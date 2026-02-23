Raheem Sterling répond à la question sur son retour en équipe d'Angleterre après ses débuts avec Feyenoord, mettant fin à neuf mois d'attente pour l'ancienne star de Chelsea avant de retrouver la compétition

Après avoir rejoint l'ancien attaquant d'Arsenal et de Manchester United Robin van Persie au Feyenoord, Sterling a fait ses débuts avec le grand club néerlandais en entrant en jeu lors de la victoire 2-1 contre Telstar.

Alors que les places dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde sont encore à prendre, Sterling a déclaré à ESPN, lorsqu'on lui a demandé s'il avait été en contact avec Thomas Tuchel : « Je ne lui ai pas parlé. Je continue simplement à jouer au football, c'est ce qui compte le plus. »

Sterling a déjà travaillé avec Tuchel à Chelsea. C'est le tacticien allemand qui a approuvé le transfert de 47,5 millions de livres sterling (64 millions de dollars) de l'ailier énergique en 2022 et qui a déclaré à l'époque : « Il était le numéro un absolu pour ce poste. J'ai immédiatement donné son nom à Todd [Boehly].

« Chaque fois que nous avons joué contre lui, il était horrible à affronter, horrible ! Le plus important, c'est son intensité et la répétition de cette intensité. C'est tout simplement exceptionnel depuis quelques années.

Il nous a causé d'énormes problèmes lorsqu'il a joué contre nous, et quand on examine de plus près ses données, et pas seulement ses statistiques en termes de participation aux buts, c'est exceptionnel. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour élever le niveau de nos joueurs. C'est pourquoi nous sommes si sûrs de nous et c'est pourquoi il était, pour nous, en tête de liste. »