Qui dépasse Mohamed Salah ? Le roi égyptien se classe deuxième sur la liste de la Premier League de Liverpool après une contribution « exceptionnelle »
Le bilan de Salah à Liverpool : buts et trophées
Peu de gens savaient à quoi s'attendre lorsque Salah, qui avait auparavant eu du mal à s'imposer à Chelsea, est revenu au football anglais en 2017. Il a immédiatement fait sensation, enregistrant le meilleur total de sa carrière avec 44 buts lors de sa première saison à Liverpool, ce qui lui a valu le Soulier d'or et le titre de Joueur de l'année de la PFA.
Il a désormais remporté plusieurs fois ces deux prix, tout en ajoutant à son palmarès deux titres de Premier League, une Ligue des champions et huit trophées au total. Son nombre impressionnant de buts, qui a permis de réécrire les livres d'histoire, a dépassé les 250, dont 189 dans le championnat national.
Salah s'est assuré une place parmi les plus grands, car rares sont ceux qui peuvent prétendre avoir fait mieux que lui dans la longue et brillante histoire de Liverpool. Dans l'ère de la Premier League, cet ailier de classe est pratiquement intouchable.
Seul Gerrard devance Salah au classement de la Premier League
C'est une opinion partagée par l'ancien milieu de terrain des Reds, McAllister. Interrogé par GOAL pour savoir si seul l'ancien capitaine Gerrard surpassait Salah, l'Écossais, s'exprimant en association avec Grosvenor Casino, a répondu : « Oui, à 100 %. Je peux citer d'autres joueurs de ma génération et des joueurs de Liverpool que j'aime et admire évidemment. Ils ont eu de grands joueurs au fil des ans. Mais, à l'époque moderne, Steven et Mo sont deux footballeurs d'élite, parmi les meilleurs.
« Cette capacité à être performant dans les grands matchs est quelque chose qu'ils ont tous deux prouvé au cours de longues périodes au sein du club. Pour être tout à fait honnête, j'ai un parti pris en faveur de Steven. J'ai eu la chance de jouer à ses côtés. Mais être à la hauteur de Steven Gerrard en dit long, en ce qui me concerne. »
Rumeurs de transfert : Salah changera-t-il de club en 2026 ?
Après neuf années mémorables à Anfield, la question qui se pose désormais à Salah est la suivante : quelle sera la suite ? Il a vu un transfert ailleurs envisagé, alors que la Saudi Pro League et la MLS auraient manifesté leur intérêt, la saison 2025-26 s'annonçant difficile pour toutes les parties concernées.
McAllister espère que Salah connaîtra une fin de carrière digne de ce nom à Liverpool, quel que soit le moment où cela se produira, ajoutant qu'il souhaite éviter un départ dans la tourmente : « Je pense que si quelqu'un a suivi Mo Salah à Anfield au fil des ans et vu ce qu'il a accompli pour le club, il a été exceptionnel. Les statistiques, les chiffres et les analyses sont très importants, et il est à peu près aussi bon que n'importe qui d'autre sur la planète. Il a été exceptionnel pour le club.
« La saison a été calme, elle a été très mouvementée pour toutes les personnes impliquées à Liverpool et il le constate également. Je pense qu'Arne a évoqué le fait que toute tentative de rationalisation de la saison a tendance à ressembler à une excuse. Mais pour moi, c'est une grande transition cet été et il est vraiment difficile d'intégrer cinq recrues majeures. Elles coûtent presque toutes plus de 50 millions, donc on pourrait penser qu'elles doivent jouer. Mais essayer d'intégrer cinq joueurs à la fois s'est avéré très difficile.
« J'avais l'impression qu'Alexander Isak était en train de nouer une bonne relation avec Florian Wirtz, mais il s'est blessé. Je pense que le but qui lui a valu sa blessure était le genre de chose que l'on aurait pu s'attendre à voir un peu plus tôt entre Florian et Isak. Et puis il s'est blessé, et Florian a également été blessé. Mais le point positif, c'est [Hugo] Ekitike. Je pense que les deux jeunes arrières latéraux commencent à comprendre ce que l'on attend d'eux à Anfield.
Mais pour revenir à la question initiale, je pense que Mo, évidemment pour sa confiance aussi, même les joueurs au plus haut niveau peuvent avoir de petits baisses de confiance. Je crois que c'était son premier but en 100 minutes contre les Wolves. Même si le résultat à Molineux était mauvais, le fait de marquer à nouveau va lui redonner confiance. »
Calendrier des matchs de Liverpool 2025-26 : Prochains matchs des Reds
Liverpool a subi une défaite surprise 2-1 face à Wolverhampton, lanterne rouge du championnat, et se retrouve désormais sixième du classement de la Premier League dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Le club pourrait encore remporter cette compétition cette saison, alors qu'il s'apprête à affronter Galatasaray en huitièmes de finale, tandis que Salah et ses coéquipiers retourneront à Molineux vendredi pour un match de cinquième tour de la FA Cup contre Wolverhampton.
