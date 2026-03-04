Getty Images Sport
Traduit par
Rafael Leao devrait prendre une décision concernant son contrat avec l'AC Milan dans les « prochaines semaines », la clause libératoire très élevée constituant un obstacle majeur
Nouvelles négociations contractuelles en cours
Selon Calciomercato, l'AC Milan agit avec détermination pour assurer l'avenir à long terme de son ailier emblématique. Suivant la tendance à prolonger les contrats de joueurs clés tels que Mike Maignan, les Rossoneri sont déterminés à garder la star portugaise comme figure emblématique de la nouvelle ère du club sous la direction de Massimiliano Allegri. Les discussions sont en cours depuis fin janvier, menées par le directeur sportif Igli Tare, dans le but d'obtenir un engagement bien au-delà de l'expiration actuelle de son contrat en 2028.
Les deux parties partagent le même désir profond de poursuivre leur aventure commune en Lombardie. Leao a récemment rappelé aux fidèles de San Siro son efficacité devant le but en inscrivant le deuxième but décisif contre Cremonese. L'atmosphère qui entoure les discussions actuelles est nettement plus détendue et familière que celle qui régnait lors de la saga longue et juridiquement compliquée de 2023 impliquant le Sporting CP. Pas à pas, le dialogue se transforme en une négociation formelle dans une sérénité absolue et sans précipitation.
- Getty Images
Paquet financier et augmentation salariale
Leao est déjà le joueur le mieux payé de l'équipe milanaise, un statut qu'il a acquis après que son précédent renouvellement ait quadruplé son salaire, devenant ainsi l'image absolue du club. Cependant, la direction est désormais prête à récompenser davantage son influence considérable sur le terrain, où il a déjà accumulé 80 buts impressionnants sous le célèbre maillot rouge et noir. Les propriétaires ont clairement l'intention de garder leur atout clé heureux et pleinement motivé dans un avenir prévisible.
Afin de refléter fidèlement ce statut élevé et d'éloigner les intérêts extérieurs, la proposition financière est en cours de révision. Son salaire devrait passer à 6 millions d'euros, bonus compris. Bien qu'il n'y ait pas d'urgence immédiate à signer les documents, le processus avance régulièrement. En fin de compte, Leao et sa famille écouteront l'offre de Milan et prendront une décision dans les prochaines semaines.
Alliance tactique avec Massimiliano Allegri
Un facteur crucial dans ces négociations extrêmement positives est la relation en constante évolution entre le talentueux ailier et son entraîneur. Si Massimiliano Allegri et Leao ont connu quelques moments d'ajustement tactique au début, leur lien s'est considérablement renforcé au cours de la saison actuelle. Ce profond respect mutuel est désormais considéré comme la pierre angulaire du projet sportif ambitieux du Milan pour les années à venir.
Le staff technique s'est montré très clair quant à son intention de conserver le noyau dur de l'équipe, considérant l'ailier comme indispensable. Soulignant cette dynamique interne, le rapport confirme qu'Allegri a donné son accord pour que le club améliore le contrat de Leao après avoir mieux connu son attaquant au cours des derniers mois.
- Getty Images
Le dilemme de la clause libératoire massive
Malgré l'ambiance très positive qui règne à la Casa Milan, un obstacle technique important reste à surmonter : la clause libératoire massive de 175 millions d'euros actuellement inscrite dans le contrat de Leao. Le club italien tient absolument à conserver cette protection lucrative afin de repousser les riches prétendants potentiels de la Premier League ou de la Saudi Pro League. Cependant, l'entourage du joueur a un point de vue très différent sur la question.
Trouver un terrain d'entente concernant cette clause spécifique est la dernière étape importante. Actuellement, Leao et son camp préféreraient supprimer la clause libératoire alors que les discussions se poursuivent sur les détails.
Publicité