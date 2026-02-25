« Quel idiot » - La superstar de l'Inter Miami, Lionel Messi, admet regretter de ne pas avoir appris l'anglais dans sa jeunesse

Pourtant, Messi a quelques regrets, comme il l'a confié au podcast « Miro de Atras » : « Ne pas avoir appris l'anglais quand j'étais enfant. J'avais le temps d'étudier l'anglais et je ne l'ai pas fait. Je le regrette profondément. J'ai vécu des situations où je me suis retrouvé avec des personnalités incroyables et spectaculaires, avec lesquelles j'aurais pu discuter, mais je me sentais à moitié ignorant.

Je me suis toujours dit : "Quel idiot, j'ai perdu mon temps." Quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui, c'est ce que je dis à mes enfants, [l'importance] d'avoir une bonne éducation, d'étudier et d'être préparé. Je dis toujours à mes enfants d'en profiter. Ils sont dans une situation différente de celle que j'ai connue, même si je n'ai jamais manqué de rien... »

Messi est arrivé à Barcelone en provenance de Rosario à l'âge de 13 ans et a terminé ses études au sein du club. Il a ajouté : « [Ma dernière année d'école en Argentine] a été un désastre. Je savais que je partais [pour Barcelone]. À Barcelone, j'ai terminé mes études secondaires avec les autres enfants qui fréquentaient [le centre de formation de Barcelone] La Masia. »

