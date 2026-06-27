Rabiot et le Milan, « on verra bien » : Allegri l'appelle, le Français réfléchit

Après la rencontre Norvège-France, Adrien Rabiot a été interrogé sur son avenir au Milan. « Pour l’instant, je me concentre sur la Coupe du monde, ensuite on verra », a répondu le milieu de terrain français, comme le rapporte Sportmediaset. Arrivé chez les Rossoneri à l’initiative de Max Allegri en septembre 2025, dans les dernières heures du mercato estival, le Français a signé un contrat de trois ans, espérant entamer un nouveau cycle aux côtés de l’entraîneur qui l’a le plus mis en valeur au cours de sa carrière.





Un an plus tard, le contexte a évolué : en désaccord avec l’environnement marseillais, le milieu de terrain a néanmoins réalisé une bonne saison sous le maillot rossonero, consolidant ainsi son statut de titulaire indiscutable en équipe de France. C’est surtout le Milan qui a changé, ayant limogé sa direction et, surtout, démis Allegri de ses fonctions.



