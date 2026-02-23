Getty
Raheem Sterling répond à la question sur son retour en équipe d'Angleterre après ses débuts avec Feyenoord, mettant fin à neuf mois d'attente pour l'ancienne star de Chelsea avant de retrouver la compétition
Sterling a accepté la résiliation de son contrat avec Chelsea.
L'ancienne star de Liverpool et de Manchester City, Sterling, a disputé 82 matchs avec les Three Lions, marquant 20 buts internationaux. Il s'est illustré lors de grands tournois internationaux et sait qu'un autre approche à grands pas en 2026.
Le quadruple vainqueur du titre de Premier League a toutefois passé plusieurs mois dans l'ombre à Stamford Bridge. Il a échappé à ce cauchemar en acceptant la résiliation mutuelle de son contrat dans l'ouest de Londres. Il prend un nouveau départ aux Pays-Bas.
Sterling ne pense pas à un retour en équipe d'Angleterre
Après avoir rejoint l'ancien attaquant d'Arsenal et de Manchester United Robin van Persie au Feyenoord, Sterling a fait ses débuts avec le grand club néerlandais en entrant en jeu lors de la victoire 2-1 contre Telstar.
Alors que les places dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde sont encore à prendre, Sterling a déclaré à ESPN, lorsqu'on lui a demandé s'il avait été en contact avec Thomas Tuchel : « Je ne lui ai pas parlé. Je continue simplement à jouer au football, c'est ce qui compte le plus. »
Sterling a déjà travaillé avec Tuchel à Chelsea. C'est le tacticien allemand qui a approuvé le transfert de 47,5 millions de livres sterling (64 millions de dollars) de l'ailier énergique en 2022 et qui a déclaré à l'époque : « Il était le numéro un absolu pour ce poste. J'ai immédiatement donné son nom à Todd [Boehly].
« Chaque fois que nous avons joué contre lui, il était horrible à affronter, horrible ! Le plus important, c'est son intensité et la répétition de cette intensité. C'est tout simplement exceptionnel depuis quelques années.
Il nous a causé d'énormes problèmes lorsqu'il a joué contre nous, et quand on examine de plus près ses données, et pas seulement ses statistiques en termes de participation aux buts, c'est exceptionnel. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour élever le niveau de nos joueurs. C'est pourquoi nous sommes si sûrs de nous et c'est pourquoi il était, pour nous, en tête de liste. »
La dernière fois que Sterling a joué pour son club et son pays
Sterling n'a plus joué pour l'Angleterre depuis la Coupe du monde 2022, après avoir connu une période difficile au niveau de son club. Sa dernière apparition en championnat remonte au 25 mai 2025, lorsqu'il a joué pour Arsenal, son club d'accueil, contre Southampton.
Il a signé un contrat à court terme avec Feyenoord jusqu'à la fin de la saison, après être devenu agent libre. Il a été contraint de s'entraîner en Belgique après avoir finalisé ce transfert, son permis de travail lui permettant de jouer aux Pays-Bas ayant été retardé.
Sterling est désormais opérationnel et a ajouté, à son retour sur le terrain après avoir rompu ses liens avec la tristement célèbre « bombe » de Chelsea : « Ça a été une excellente introduction. Le voyage en Belgique a été très bénéfique pour moi, car il m'a permis de m'intégrer au groupe, de faire connaissance avec mes coéquipiers et de comprendre leur fonctionnement. J'ai donc beaucoup apprécié cette expérience. »
Sterling a ensuite évoqué son retour à la compétition : « Je n'ai pas joué depuis un certain temps, mais j'essaie de rester en forme. Je suis avec l'équipe depuis un petit moment maintenant, donc il s'agit simplement de progresser étape par étape et d'essayer de retrouver ma forme physique.
C'est bien de commencer son premier match par une victoire, je pense que c'est le plus important. [Avec] les objectifs que nous poursuivons, c'est donc un bon début. »
Van Persie soutient Sterling pour qu'il réussisse en Eredivisie
Le patron du Feyenoord, Van Persie, considère que Sterling possède « des qualités exceptionnelles » et estime qu'il aura un impact positif dans son nouvel environnement. Il a toutefois souligné que l'attaquant expérimenté n'était pas encore prêt à jouer 90 minutes.
Alors que Sterling s'intègre progressivement à l'équipe et que son temps de jeu devrait augmenter à partir de maintenant, Feyenoord a consolidé sa deuxième place au classement de l'Eredivisie et reste en course pour décrocher sa qualification en Ligue des champions.
