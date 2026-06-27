Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
cm grafica rabiot allegri milan 2025 26Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Rabiot et le Milan, « on verra bien » : Allegri l'appelle, le Français réfléchit

Milan AC
Mercato
A. Rabiot
M. Allegri

Le Français reste évasif quant à son avenir : sous contrat avec les Rossoneri pour encore deux ans, il compte néanmoins de nombreux admirateurs.

Après la rencontre Norvège-France, Adrien Rabiot a été interrogé sur son avenir au Milan. « Pour l’instant, je me concentre sur la Coupe du monde, ensuite on verra », a répondu le milieu de terrain français, comme le rapporte Sportmediaset. Arrivé chez les Rossoneri à l’initiative de Max Allegri en septembre 2025, dans les dernières heures du mercato estival, le Français a signé un contrat de trois ans, espérant entamer un nouveau cycle aux côtés de l’entraîneur qui l’a le plus mis en valeur au cours de sa carrière.


Un an plus tard, le contexte a évolué : en désaccord avec l’environnement marseillais, le milieu de terrain a néanmoins réalisé une bonne saison sous le maillot rossonero, consolidant ainsi son statut de titulaire indiscutable en équipe de France. C’est surtout le Milan qui a changé, ayant limogé sa direction et, surtout, démis Allegri de ses fonctions.


  • Allegri fait appel, Rabiot tranche

    Après une Coupe du monde où il a brillé et où la France figure parmi les favorites, Rabiot souhaitera-t-il retrouver un rôle de meneur au sein d’un Milan rajeuni, probablement privé de Modric, et appelé à repartir en Europa League sous les ordres d’un nouvel entraîneur ? Un premier contact a eu lieu avec Ruben Amorim, le nouvel homme fort du banc rossonero, qui entend conserver tous ses cadres.


    Si son contrat court encore deux ans, la volonté d’un joueur de ce calibre peut toutefois s’avérer décisive lorsqu’il s’agit de prolonger l’aventure ou de changer d’air. Âgé de 31 ans, Rabiot se trouve au zénith de sa carrière. La Coupe du monde, qui fait office de vitrine, pourrait encore multiplier les prétendants, parmi lesquels Allegri, qui l’a déjà dirigé à la Juventus et au Milan et imagine déjà le voir revêtir le maillot bleu de Naples.



    • Publicité