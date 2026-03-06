After Party Studios
Race To The Top : KSI et Dagenham & Redbridge confirment la série documentaire YouTube qui rivalisera avec Welcome to Wrexham de Ryan Reynolds et Rob Mac
Quand sortira « Race To The Top » ?
La société de production créative primée After Party Studios et KSI ont annoncé que « Race To The Top » sera diffusé cet été, tout en faisant l'objet d'une promotion sur les réseaux sociaux qui totalisent 33,5 millions d'abonnés. L'émission se poursuivra jusqu'à la saison 2026-2027.
La série cinématographique, qui sera doublée en 14 langues, suivra « KSI, juge de Britain's Got Talent, de son vrai nom Olajide Olatunji, alors qu'il navigue entre les pressions et les possibilités de mener le club de la National League South vers une nouvelle ère ».
After Party Studios déclare : « Les caméras suivront KSI alors qu'il prend les rênes du club, offrant un accès sans précédent aux épreuves et tribulations quotidiennes liées à la gestion d'une équipe non professionnelle dans l'écosystème footballistique moderne, avec les réunions du conseil d'administration et les réactions des fans à gérer. »
KSI réalise son rêve en se lançant dans la propriété d'un club de football
Ben Doyle, alias RVBBERDUCK, réalisateur de « Race To The Top » et fondateur d'After Party Studios, a déclaré : « Lorsque KSI m'a appelé un dimanche matin pluvieux en novembre dernier pour m'annoncer qu'il allait acheter un club de football, j'ai tout de suite su que je devais être là pour immortaliser cet événement. Lorsque nous avons tourné KSI: Can't Lose en 2018, j'ai filmé le moment où il a redéfini tout un sport. J'ai l'impression que la boucle est bouclée, car nous nous trouvons à nouveau face à un défi qui semble insurmontable. Cette série nous permettra d'avoir un accès sans précédent aux hauts et aux bas qu'il traversera dans sa quête pour mener les Daggers en Premier League. »
KSI a ajouté : « C'est vraiment très important pour moi. Pour les fans qui me suivent depuis Race to Division One, c'est un moment où la boucle est bouclée : du rêve du football en ligne à la prise de contrôle d'un club. Le fait de retrouver Ben et After Party Studios rend ce moment encore plus spécial. Il a capturé tous les hauts et les bas, et je suis très heureux qu'il se lance avec moi dans cette aventure mouvementée à Dagenham & Redbridge. »
Investisseurs et propriétaires célèbres dans le football britannique
KSI a fait part de son enthousiasme à l'idée de se lancer dans la propriété d'un club de football, après avoir vu plusieurs autres célébrités faire de même. Reynolds et Mac ont été rejoints dans les rangs de l'EFL par des personnalités telles que la légende dela NFL Tom Brady à Birmingham et l'auteur-compositeur-interprète Ed Sheeran à Ipswich, tandis que la star du rap Stormzy s'est engagée auprès de l'AFC Croydon Athletic.
Alors que cette nouvelle aventure est pleinement acceptée, le professeur Rob Wilson, expert en finance du football, a expliqué à Fruity King ce qui sera nécessaire pour faire passer Dagenham de la National League South, la sixième division du football anglais, à la Premier League.
KSI peut-il imiter Reynolds et Mac ?
Le Dr Wilson a déclaré : « À bien des égards, revenir en EFL serait la partie la plus facile. Une fois que vous atteignez la League Two et la League One, les finances nécessaires pour être compétitif augmentent considérablement, passant à environ 4 millions de livres sterling (5 millions de dollars) en League Two et 10 millions de livres sterling (13 millions de dollars) en League One.
« Lorsque vous visez la promotion en Championship, on parle de plus de 40 millions de livres sterling (53 millions de dollars) rien qu'en salaires. J'imagine qu'au cours des dix prochaines années, et c'est ce qu'il faudra, l'investissement se situera probablement entre 60 et 70 millions de livres sterling (93 millions de dollars) si vous voulez entrer en Championship.
« Ensuite, il y a le dernier saut vers la Premier League. Cela nécessiterait des dépenses régulières et continues de 50 millions de livres sterling (67 millions de dollars) en salaires, plus 50 millions de livres sterling supplémentaires en transferts et la mise en conformité avec les normes d'infrastructure de la Premier League, qui ne sont pas négligeables dans le contexte de Dagenham et Redbridge.
Un projet de 10 ans pour accéder au championnat se transforme alors en un projet de 20 ans pour atteindre la Premier League, avec un investissement de 250 millions de livres sterling (333 millions de dollars) sur cette période de 20 ans. Cela inclurait également les infrastructures. »
Il a ajouté, en suivant le plan de Reynolds et Mac : « Si l'on regarde Wrexham, Ryan et Rob n'ont pas seulement investi de l'argent dans Wrexham, ils ont construit une marque de divertissement mondiale autour du club, qui a transformé l'équipe en une propriété médiatique mondiale. J'imagine que KSI y réfléchira et que cela lui donnera un réel avantage.
« Grâce à son audience numérique et à son expérience commerciale, notamment à travers des initiatives telles que Prime, il est possible de générer d'importants revenus hors terrain. Un documentaire à succès vaut probablement 5 millions de livres sterling (7 millions de dollars) par saison en droits médiatiques, auxquels s'ajoutent 5 millions de livres sterling supplémentaires par an en sponsors et partenariats commerciaux. Au total, l'économie créative de KSI générera entre 10 et 15 millions de livres sterling (20 millions de dollars) par an si elle est bien exécutée.
Si KSI parvient à reproduire le modèle de Wrexham, alors l'aspect économique devient plus plausible. Dans l'ensemble, le rêve de la Premier League est ambitieux, mais avec la bonne stratégie commerciale, le parcours lui-même pourrait être la chose la plus précieuse qui ressortira de tout cela. »
