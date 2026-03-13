Qui est Bendeguz Kovacs, le géant hongrois qui intrigue la Juventus ?

Le parcours footballistique de Kovács a débuté dans son pays natal, mais très vite, le jeune talent hongrois a choisi les Pays-Bas pour parachever sa formation. Il a d'abord fait ses armes dans les équipes de jeunes de l'Ajax, avant de rejoindre l'AZ Alkmaar, un club qui accorde depuis toujours une grande importance à la formation des jeunes.

C'est sous le maillot de l'AZ que l'attaquant a commencé à s'imposer de manière régulière. Lors de la dernière saison du championnat néerlandais U19, il a inscrit 14 buts en 14 matchs, des chiffres qui ont fait de lui l'un des buteurs les plus prolifiques de la catégorie. Ses performances lui ont également ouvert les portes du Jong AZ, la réserve du club qui évolue en Keuken Kampioen Divisie, la deuxième division néerlandaise, où il a déjà commencé à accumuler des minutes importantes face à des adversaires plus expérimentés. Dans ce championnat, Kovacs a inscrit 5 buts en 7 apparitions.