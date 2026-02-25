Getty Images Sport
« Quelle honte ! » - Les fans sont sous le choc après que Lloyd Kelly a reçu un carton rouge « criminel » lors du match de Ligue des champions opposant la Juventus à Galatasaray
Kelly expulsé après avoir accidentellement touché Yilmaz
La Juventus traverse une période difficile, ayant perdu quatre de ses cinq derniers matchs avant le match retour crucial contre Galatasaray. La Vecchia Signora s'est inclinée 5-2 lors du premier match des barrages, ce qui signifie qu'un revirement spectaculaire était nécessaire à l'Allianz Stadium.
Cependant, après avoir pris l'avantage grâce à un penalty de Manuel Locatelli, ses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale ont été sérieusement compromises dès le début de la seconde période. L'ancien défenseur de Bournemouth Kelly avait reçu un carton jaune dans les 45 premières minutes, mais il a écopé d'un carton rouge direct lorsqu'il a touché le mollet de Baris Alper Yilmaz avec ses crampons après avoir tenté un coup de tête.
L'incident semblait assez grave, mais Kelly a sans aucun doute été victime d'une décision injuste, car il avait les yeux rivés sur le ballon avant de heurter malencontreusement son adversaire.
La réaction sur les réseaux sociaux
Cette décision a certainement suscité quelques remous sur les réseaux sociaux, plusieurs fans s'étant exprimés sur X pour manifester leur mécontentement face à ce verdict.
@eszombek a écrit : « Punir Lloyd Kelly pour avoir sauté et gagné le ballon est criminel. »
@MatthewRothman6 a approuvé, ajoutant : « Cette décision contre Lloyd Kelly est vraiment catastrophique. Quand un joueur saute, où est-il censé atterrir ? Le joueur adverse ne devrait pas bénéficier de sympathie pour s'être placé au milieu de la zone d'atterrissage. »
@A_Jaay a déclaré : « Le fait que l'arbitre ait expulsé Lloyd Kelly pour cela est une honte. En quoi est-ce sa faute si le joueur avait sa jambe dans l'espace d'atterrissage de Kelly après avoir dévié le ballon de la tête ? »
@RashJuniorr a déclaré : « Lloyd Kelly vient de recevoir le carton rouge le plus ridicule que j'ai vu en 42 ans de football... C'est vraiment impressionnant de voir à quel point les arbitres européens parviennent à empirer chaque année. »
@viseanary a conclu : « Lloyd Kelly vient de recevoir l'un des pires cartons rouges que j'ai jamais vus. C'est un vol. Ce n'est probablement pas grave, mais ce n'est JAMAIS un carton rouge direct. JAMAIS un deuxième carton jaune et, selon moi, même pas un premier carton jaune. C'est une honte. Une honte totale. @ChampionsLeague, je ne sais pas quoi penser de la Juve. »
La Juventus revient au score malgré une décision controversée
Avec l'avantage d'un joueur, Galatasaray semblait bien parti pour remporter le match et se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais les choses ne se sont pas déroulées aussi facilement pour le grand club turc, Federico Gatti marquant à la 70e minute avant que Weston McKennie n'égalise de la tête, portant le score cumulé à 5-5 et obligeant les deux équipes à disputer une prolongation.
Kelly risque une suspension pour carton rouge
Malheureusement pour Kelly, le joueur de 27 ans risque désormais une suspension de l'UEFA, que la Juventus se qualifie ou non pour les huitièmes de finale. Kelly a été l'un des meilleurs joueurs de son équipe au cours d'une saison difficile jusqu'à présent, et certains suggèrent qu'il pourrait être appelé en équipe d'Angleterre par le sélectionneur Thomas Tuchel.
