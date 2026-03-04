Getty Images Sport
Traduit par
Raphinha « fier » de Barcelone malgré l'échec du retour contre l'Atlético Madrid, la star brésilienne prédisant une « fin de saison spectaculaire »
L'avantage pris par l'Atleti lors du match aller s'avère décisif
Le mal était déjà fait lors du match aller au Metropolitano, où l'équipe de Diego Simeone s'était imposée 4-0. Barcelone a dominé le match retour de bout en bout, avec un doublé de Marc Bernal et un penalty de Raphinha qui l'ont mené au bord du miracle. Cependant, le quatrième but s'est avéré insaisissable, l'Atlético ayant décidé de se retrancher derrière sa défense pour protéger son maigre avantage au score cumulé. Mais si le score final a finalement scellé leur élimination, les efforts incessants fournis sur le terrain n'ont laissé aucune place au regret.
- Getty Images Sport
Raphinha « fier » malgré une élimination déchirante
« Je pars très fier de cette équipe », a déclaré Raphinha dans la zone mixte après le coup de sifflet final. « Si nous continuons à jouer comme ça, nous allons finir la saison en beauté. » L'ambiance dans le stade était étonnamment positive pour une équipe éliminée, les supporters locaux restant longtemps après le coup de sifflet pour chanter les louanges de leurs joueurs. Raphinha n'a pas tardé à reconnaître l'impact de la nouvelle Grada d'Animacio, en déclarant : « En vérité, je pense que c'est nous qui devons remercier les supporters, ils ont été formidables. Lorsque nous jouons à domicile, nous avons besoin de sentir le soutien des supporters. C'est quelque chose d'important pour nous. Je pense que les supporters sont fiers. »
Raphinha a admis que le déficit initial était tout simplement trop important pour être comblé : « Nous avons donné tout ce que nous avions. L'Atlético a très bien joué. Nous avons fait tout notre possible, mais cela n'a pas suffi. Nous sommes déçus de ne pas avoir atteint la finale, mais nous tirons davantage de conclusions positives que négatives. L'intensité avec laquelle nous sommes entrés dans le match, notre envie de revenir... L'Atlético a scellé le sort de la rencontre lors du match aller, nous devons reconnaître leur mérite. »
Simeone survit à la tempête du Camp Nou
Pour Diego Simeone et l'Atlético Madrid, cette soirée a été une véritable leçon de survie. Les Rojiblancos ont été assiégés dès la première minute, le gardien Juan Musso devant effectuer plusieurs arrêts de grande classe pour préserver l'avantage cumulé. À 3-0, la tension était palpable, mais la détermination défensive des visiteurs leur a finalement permis d'accéder à leur première finale de la Copa del Rey en treize ans.
« Nous sommes en finale, c'est ce qui compte. Nous savions que cela pouvait être compliqué, ils sont l'une des meilleures équipes au monde, tout comme nous. Nous avons passé, nous avons marqué plus de buts qu'eux et nous avons passé », a déclaré Musso à RTVE. Revenant sur les derniers instants, il a ajouté : « Ne pensez à rien. Défendez, donnez tout pour le maillot, donnez tout pour réaliser notre rêve de devenir champions, et c'est ce que nous essayons toujours de faire, aider nos coéquipiers. Il y a des jours où vous jouez bien, il y a des jours où vous jouez moins bien. Nous jouons contre Barcelone au Camp Nou, il est compréhensible qu'ils fassent aussi leur travail. Nous avons toujours confiance que l'équipe donnera le maximum pour réaliser notre rêve, qui est de devenir champions. »
- AFP
Double objectif pour les hommes de Flick
Alors que l'aventure en Copa del Rey est terminée, Raphinha a insisté sur le fait que Barcelone devait désormais se concentrer sur les deux plus grands trophées encore en jeu. L'ancien joueur de Leeds a exhorté ses coéquipiers à passer rapidement à autre chose, déclarant : « Il est temps de relever la tête. Demain sera un autre jour. Nous devons partir fiers de ce que nous avons accompli. Maintenant, pensons au week-end. Nous devons nous concentrer sur la Liga et la Ligue des champions, c'est ce que nous devons faire. »
Le Barça sera de retour en Liga samedi, à l'extérieur, contre l'Athletic Club, avant de se concentrer sur le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Newcastle.
Publicité