Rafael Leao devrait prendre une décision concernant son contrat avec l'AC Milan dans les « prochaines semaines », la clause libératoire très élevée constituant un obstacle majeur

Selon Calciomercato, l'AC Milan agit avec détermination pour assurer l'avenir à long terme de son ailier emblématique. Suivant la tendance à prolonger les contrats de joueurs clés tels que Mike Maignan, les Rossoneri sont déterminés à garder la star portugaise comme figure emblématique de la nouvelle ère du club sous la direction de Massimiliano Allegri. Les discussions sont en cours depuis fin janvier, menées par le directeur sportif Igli Tare, dans le but d'obtenir un engagement bien au-delà de l'expiration actuelle de son contrat en 2028.

Les deux parties partagent le même désir profond de poursuivre leur aventure commune en Lombardie. Leao a récemment rappelé aux fidèles de San Siro son efficacité devant le but en inscrivant le deuxième but décisif contre Cremonese. L'atmosphère qui entoure les discussions actuelles est nettement plus détendue et familière que celle qui régnait lors de la saga longue et juridiquement compliquée de 2023 impliquant le Sporting CP. Pas à pas, le dialogue se transforme en une négociation formelle dans une sérénité absolue et sans précipitation.