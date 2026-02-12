Getty
Qui rejoindra Harry Kane ? Thomas Tuchel a annoncé la décision cruciale qu'il doit prendre concernant l'attaquant vedette de l'équipe d'Angleterre pour éviter tout risque d'échec lors de la Coupe du monde
La Coupe du monde appelle le sélectionneur anglais Tuchel
Tuchel, qui vient de signer un nouveau contrat qui le mènera jusqu'au Championnat d'Europe à domicile en 2028, est chargé de prendre des décisions importantes en matière de sélection et de faire les bons choix.
Ayant précédemment travaillé avec le plus redoutable des numéros 9 du Bayern Munich, géant de la Bundesliga, il continue de s'appuyer fortement sur son capitaine emblématique Kane pour trouver l'inspiration offensive.
- Getty
Combien d'attaquants l'Angleterre devrait-elle sélectionner ?
Kane, qui fêtera ses 33 ans en juillet, a porté son total historique de buts internationaux à 78 en 112 sélections. Il est en passe de battre le record de Peter Shilton, qui est de 125 sélections, et pourrait ainsi consolider sa place de meilleur joueur de tous les temps de l'équipe nationale masculine anglaise.
Il mènera l'attaque lorsque le prochain titre mondial sera en jeu, mais qui le remplacera dans les rangs de Tuchel ? L'ancien attaquant des Three Lions, Owen, qui a marqué 40 buts en 89 matchs pour l'Angleterre, estime que deux alternatives seront nécessaires, en dehors de Marcus Rashford, prêté par Barcelone, qui peut évoluer au centre ou sur les ailes.
Interrogé sur ce qu'il ferait, avec des joueurs comme Ollie Watkins, Dominic Calvert-Lewin, Danny Welbeck et Dominic Solanke dans le lot, Owen, s'exprimant en association avec Chilebets.com, a déclaré à GOAL: « Je prendrais Kane et deux autres joueurs. Je pense que les équipes sont suffisamment grandes de nos jours pour que l'on puisse se permettre de prendre le risque de sélectionner trois joueurs, ou quelque chose comme ça, avec lesquels on se sent à l'aise.
Ce n'est pas comme si nous parlions de défenseurs centraux ou de milieux de terrain supplémentaires. En fin de compte, il y aura un moment dans cette compétition où nous aurons besoin d'un but. Ollie Watkins l'a fait lors de l'Euro : il est sorti du banc et a marqué.
Si Harry Kane se blesse, vous avez plusieurs options. Imaginons que Harry Kane se blesse ou soit suspendu et que vous n'ayez plus qu'un seul avant-centre, et que vous soyez à égalité ou en train de perdre à cinq minutes de la fin, vous seriez un peu énervé si vous deviez vous retourner et penser que vous allez devoir mettre quelqu'un à une position inhabituelle pour marquer un but.
Personnellement, j'opterais pour trois attaquants reconnus. Il y a beaucoup à gagner. Ollie Watkins est là, Calvert-Lewin, Danny Welbeck, il y a des options. Beaucoup dépendra de la forme des joueurs pour le reste de la saison. »
L'Angleterre peut-elle remporter la Coupe du monde sans Kane ?
L'Angleterre a vu le milieu de terrain du Real Madrid Jude Bellingham subir une blessure inopportune, même s'il devrait être de retour sur le terrain bien avant que les plans pour la Coupe du monde ne soient finalisés. Les Three Lions veulent à tout prix éviter que Kane ne subisse le même sort.
Il est indispensable aux plans des Three Lions, qui craignent de voir leurs espoirs de gloire mondiale s'envoler si la superstar prolifique du Bayern Munich venait à manquer. L'ancien attaquant anglais Fraizer Campbell fait partie de ceux qui partagent cet avis.
Interrogé récemment par GOAL sur la capacité des Three Lions à rugir sans Kane, il a répondu : « C'est difficile. Vous avez Watkins, qui est un joueur de qualité, mais il n'est pas encore au même niveau que Harry Kane. Ce serait un problème.
Nous avons beaucoup de bons numéros 10 techniques qui pourraient potentiellement jouer plus haut sur le terrain, comme un faux numéro 9. Rashford a déjà joué au poste de numéro 9 et il se débrouille bien cette saison. Ce serait une grande perte pour nous, mais nous devrions nous en accommoder d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'au début de l'année prochaine, nous devrions simplement l'envelopper dans du coton et lui dire de ne pas trop jouer pour le Bayern ! »
- Getty
En lice pour les trophées : Kane vise les titres avec son club et son pays
Kane reste actuellement un titulaire régulier du Bayern, avec un total de 39 buts en 34 apparitions lors de la saison 2025-26. Il vise les titres nationaux et continentaux au niveau des clubs avant de se concentrer sur la Coupe du monde, qui débutera le 17 juin contre la Croatie.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité