« Quel idiot » - La superstar de l'Inter Miami, Lionel Messi, admet regretter de ne pas avoir appris l'anglais dans sa jeunesse
Messi en MLS avec Miami
Messi a rejoint l'Inter Miami en 2023 après avoir quitté le PSG et a depuis admis que, même s'il « ne parle pas anglais par gêne », il « comprend tout ». L'attaquant a plutôt tendance à s'exprimer sur le terrain, menant Miami à la victoire en Leagues Cup, Supporters' Shield et MLS Cup. Messi a également marqué l'histoire en battant des records et en remportant le Soulier d'or de la MLS, continuant ainsi à éblouir le monde entier avec son talent unique.
« Quel idiot » - Messi exprime ses regrets
Pourtant, Messi a quelques regrets, comme il l'a confié au podcast « Miro de Atras » : « Ne pas avoir appris l'anglais quand j'étais enfant. J'avais le temps d'étudier l'anglais et je ne l'ai pas fait. Je le regrette profondément. J'ai vécu des situations où je me suis retrouvé avec des personnalités incroyables et spectaculaires, avec lesquelles j'aurais pu discuter, mais je me sentais à moitié ignorant.
Je me suis toujours dit : "Quel idiot, j'ai perdu mon temps." Quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte. Aujourd'hui, c'est ce que je dis à mes enfants, [l'importance] d'avoir une bonne éducation, d'étudier et d'être préparé. Je dis toujours à mes enfants d'en profiter. Ils sont dans une situation différente de celle que j'ai connue, même si je n'ai jamais manqué de rien... »
Messi est arrivé à Barcelone en provenance de Rosario à l'âge de 13 ans et a terminé ses études au sein du club. Il a ajouté : « [Ma dernière année d'école en Argentine] a été un désastre. Je savais que je partais [pour Barcelone]. À Barcelone, j'ai terminé mes études secondaires avec les autres enfants qui fréquentaient [le centre de formation de Barcelone] La Masia. »
« Le football vous apprend beaucoup »
La star de l'Inter Miami a également révélé qu'il avait beaucoup appris du football au cours de son incroyable carrière qui l'a vu jouer pour Barcelone, le Paris Saint-Germain et maintenant l'Inter Miami. Messi a également enthousiasmé les foules du monde entier grâce à ses performances avec l'équipe nationale argentine, qu'il a notamment menée à la victoire en Coupe du monde en 2022.
« J'ai pu tout faire et atteindre le sommet [dans le football], mais tout au long de mon parcours, j'ai vécu de nombreuses expériences et appris beaucoup de leçons », a-t-il déclaré. « Il est vrai que le football est un mode de vie. Il vous apprend beaucoup, il vous transmet de nombreuses valeurs. Il crée des liens pour la vie. Il vous permet de découvrir des endroits. »
Miami et Messi en quête d'une première victoire
Messi et l'Inter Miami ont repris du service ce week-end, mais ont essuyé une défaite lors de leur premier match de MLS contre le LAFC. L'international argentin a fait la une des journaux après le match, car il a dû être maîtrisé par son coéquipier Luis Suarez dans le tunnel alors que les esprits s'échauffaient. Une enquête de la MLS a depuis déterminé que Messi n'était pas entré dans le vestiaire de l'arbitre et n'avait donc pas enfreint le règlement de la ligue, ce qui signifie qu'il ne fera l'objet d'aucune sanction.
Le prochain match de l'Inter Miami aura lieu le 1er mars contre Orlando City.
