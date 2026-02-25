Getty Images
Traduit par
Rafael Leao évoque l'impact dévastateur du décès de Diogo Jota dans le vestiaire portugais
L'âme du Portugal ébranlée
Leao, qui entretenait des liens étroits avec l'ancienne star de Liverpool, a livré un témoignage émouvant sur la personnalité de l'homme derrière les buts. Au-delà de ses exploits sur le terrain, Jota restera dans la mémoire de ses coéquipiers comme une personne généreuse et solidaire, toujours prête à écouter ou à aider. Son absence a laissé un vide important dans la dynamique de l'équipe, tant en tant qu'athlète de classe mondiale qu'en tant qu'ami bien-aimé dont la présence était une source constante de positivité lors des stages internationaux.
- AFP
Qu'a dit Rafael Leao ?
Dans une interview émouvante accordée à CBS, Leao a évoqué les moments personnels qui ont défini la personnalité de Jota. Il a déclaré : « Tout le monde l'aimait. Même s'il lui arrivait parfois de rester dans son coin pour discuter avec sa femme ou ses enfants. Mais c'était un bon coéquipier qui voulait toujours aider tout le monde, même moi parfois. Je lui demandais parfois certaines choses et il me demandait aussi des billets pour sa famille. Pour venir à l'AC Milan voir des matchs. »
La profondeur des sentiments pour Jota était évidente lors de ses funérailles en juillet, qui ont vu un rassemblement massif de personnalités du monde du football venir lui rendre hommage. Ses coéquipiers portugais Bruno Fernandes, Ruben Dias, Bernardo Silva et Ruben Neves étaient tous présents, aux côtés de son ancien collègue de Liverpool Fabinho. La présence du président de Porto, Andre Villas-Boas, et du sélectionneur national, Roberto Martinez, a souligné l'impact que Jota a eu à tous les niveaux du football portugais.
Utiliser la tragédie comme source d'inspiration pour la Coupe du monde
Avec la Coupe du monde en Amérique du Nord qui approche à grands pas, l'équipe portugaise est déterminée à transformer son chagrin en force motrice sur le terrain. Le Portugal n'a jamais remporté le titre suprême dans le football international, après avoir été éliminé en quarts de finale au Qatar par le Maroc. Aujourd'hui, les Portugais voient le prochain tournoi comme une occasion de remporter le trophée en mémoire de Jota, afin que son héritage soit gravé dans l'histoire de ce sport.
Lorsqu'on lui a demandé si cette tragédie allait servir d'inspiration à la Selecao, Leao a clairement répondu que Jota n'était jamais loin de leurs pensées pendant les jours de match. Il a expliqué : « À chaque match, nous pensons à lui. Après chaque match, il était toujours là pour célébrer et marquer des buts. Et à chaque match, nous pensons à lui. »
- Getty Images Sport
Forever 20 : de San Siro à Anfield
Leao a déjà trouvé sa propre façon d'honorer son ami disparu. Lors d'un match de pré-saison entre l'AC Milan et Liverpool, l'ailier a ouvert le score et a immédiatement rendu un hommage poignant. Au lieu de sa célébration habituelle pleine d'énergie, Leao a formé sobrement le chiffre 20 avec ses doigts, en référence directe au numéro emblématique de Jota. Ce moment de respect silencieux a touché les supporters des deux clubs et a mis en évidence la fraternité qui existe entre les joueurs.
À Anfield, l'hommage à Jota est devenu un élément permanent de l'identité du club. Liverpool a pris la décision historique de retirer le maillot numéro 20, une première dans l'histoire du club, et les joueurs portent désormais un emblème « Forever 20 » sur leur tenue de match. Alors que le Portugal entre dans une nouvelle ère, il est clair que même si Diogo Jota n'est plus sur le terrain, son esprit continue de guider ceux qu'il a laissés derrière lui dans leur quête du rêve de la Coupe du monde.
Publicité