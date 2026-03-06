Race To The Top : KSI et Dagenham & Redbridge confirment la série documentaire YouTube qui rivalisera avec Welcome to Wrexham de Ryan Reynolds et Rob Mac

Le Dr Wilson a déclaré : « À bien des égards, revenir en EFL serait la partie la plus facile. Une fois que vous atteignez la League Two et la League One, les finances nécessaires pour être compétitif augmentent considérablement, passant à environ 4 millions de livres sterling (5 millions de dollars) en League Two et 10 millions de livres sterling (13 millions de dollars) en League One.

« Lorsque vous visez la promotion en Championship, on parle de plus de 40 millions de livres sterling (53 millions de dollars) rien qu'en salaires. J'imagine qu'au cours des dix prochaines années, et c'est ce qu'il faudra, l'investissement se situera probablement entre 60 et 70 millions de livres sterling (93 millions de dollars) si vous voulez entrer en Championship.

« Ensuite, il y a le dernier saut vers la Premier League. Cela nécessiterait des dépenses régulières et continues de 50 millions de livres sterling (67 millions de dollars) en salaires, plus 50 millions de livres sterling supplémentaires en transferts et la mise en conformité avec les normes d'infrastructure de la Premier League, qui ne sont pas négligeables dans le contexte de Dagenham et Redbridge.

Un projet de 10 ans pour accéder au championnat se transforme alors en un projet de 20 ans pour atteindre la Premier League, avec un investissement de 250 millions de livres sterling (333 millions de dollars) sur cette période de 20 ans. Cela inclurait également les infrastructures. »

Il a ajouté, en suivant le plan de Reynolds et Mac : « Si l'on regarde Wrexham, Ryan et Rob n'ont pas seulement investi de l'argent dans Wrexham, ils ont construit une marque de divertissement mondiale autour du club, qui a transformé l'équipe en une propriété médiatique mondiale. J'imagine que KSI y réfléchira et que cela lui donnera un réel avantage.

« Grâce à son audience numérique et à son expérience commerciale, notamment à travers des initiatives telles que Prime, il est possible de générer d'importants revenus hors terrain. Un documentaire à succès vaut probablement 5 millions de livres sterling (7 millions de dollars) par saison en droits médiatiques, auxquels s'ajoutent 5 millions de livres sterling supplémentaires par an en sponsors et partenariats commerciaux. Au total, l'économie créative de KSI générera entre 10 et 15 millions de livres sterling (20 millions de dollars) par an si elle est bien exécutée.

Si KSI parvient à reproduire le modèle de Wrexham, alors l'aspect économique devient plus plausible. Dans l'ensemble, le rêve de la Premier League est ambitieux, mais avec la bonne stratégie commerciale, le parcours lui-même pourrait être la chose la plus précieuse qui ressortira de tout cela. »