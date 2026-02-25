Rafael Leao évoque l'impact dévastateur du décès de Diogo Jota dans le vestiaire portugais

Dans une interview émouvante accordée à CBS, Leao a évoqué les moments personnels qui ont défini la personnalité de Jota. Il a déclaré : « Tout le monde l'aimait. Même s'il lui arrivait parfois de rester dans son coin pour discuter avec sa femme ou ses enfants. Mais c'était un bon coéquipier qui voulait toujours aider tout le monde, même moi parfois. Je lui demandais parfois certaines choses et il me demandait aussi des billets pour sa famille. Pour venir à l'AC Milan voir des matchs. »

La profondeur des sentiments pour Jota était évidente lors de ses funérailles en juillet, qui ont vu un rassemblement massif de personnalités du monde du football venir lui rendre hommage. Ses coéquipiers portugais Bruno Fernandes, Ruben Dias, Bernardo Silva et Ruben Neves étaient tous présents, aux côtés de son ancien collègue de Liverpool Fabinho. La présence du président de Porto, Andre Villas-Boas, et du sélectionneur national, Roberto Martinez, a souligné l'impact que Jota a eu à tous les niveaux du football portugais.