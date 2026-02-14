Getty Images Sport
« Qui êtes-vous ?! Qui êtes-vous ?! » - Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, explique de manière hilarante la raison unique pour laquelle il « aime » la FA Cup avant le match décisif contre Salford City
Une nouvelle déroute pour Manchester City ?
City accueille Salford, équipe de deuxième division, à l'Etihad Stadium. Les deux équipes s'affrontent pour la deuxième saison consécutive en FA Cup. Les hommes de Guardiola ont remporté une victoire écrasante 8-0 contre Salford lors du troisième tour de la compétition la saison dernière et aimeraient certainement obtenir un résultat similaire samedi après-midi. Avant le match, Guardiola a révélé son amour pour la FA Cup et a expliqué ce qui rend cette compétition si spéciale à ses yeux.
« Qui êtes-vous ?! Qui êtes-vous ?! »
« L'un des souvenirs les plus agréables que je garderai de ce pays est lorsque je joue la FA Cup à l'extérieur contre des clubs de League One ou de League Two », a déclaré Guardiola.
« Nous ne manquons jamais cela. C'était toujours incroyable. Cette expérience, lorsque vous arrivez au stade en bus et que tous les supporters chantent « Who are ya ?! Who are ya ?! ». Cette ambiance, avec les longs ballons, honnêtement, je vous le promets, restera l'un des souvenirs que je garderai toute ma vie.
J'adore la FA Cup. Je l'adore, elle faisait partie de ma vie quand j'étais enfant. Je préfère jouer à domicile, mais les matchs à l'extérieur en FA Cup sont géniaux. Je pense qu'après 10 ans, il y a certaines choses que je n'aime pas dans ce pays, mais il y en a beaucoup d'autres que j'adore, et celle-ci en fait partie. Ce pays respecte les traditions, et aucun autre pays ne peut en faire autant. J'adore le Royaume-Uni pour cette combinaison de nouveauté et de respect pour les traditions. »
Salford « espère un meilleur résultat »
Le manager de Salford City, Karl Robinson, a admis qu'il espérait un meilleur résultat après avoir encaissé huit buts contre City lors du dernier match. Salford aborde ce match à la sixième place du classement de la League Two, après une défaite décevante 1-0 contre Accrington Stanley lors du dernier match.
Il a déclaré à BBC Radio Manchester : « Nous n'allons à aucun moment affirmer que le résultat sera complètement différent. Nous espérons bien sûr obtenir un meilleur score, mais je pense que les gens ne se rendent pas vraiment compte du chemin parcouru par ce club en 12 mois. La différence, c'est que nous abordons ce match avec beaucoup plus de respect de la part du monde du football que la dernière fois qu'ils nous ont vus sur le devant de la scène. En tant que club de football, c'est une nouvelle étape franchie et nous sommes vraiment impatients d'y retourner. Cette fois-ci, je veux juste m'assurer que nous y allons pour prendre du plaisir, porter notre écusson avec fierté, faire de notre mieux pour les supporters, nous battre dans tout ce que nous faisons, puis nous remettre au travail dimanche matin et nous assurer de battre Newport mardi.
Je pense que c'est une période remarquable dans l'histoire du club et nous ne nous faisons aucune illusion, le week-end va être très difficile. Le résultat sera probablement assez prévisible, en tout cas pour tout le monde. Je veux juste m'assurer que les gens sachent que Salford est une équipe sérieuse. Je pense que nous sommes un club de football dont les gens vont beaucoup entendre parler pendant des années.
Je pense que dans la vie, si vous ne pouvez pas saisir une opportunité, même si vous savez que les chances sont vraiment contre vous... N'est-ce pas cela, la vie ? Se lancer un véritable défi dans les circonstances les plus incroyables contre les meilleurs joueurs du monde actuel. Un vainqueur du Ballon d'Or, plusieurs vainqueurs de la Premier League et un entraîneur qui figure probablement parmi les 10 meilleurs entraîneurs de tous les temps. »
Et ensuite ?
Manchester City est largement favori pour battre Salford et décrocher sa place dans le tirage au sort du cinquième tour qui aura lieu lundi. Après cela, les Cityzens reprendront la Premier League contre Newcastle, qui peine actuellement.
