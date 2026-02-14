« Qui êtes-vous ?! Qui êtes-vous ?! » - Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, explique de manière hilarante la raison unique pour laquelle il « aime » la FA Cup avant le match décisif contre Salford City

Le manager de Salford City, Karl Robinson, a admis qu'il espérait un meilleur résultat après avoir encaissé huit buts contre City lors du dernier match. Salford aborde ce match à la sixième place du classement de la League Two, après une défaite décevante 1-0 contre Accrington Stanley lors du dernier match.

Il a déclaré à BBC Radio Manchester : « Nous n'allons à aucun moment affirmer que le résultat sera complètement différent. Nous espérons bien sûr obtenir un meilleur score, mais je pense que les gens ne se rendent pas vraiment compte du chemin parcouru par ce club en 12 mois. La différence, c'est que nous abordons ce match avec beaucoup plus de respect de la part du monde du football que la dernière fois qu'ils nous ont vus sur le devant de la scène. En tant que club de football, c'est une nouvelle étape franchie et nous sommes vraiment impatients d'y retourner. Cette fois-ci, je veux juste m'assurer que nous y allons pour prendre du plaisir, porter notre écusson avec fierté, faire de notre mieux pour les supporters, nous battre dans tout ce que nous faisons, puis nous remettre au travail dimanche matin et nous assurer de battre Newport mardi.

Je pense que c'est une période remarquable dans l'histoire du club et nous ne nous faisons aucune illusion, le week-end va être très difficile. Le résultat sera probablement assez prévisible, en tout cas pour tout le monde. Je veux juste m'assurer que les gens sachent que Salford est une équipe sérieuse. Je pense que nous sommes un club de football dont les gens vont beaucoup entendre parler pendant des années.

Je pense que dans la vie, si vous ne pouvez pas saisir une opportunité, même si vous savez que les chances sont vraiment contre vous... N'est-ce pas cela, la vie ? Se lancer un véritable défi dans les circonstances les plus incroyables contre les meilleurs joueurs du monde actuel. Un vainqueur du Ballon d'Or, plusieurs vainqueurs de la Premier League et un entraîneur qui figure probablement parmi les 10 meilleurs entraîneurs de tous les temps. »