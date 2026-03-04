Raphinha « fier » de Barcelone malgré l'échec du retour contre l'Atlético Madrid, la star brésilienne prédisant une « fin de saison spectaculaire »

« Je pars très fier de cette équipe », a déclaré Raphinha dans la zone mixte après le coup de sifflet final. « Si nous continuons à jouer comme ça, nous allons finir la saison en beauté. » L'ambiance dans le stade était étonnamment positive pour une équipe éliminée, les supporters locaux restant longtemps après le coup de sifflet pour chanter les louanges de leurs joueurs. Raphinha n'a pas tardé à reconnaître l'impact de la nouvelle Grada d'Animacio, en déclarant : « En vérité, je pense que c'est nous qui devons remercier les supporters, ils ont été formidables. Lorsque nous jouons à domicile, nous avons besoin de sentir le soutien des supporters. C'est quelque chose d'important pour nous. Je pense que les supporters sont fiers. »

Raphinha a admis que le déficit initial était tout simplement trop important pour être comblé : « Nous avons donné tout ce que nous avions. L'Atlético a très bien joué. Nous avons fait tout notre possible, mais cela n'a pas suffi. Nous sommes déçus de ne pas avoir atteint la finale, mais nous tirons davantage de conclusions positives que négatives. L'intensité avec laquelle nous sommes entrés dans le match, notre envie de revenir... L'Atlético a scellé le sort de la rencontre lors du match aller, nous devons reconnaître leur mérite. »