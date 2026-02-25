« Quelle honte ! » - Les fans sont sous le choc après que Lloyd Kelly a reçu un carton rouge « criminel » lors du match de Ligue des champions opposant la Juventus à Galatasaray

Cette décision a certainement suscité quelques remous sur les réseaux sociaux, plusieurs fans s'étant exprimés sur X pour manifester leur mécontentement face à ce verdict.

@eszombek a écrit : « Punir Lloyd Kelly pour avoir sauté et gagné le ballon est criminel. »

@MatthewRothman6 a approuvé, ajoutant : « Cette décision contre Lloyd Kelly est vraiment catastrophique. Quand un joueur saute, où est-il censé atterrir ? Le joueur adverse ne devrait pas bénéficier de sympathie pour s'être placé au milieu de la zone d'atterrissage. »

@A_Jaay a déclaré : « Le fait que l'arbitre ait expulsé Lloyd Kelly pour cela est une honte. En quoi est-ce sa faute si le joueur avait sa jambe dans l'espace d'atterrissage de Kelly après avoir dévié le ballon de la tête ? »

@RashJuniorr a déclaré : « Lloyd Kelly vient de recevoir le carton rouge le plus ridicule que j'ai vu en 42 ans de football... C'est vraiment impressionnant de voir à quel point les arbitres européens parviennent à empirer chaque année. »

@viseanary a conclu : « Lloyd Kelly vient de recevoir l'un des pires cartons rouges que j'ai jamais vus. C'est un vol. Ce n'est probablement pas grave, mais ce n'est JAMAIS un carton rouge direct. JAMAIS un deuxième carton jaune et, selon moi, même pas un premier carton jaune. C'est une honte. Une honte totale. @ChampionsLeague, je ne sais pas quoi penser de la Juve. »