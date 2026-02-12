Qui rejoindra Harry Kane ? Thomas Tuchel a annoncé la décision cruciale qu'il doit prendre concernant l'attaquant vedette de l'équipe d'Angleterre pour éviter tout risque d'échec lors de la Coupe du monde

Kane, qui fêtera ses 33 ans en juillet, a porté son total historique de buts internationaux à 78 en 112 sélections. Il est en passe de battre le record de Peter Shilton, qui est de 125 sélections, et pourrait ainsi consolider sa place de meilleur joueur de tous les temps de l'équipe nationale masculine anglaise.

Il mènera l'attaque lorsque le prochain titre mondial sera en jeu, mais qui le remplacera dans les rangs de Tuchel ? L'ancien attaquant des Three Lions, Owen, qui a marqué 40 buts en 89 matchs pour l'Angleterre, estime que deux alternatives seront nécessaires, en dehors de Marcus Rashford, prêté par Barcelone, qui peut évoluer au centre ou sur les ailes.

Interrogé sur ce qu'il ferait, avec des joueurs comme Ollie Watkins, Dominic Calvert-Lewin, Danny Welbeck et Dominic Solanke dans le lot, Owen, s'exprimant en association avec Chilebets.com, a déclaré à GOAL: « Je prendrais Kane et deux autres joueurs. Je pense que les équipes sont suffisamment grandes de nos jours pour que l'on puisse se permettre de prendre le risque de sélectionner trois joueurs, ou quelque chose comme ça, avec lesquels on se sent à l'aise.

Ce n'est pas comme si nous parlions de défenseurs centraux ou de milieux de terrain supplémentaires. En fin de compte, il y aura un moment dans cette compétition où nous aurons besoin d'un but. Ollie Watkins l'a fait lors de l'Euro : il est sorti du banc et a marqué.

Si Harry Kane se blesse, vous avez plusieurs options. Imaginons que Harry Kane se blesse ou soit suspendu et que vous n'ayez plus qu'un seul avant-centre, et que vous soyez à égalité ou en train de perdre à cinq minutes de la fin, vous seriez un peu énervé si vous deviez vous retourner et penser que vous allez devoir mettre quelqu'un à une position inhabituelle pour marquer un but.

Personnellement, j'opterais pour trois attaquants reconnus. Il y a beaucoup à gagner. Ollie Watkins est là, Calvert-Lewin, Danny Welbeck, il y a des options. Beaucoup dépendra de la forme des joueurs pour le reste de la saison. »