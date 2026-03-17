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Emanuele Tramacere

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Qui est Ian Subiabre, la nouvelle star de River dans le viseur de l'Inter ?

Le jeune talent argentin est dans le viseur de l'Inter, mais pas seulement : il a envie de jouer en Europe

Le vivier de talents de River Plate ne semble pas vouloir s'arrêter et, après les jeunes prodiges très en vue tels que Franco Mstantuono, Enzo Fernandez, Julian Alvarez et Claudio Echeverri (pour ne citer que quelques-uns des derniers), un nouveau nom émerge comme la prochaine star sur laquelle les grands clubs européens ont jeté leur dévolu. 

Il s'agit de Ian Subiabre, attaquant excentré ou deuxième attaquant né en 2007 qui, selon la presse argentine, figure sur la liste restreinte des cibles de mercato de l'Inter pour l'été prochain.

  • UNE FAMILLE DE SPORTIFS

    Ian Martin Subiabre est né à Comodoro Rivadavia (oui, le nom de la ville rappelle l'ancien joueur de l'Inter Exequiel Palacios, qui évoluait à l'Independiente Rivadavia au moment de son transfert) en Patagonie, bien loin de Buenos Aires, le 1er janvier 2007. 

    Il est issu d'une famille de sportifs : son grand-père maternel et son oncle jouaient au football dans les championnats locaux, tandis que son grand-père paternel était un boxeur amateur qui a remporté 18 des 19 combats qu'il a disputés. Enfin, son père Martin, à l'époque où les championnats argentins n'étaient pas encore regroupés en un seul grand championnat, a passé un essai avec River Plate et a obtenu la promotion en deuxième division avec le CAI, l'équipe dans laquelle son fils Ian a également fait ses débuts.

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  • DANS LE VISEUR DU RIVER DEPUIS L'ÂGE DE 5 ANS ET DES ESSAIS EN ESPAGNE

    C'est justement cette séance d'essai de son père qui a permis à Ian Subiabre d'entrer dans le giron du River Plate, puisqu'il avait commencé à jouer au football dès l'âge de 5 ans, attirant ainsi l'attention de nombreux clubs des grandes villes. 

    La famille n'avait pas les moyens de déménager à Buenos Aires ; le transfert s'est donc transformé en une série de petits stages, tous les trois mois, avec des trajets en bus pouvant durer jusqu'à 24 heures. 

    Au cours de ces années, il a également passé plusieurs essais en Europe, notamment à Villarreal et au Levante, qui ont toutefois décidé de ne pas miser sur lui.

  • Le duel argentino-chilien entre Messi et Alexis Sánchez

    Subiabre a des origines et un passeport à la fois argentins et chiliens ; il a fait ses débuts internationaux avec les équipes de jeunes du Chili, avant de rejoindre l'Albiceleste grâce à la sélection de Pablo Aimar, l'un de ses plus grands admirateurs. 

    Ailier offensif ou deuxième attaquant, de par ses qualités techniques et bien que son idole soit Lionel Messi, il rappelle l'ancien attaquant de l'Inter, le Chilien Alexis Sanchez. À l'instar du « Nino Maravilla » des premières années, ses points forts résident dans le dribble dans les espaces restreints et dans une grande explosivité, mais il peut et doit s'améliorer dans la finition. 

  • DÉJÀ TITULAIRE

    Subiabre fait ses débuts très jeune avec River Plate lors de la saison 2023/2024, tant en championnat qu'en Copa Libertadores. Il commence la saison dernière à se faire une place sous les ordres de Gallardo, mais c'est cette saison qu'il s'impose comme titulaire chez les Millonarios. Après avoir débuté comme remplaçant, depuis qu'il est devenu titulaire sous les ordres d'Eduardo Codet, il a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives en 3 matchs, partant large à gauche et arrivant au fond du terrain avec son pied gauche sans jouer inversé.

  • L'INTER ET LA CONCURRENCE DE LA MOITIÉ DE L'EUROPE

    Représenté par l'agence de Claudio Caniggia, que nous avons longtemps apprécié en Italie en Serie A sous les maillots de Vérone, de l'Atalanta et de la Roma, il est depuis longtemps dans le viseur de plusieurs grands clubs européens. Selon la presse italienne, en vue du prochain mercato estival, outre l'Inter, qui est très intéressée par le joueur, on trouve également Chelsea, Arsenal, le Borussia Dortmund, l'Atlético Madrid et même la Juventus.

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