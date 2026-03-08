Getty Images Sport
Qui succédera à Marcus Rashford ? Manchester United place le triple vainqueur du PSG et star de la Premier League sur sa liste de cinq joueurs à recruter
Rashford sur le point de quitter définitivement Old Trafford
Selon Sport, les Red Devils prévoient déjà de se passer de leur ancienne figure de proue, alors que Barcelone s'apprête à exercer son option d'achat définitif. Le service de recrutement a identifié cinq cibles potentielles pour combler le vide sur le flanc gauche, allant des vainqueurs de la Ligue des champions aux étoiles montantes de la Premier League. En tête de liste figure l'attaquant du Paris Saint-Germain Barcola, qui a joué un rôle clé dans la victoire du club en Ligue des champions la saison dernière.
Diomande également une cible prioritaire
Yan Diomande, du RB Leipzig, a également attiré l'attention. Le joueur international ivoirien de 19 ans aurait impressionné les dirigeants de Manchester United par sa vitesse et sa capacité à dribbler, après avoir inscrit 11 buts et délivré 7 passes décisives en 27 apparitions pour Leipzig toutes compétitions confondues cette saison. Les recruteurs de Manchester United recherchent un profil spécifique qui corresponde à l'intensité requise en Premier League.
Des noms surprenants venus d'Italie et de France
La liste des finalistes comprend également Jesus Rodriguez, un Espagnol de 20 ans qui évolue actuellement sous la houlette de Cesc Fabregas à Côme. Rodriguez a récompensé la confiance de son entraîneur en réalisant sept passes décisives en Serie A cette saison, devenant ainsi un élément clé de l'attaque de son équipe. De plus, Manchester United suit de près Martial Godo, qui évolue à Strasbourg. Âgé de 22 ans, né en Angleterre et ancien espoir de Fulham, il a inscrit 12 buts et délivré cinq passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.
L'alternative à la Premier League
Enfin, The Sun affirme que Manchester United suit également Ndiaye, joueur d'Everton. Bien que cette saison n'ait pas été la plus prolifique pour lui devant les buts, avec cinq buts et trois passes décisives, il est sans doute devenu le joueur le plus important dans l'équipe de David Moyes à Goodison Park. Évalué à environ 40 millions de livres sterling, Ndiaye a disputé 23 matches cette saison et possède suffisamment d'expérience en Premier League pour suggérer qu'il pourrait faire le saut vers Old Trafford.
