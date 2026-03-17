Qui est Ian Subiabre, la nouvelle star de River dans le viseur de l'Inter ?

Le vivier de talents de River Plate ne semble pas vouloir s'arrêter et, après les jeunes prodiges très en vue tels que Franco Mstantuono, Enzo Fernandez, Julian Alvarez et Claudio Echeverri (pour ne citer que quelques-uns des derniers), un nouveau nom émerge comme la prochaine star sur laquelle les grands clubs européens ont jeté leur dévolu.

Il s'agit de Ian Subiabre, attaquant excentré ou deuxième attaquant né en 2007 qui, selon la presse argentine, figure sur la liste restreinte des cibles de mercato de l'Inter pour l'été prochain.