Qui dépasse Mohamed Salah ? Le roi égyptien se classe deuxième sur la liste de la Premier League de Liverpool après une contribution « exceptionnelle »

Après neuf années mémorables à Anfield, la question qui se pose désormais à Salah est la suivante : quelle sera la suite ? Il a vu un transfert ailleurs envisagé, alors que la Saudi Pro League et la MLS auraient manifesté leur intérêt, la saison 2025-26 s'annonçant difficile pour toutes les parties concernées.

McAllister espère que Salah connaîtra une fin de carrière digne de ce nom à Liverpool, quel que soit le moment où cela se produira, ajoutant qu'il souhaite éviter un départ dans la tourmente : « Je pense que si quelqu'un a suivi Mo Salah à Anfield au fil des ans et vu ce qu'il a accompli pour le club, il a été exceptionnel. Les statistiques, les chiffres et les analyses sont très importants, et il est à peu près aussi bon que n'importe qui d'autre sur la planète. Il a été exceptionnel pour le club.

« La saison a été calme, elle a été très mouvementée pour toutes les personnes impliquées à Liverpool et il le constate également. Je pense qu'Arne a évoqué le fait que toute tentative de rationalisation de la saison a tendance à ressembler à une excuse. Mais pour moi, c'est une grande transition cet été et il est vraiment difficile d'intégrer cinq recrues majeures. Elles coûtent presque toutes plus de 50 millions, donc on pourrait penser qu'elles doivent jouer. Mais essayer d'intégrer cinq joueurs à la fois s'est avéré très difficile.

« J'avais l'impression qu'Alexander Isak était en train de nouer une bonne relation avec Florian Wirtz, mais il s'est blessé. Je pense que le but qui lui a valu sa blessure était le genre de chose que l'on aurait pu s'attendre à voir un peu plus tôt entre Florian et Isak. Et puis il s'est blessé, et Florian a également été blessé. Mais le point positif, c'est [Hugo] Ekitike. Je pense que les deux jeunes arrières latéraux commencent à comprendre ce que l'on attend d'eux à Anfield.

Mais pour revenir à la question initiale, je pense que Mo, évidemment pour sa confiance aussi, même les joueurs au plus haut niveau peuvent avoir de petits baisses de confiance. Je crois que c'était son premier but en 100 minutes contre les Wolves. Même si le résultat à Molineux était mauvais, le fait de marquer à nouveau va lui redonner confiance. »