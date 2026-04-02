Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

Traduit par

Rashford tient la clé du retour de la star marocaine à Barcelone

Mercato
LaLiga
FC Barcelone
Maroc
A. Ezzalzouli
M. Rashford
Espagne
Maroc

Barcelone envisage de faire revenir son ancienne star

Le FC Barcelone cherche à renforcer son attaque cet été, en prévision du départ de Marcus Rashford.

Rashford joue actuellement pour Barcelone, prêté par Manchester United.

Selon ESPN, Barcelone a ajouté le Marocain Abdel Samad El Zalzouli, star du Real Betis, à sa liste de cibles pour l'été prochain.

Zalzouli, âgé de 24 ans, a disputé 14 matchs avec Barcelone avant de rejoindre le Real Betis en 2023.

Dans le cadre de ce transfert, Barcelone conserve 20 % des droits sur un éventuel transfert futur, au cas où l'international marocain déciderait de quitter le Real Betis.

  • RCD Mallorca v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Zalzouli s'impose dans le programme estival du FC Barcelone

    ESPN a récemment révélé que Barcelone souhaitait conclure deux transferts dans le cadre d'un remaniement de son attaque en vue de la saison prochaine.

    Le club catalan est à la recherche d'un ailier de talent pour renforcer son effectif derrière Lamine Yamal et Raphinha, et souhaite également recruter un attaquant de pointe, tout en attendant de voir ce qu'il adviendra de Robert Lewandowski et Ferran Torres.

    La chaîne a souligné que Zalzouli, qui a inscrit 23 buts en 117 matchs avec le Real Betis, correspond parfaitement au profil recherché par Barcelone pour ses ailiers : un joueur rapide, doté de la technique et de la capacité de dribbler pour dépasser l'adversaire.

    Beaucoup dépendra de ce qu'il adviendra de l'avenir de Rashford, puisque Barcelone dispose d'une option permettant de transformer son prêt en transfert définitif pour 30 millions d'euros, et la décision doit être prise avant le 15 juin.

    Outre Zalzuli, d'autres options sont envisageables, notamment Jan Vergili, qui a quitté Barcelone pour Majorque l'été dernier, et Víctor Muñoz, d'Osasuna, qui a déjà joué avec le Real Madrid et Barcelone.

    Outre un ailier, l'option privilégiée pour l'attaque de Barcelone est Julián Álvarez, de l'Atlético de Madrid. 

    Lire aussi

    La contradiction de « l'Araignée » déconcerte Barcelone avant la bataille

    • Publicité
Ligue des Champions
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM