaine.

Le club catalan est à la recherche d'un ailier de talent pour renforcer son effectif derrière Lamine Yamal et Raphinha, et souhaite également recruter un attaquant de pointe, tout en attendant de voir ce qu'il adviendra de Robert Lewandowski et Ferran Torres.

La chaîne a souligné que Zalzouli, qui a inscrit 23 buts en 117 matchs avec le Real Betis, correspond parfaitement au profil recherché par Barcelone pour ses ailiers : un joueur rapide, doté de la technique et de la capacité de dribbler pour dépasser l'adversaire.

Beaucoup dépendra de ce qu'il adviendra de l'avenir de Rashford, puisque Barcelone dispose d'une option permettant de transformer son prêt en transfert définitif pour 30 millions d'euros, et la décision doit être prise avant le 15 juin.

Outre Zalzuli, d'autres options sont envisageables, notamment Jan Vergili, qui a quitté Barcelone pour Majorque l'été dernier, et Víctor Muñoz, d'Osasuna, qui a déjà joué avec le Real Madrid et Barcelone.

Outre un ailier, l'option privilégiée pour l'attaque de Barcelone est Julián Álvarez, de l'Atlético de Madrid.

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