Qui est Bendeguz Kovacs, le géant hongrois qui intrigue la Juventus ?

Tous les secrets du jeune attaquant hongrois suivi de près par les recruteurs de la Juventus

La Juventus continue de scruter le paysage européen à la recherche des meilleurs espoirs pour l'avenir. Parmi les noms qui ont attiré l'attention de la direction bianconera figure celui de Bendegúz Kovács, un attaquant hongrois né en 2007 qui se distingue actuellement au sein du centre de formation de l'AZ Alkmaar.

Le club turinois suivrait de près ce jeune avant-centre, considéré comme l'un des talents offensifs les plus prometteurs de la nouvelle génération.

  • UN CENTRE AVANT MODERNE

    Né le 31 mars 2007 à Fehérgyarmat, en Hongrie, Kovács est un avant-centre gaucher doté d’un physique imposant. Avec ses quelque 1,99 mètre, il incarne le prototype de l’avant-centre moderne, capable d’allier puissance et mobilité. Son profil a attiré l'attention des recruteurs grâce à sa puissance physique, sa maîtrise du jeu aérien et son sens aigu du but. Des caractéristiques qui, ces dernières années, ont rendu les grands attaquants de gabarit très prisés sur le marché. Mis à part son âge, Kovács est exactement le type d'attaquant qui a manqué à la Juventus de Luciano Spalletti cette saison. 

    Malgré son jeune âge, Kovács fait déjà partie intégrante de l'équipe nationale hongroise des moins de 19 ans, avec plusieurs sélections et buts à son actif.

  • DE LA HONGRIE AUX PAYS-BAS

    Le parcours footballistique de Kovács a débuté dans son pays natal, mais très vite, le jeune talent hongrois a choisi les Pays-Bas pour parachever sa formation. Il a d'abord fait ses armes dans les équipes de jeunes de l'Ajax, avant de rejoindre l'AZ Alkmaar, un club qui accorde depuis toujours une grande importance à la formation des jeunes.

    C'est sous le maillot de l'AZ que l'attaquant a commencé à s'imposer de manière régulière. Lors de la dernière saison du championnat néerlandais U19, il a inscrit 14 buts en 14 matchs, des chiffres qui ont fait de lui l'un des buteurs les plus prolifiques de la catégorie. Ses performances lui ont également ouvert les portes du Jong AZ, la réserve du club qui évolue en Keuken Kampioen Divisie, la deuxième division néerlandaise, où il a déjà commencé à accumuler des minutes importantes face à des adversaires plus expérimentés. Dans ce championnat, Kovacs a inscrit 5 buts en 7 apparitions.

  • YOUTH LEAGUE, LA SCÈNE EUROPÉENNE

    L'UEFA Youth League a également constitué une vitrine décisive pour l'évolution de Kovács, une compétition dans laquelle le jeune attaquant a fait preuve d'un grand sang-froid devant le but, inscrivant 9 buts en 6 matchs et affichant un excellent ratio de buts marqués. Au total, en additionnant la deuxième division néerlandaise, le championnat U19 néerlandais, la coupe nationale U19 néerlandaise et la Youth League, le joueur né en 2007 a disputé 31 matchs cette saison, marquant 29 buts. 

    Des performances qui ont inévitablement attiré l'attention des recruteurs de plusieurs clubs européens.

  • LA JUVE À L'AFFICHE

    Ces dernières années, la Juventus a choisi d’investir résolument dans les jeunes talents internationaux, en misant sur des profils prometteurs à intégrer progressivement dans son projet technique. L’exemple le plus frappant est celui de Kenan Yildiz, arrivé très jeune avant de s’imposer en équipe première.

    L'intérêt pour Kovács s'inscrit également dans cette stratégie. Les recruteurs bianconeri suivraient de près son évolution afin d'évaluer un éventuel investissement pour l'avenir. Un attaquant de près de deux mètres (1,99 m), avec des statistiques déjà impressionnantes dans les équipes juniors européennes : le nom de Bendegúz Kovács pourrait être l'un des prochains à figurer dans le carnet de notes du mercato de la Juventus.

